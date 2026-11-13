Au-delà des découvertes culturelles, vivre à l'étranger offre une occasion parfois sous-estimée : celle de préparer les jeunes à devenir des adultes autonomes. Et cette prise d'autonomie passe en partie par l'éducation financière. Savoir gérer son argent, faire des choix éclairés, comprendre la valeur des choses ou anticiper ses dépenses, autant de compétences qui jouent un rôle déterminant dans la vie d'un jeune adulte. Voici quelques astuces pour aider votre enfant à développer de bons réflexes en matière de gestion des finances.

Ce que révèle l'OCDE sur la culture financière des jeunes Un rapport PISA de l'OCDE sur la culture financière montre que plus des deux tiers des jeunes de 15 ans utilisent activement des produits et services financiers. « Plus de 60 % possèdent un compte bancaire et/ou une carte de paiement, et près de 90 % ont effectué un achat en ligne au cours des 12 derniers mois ». Toutefois, précis l'étude, cette familiarité avec les outils numériques ne signifie pas que les jeunes maîtrisent les mécanismes financiers de base. Environ 20 % des adolescents de 15 ans n'atteignent pas le niveau de compétence simple en « culture financière », ce qui signifie, par exemple, qu'ils ont des difficultés à comprendre des concepts assez élémentaires comme les intérêts ou les principes de constitution d'un budget. Dans ce contexte, l'OCDE souligne l'importance du contexte familial et du rôle que doit jouer l'école pour développer une culture financière chez les jeunes. Certains pays, comme les États-Unis, conçoivent d'ailleurs un curriculum complet sur le sujet, à mettre en œuvre au cours de la scolarité des enfants. À lire également Sandra Berger : de l'Allemagne à Maurice, un parcours dédié à l'entrepreneuriat féminin

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Pourquoi l'expatriation est-elle une excellente occasion d'apprendre à gérer son argent ? L'expatriation confronte les enfants à des réalités qu'ils rencontreraient plus rarement dans leur environnement habituel. Changement de monnaie, différences de coût de la vie, nouveaux moyens de paiement, habitudes de consommation parfois surprenantes ou écarts de niveau de vie très visibles : autant de situations concrètes qui les amènent naturellement à s'interroger sur l'argent et sa valeur. Ce nouveau cadre de vie offre ainsi aux parents des occasions d'aborder des notions telles que le budget, le pouvoir d'achat, le taux de change ou encore les choix de consommation, tout cela de manière concrète et directement ancrée dans la réalité du pays où on se trouve. Et dans ce contexte - soulignent les études précédemment évoquées - l'éducation financière contribue à développer des compétences essentielles pour l'avenir : exercer son esprit critique face aux sollicitations commerciales, apprendre à différer une envie, faire des choix réfléchis, planifier un projet ou encore assumer la responsabilité de ses dépenses… Donner une éducation financière à son enfant : les 4 principaux avantages Prévenir les risques d'arnaques et de manipulations Apprendre à gérer son argent, c'est déjà apprendre à se protéger : l'éducation financière garantit une certaine sécurité, au même titre que l'éducation aux médias et au numérique. C'est certain : les escroqueries ne se limitent plus aux faux billets ou aux démarchages douteux. Elles prennent en effet différents visages : les promesses de gains faciles relayées par des influenceurs sur les réseaux sociaux, des offres de paiement fractionné (« achetez maintenant, payez plus tard »), de faux investissements en cryptomonnaies, etc. Un jeune qui n'a jamais appris à décoder ces mécanismes risque davantage de prendre des décisions impulsives ou de faire confiance aux mauvais interlocuteurs. En situation d'expatriation, où il doit parfois composer avec une nouvelle banque, de nouveaux moyens de paiement ou des applications dans une langue étrangère, cette vulnérabilité est encore plus grande. Comprendre la valeur de l'argent Entre les paiements sans contact et les applications mobiles, les dépenses deviennent quelque peu abstraites. Dans certains pays comme la Chine, la quasi-totalité des transactions financières du quotidien se font de manière digitale, par Wechat et Alipay notamment. Même des enfants de 5 à 6 ans manifestent une certaine familiarité pour les paiements digitaux, comme en témoigne cette étude sur la culture financière de jeunes enfants à Shanghai. Or, lorsque l'argent devient « invisible », il est plus difficile d'en percevoir la valeur réelle. Une éducation financière devrait aider à faire le lien entre les chiffres affichés sur un écran, le coût concret d'un bien et les efforts nécessaires pour l'obtenir… Construire un rapport « sain » à la consommation L'adolescence est une période où se forgent, en partie, les habitudes de consommation. En expatriation, les jeunes peuvent être confrontés à un niveau de vie différent de celui qu'ils connaissaient : voyages plus fréquents, restaurants, écoles internationales, logement de qualité ou encore certains avantages pris en charge par l'employeur. Sans explications, ils risquent de considérer ce confort comme une norme, sans percevoir ce qui rend cette réalité possible ! L'éducation financière permet de remettre un peu ces expériences en perspective. En associant les dépenses au budget familial, aux priorités et aux arbitrages du quotidien, vous pouvez certainement aider votre enfant à développer une consommation plus réfléchie. Se préparer à vivre en toute autonomie Apprendre à planifier un budget, à épargner pour un projet, à comparer les prix, à fixer des priorités ou à réfléchir avant d'effectuer un achat sont autant de compétences qui facilitent l'entrée dans la vie adulte ! Ces habitudes, acquises progressivement, donnent aux jeunes davantage de confiance et de sérénité lorsqu'ils deviennent étudiants, puis actifs. À lire également Réussir son expatriation, mais ne pas être heureux : pourquoi ce paradoxe ?