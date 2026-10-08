S'installer à l'étranger, c'est changer une grande partie de son quotidien. Un nouveau logement, un nouveau supermarché au coin de la rue, un nouveau café préféré… Autant de changements auxquels on s'attend. Mais il faut aussi reconstruire sa vie sociale, rencontrer de nouvelles personnes et se constituer un nouveau cercle d'amis. Et souvent, apprendre à vivre loin de celui que l'on avait laissé derrière soi.

Chez soi, les amitiés se nouent souvent presque sans effort. On rencontre des gens à l'école, à l'université, au travail. Il y a les voisins, les vieux amis de la famille et leurs enfants, toutes ces personnes que l'on fréquente depuis des années sans avoir jamais eu à « se faire des amis » délibérément. Et puis vient le déménagement. Du jour au lendemain, il faut reconstruire toute cette infrastructure sociale. Et cette fois, il n'y a aucun point de départ. Les expériences des expatriés à ce sujet varient considérablement. Pour un couple installé en Thaïlande depuis plus de 14 ans, bâtir un réseau social reste un défi permanent. Voici ce qu'ils ont partagé sur notre forum Thaïlande : « Nous sommes un couple qui approche de la soixantaine et nous n'avons jamais réussi à nous faire des amis en Thaïlande, après 14 ans de vie ici. Nous n'avons pas grand-chose en commun avec les Thaïlandais. Avant de venir, nous vivions aux États-Unis. Ma femme est thaïlandaise, mais nous nous sommes rencontrés en Amérique et y avons vécu ensemble pendant 30 ans. La plupart des Thaïlandais ont une vie de famille bien remplie, et nos enfants sont adultes, donc nous n'avons rien en commun là non plus. Nous ne buvons presque pas et ne fumons pas, et nous évitons les bars. Nous vivons dans un quartier thaïlandais, ce qui nous met peu en contact avec d'autres étrangers. Nous avons eu un appartement à Cha Am pendant 5 ans, mais nous n'y croisions que des Russes et des Indiens ; la plupart des Européens vivent dans des résidences fermées et restent entre eux. Nous allons faire une dernière tentative avec InterNations à Bangkok pour voir si nous pouvons rencontrer des couples de notre génération. Nous avons de nombreux amis en Californie du Nord, mais nous ne les avons pas revus depuis 2019. Nous n'avons plus le sentiment que c'est sûr là-bas. Alors, nous retrouvons certains amis dans d'autres pays, et à ceux qui ne peuvent plus voyager, nous leur passons des appels vidéo. La Thaïlande est notre chez-nous maintenant. » Un autre expatrié a vécu une expérience presque opposée au Maroc : « Mon mari et moi sommes à Agadir depuis 12 ans. Quand on se sent bien quelque part, le temps passe vite. À notre arrivée, nous avons été accueillis par des expatriés français déjà installés à Agadir. Ils nous ont expliqué comment se passait la vie ici et nous ont parlé de la gentillesse des Marocains. Nous avons décidé de nous installer très rapidement. Nous avons vraiment eu un coup de cœur pour Agadir : le soleil, des températures quasi constantes tout au long de l'année, et pas besoin de chauffage. Mais c'est surtout la bienveillance des Marocains qui nous a frappés. Le fait que le français soit largement parlé était un atout de taille supplémentaire. Depuis, nous avons aussi appris à nous exprimer un peu en darija et en amazigh. Nous ne sommes pas bilingues, mais nous connaissons l'essentiel. Nous n'avons jamais eu le moindre problème avec les habitants. Bien au contraire : ils sont serviables et bienveillants à notre égard. Nous faisons partie de deux associations françaises, l'UFE et la FDM, et au fil des années, nous avons vu passer de nombreux expatriés. Nous avons noué de belles amitiés avec certains d'entre eux. Les communautés d'expatriés occupent une place essentielle dans notre vie ici, notamment parce qu'elles représentent un vrai lien social. Elles sont aussi là pour nous épauler et nous aider à naviguer dans la vie loin de notre pays d'origine. Au bout du compte, nous avons finalement plus d'amis ici au Maroc qu'avant : des Français, des Marocains, des Belges, des Suisses et d'autres encore. » Alors, qu'est-ce qui explique des expériences si différentes lorsqu'il s'agit de construire un réseau à l'étranger ? Est-ce une question de destination ? De barrière linguistique ? De l'âge de l'expatrié ? De ses aspirations ? De sa personnalité ? Ou bien tout cela n'est-il que le fruit du hasard ?

Se faire des amis peut prendre bien plus de temps que prévu De nombreux témoignages sur nos forums remettent en question l'idée selon laquelle des habitants sympathiques deviennent automatiquement de véritables amis. Ainsi, un expatrié suisse vivant dans la campagne portugaise souligne que, même s'il côtoie des voisins qui se saluent, s'échangent des produits du jardin et proposent volontiers un coup de main, la plupart de ces relations n'ont pas franchi la frontière entre simple contact cordial et véritable amitié, et ce après huit ans. « Je vis au Portugal depuis un peu plus de huit ans, dans une zone rurale. Ce que j'ai constaté, c'est que les Portugais sont certainement "sympathiques", dans le sens où ils sont contents de dire bonjour. L'un de nos voisins nous fait signe de loin (nous n'avons pas de voisins proches car notre maison est entourée de champs) et, en saison, il nous apporte un sac de citrons qu'il cultive lui-même. Il nous a fallu huit ans pour échanger nos numéros de téléphone, et cela s'est produit après une tempête, au cas où l'un ou l'autre aurait un problème. Mais la relation s'arrête là : il n'est jamais entré chez nous, et nous ne sommes jamais entrés chez lui. J'ai une voisine chez qui je passe parfois prendre un café. Elle est charmante et d'une générosité remarquable. Elle me raconte tous les ragots du village et m'appelle en cas de panne pour savoir si nous avons besoin de quelque chose. Mais là encore, cela ne va pas plus loin. Quand nous promenions nos chiens dans le village, certains habitants s'arrêtaient pour discuter et se montraient très aimables, tandis que d'autres détournaient la tête. Chaleureux, c'est autre chose. Il reste une distance certaine. D'ailleurs, presque toutes les maisons sont entourées d'un mur. Les gens vivent derrière ces murs, dans leur monde privé, et je crois que cela en dit long. Alors : des contacts, oui. De l'amitié, non. » Cette expérience illustre bien l'idée qu'il existe un écart considérable entre être aimable et être ami. On se retrouve souvent dans des environnements où les gens sont très sociables et de bonne compagnie, ce qui donne l'impression que l'intégration est à portée de main. Puis on se rend compte que la relation n'évolue pas vraiment. C'est comme s'il existait une frontière invisible, une limite qui pourrait demander encore bien des années avant d'être franchie. Dans ce cas, il peut être utile de décaler son attention : plutôt que de viser directement l'amitié, mieux vaut s'intéresser à l'exposition et à la progression naturelle d'une relation. Les petits contacts répétés qui ne semblent pas se transformer en amitié peuvent paraître décevants, mais devenir un visage familier constitue un socle solide sur lequel des liens plus profonds pourront éventuellement se construire. À lire également Le rêve de l'expatrié à l'épreuve des coupures d'eau à Maurice

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La langue compte, mais n'attendez pas d'être parfait Certains expatriés sur notre forum Portugal estiment que leur manque de maîtrise de la langue et leur méconnaissance de la culture locale expliquent leur intégration lente. D'autres vivent la barrière linguistique de manière plus légère : « Je vis dans le centre du Portugal depuis deux ans, après avoir passé cinq ans en Algarve, et c'est un mode de vie complètement différent. Ici, les habitants vous accueillent à bras ouverts, surtout lorsque vous faites l'effort d'apprendre le portugais. Ils sont aussi très indulgents quand vous finissez par parler un mélange de portugais, de français et d'anglais. Et bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui parle français, ce qui facilite vraiment les choses du quotidien, comme les courses. Par exemple, à l'Auchan d'Alvaiázere, deux employés parlent très bien le français, dont la femme du rayon boucherie, et c'est vraiment pratique. Elle s'amuse aussi à apprendre les noms français des différentes pièces et des découpes de viande. Je prends également des cours de portugais avec une jeune femme qui travaille à distance, non loin de chez moi, pour une compagnie d'assurance française. Elle est parfaitement bilingue. Et puis il y a les moments cocasses. Un jour, j'avais garé ma voiture française, avec ses plaques françaises, devant une boutique, et j'attendais à l'intérieur que ma femme revienne. Un homme plus âgé m'a aperçu et m'a demandé en français : « Ça va bien ? » J'ai répondu que oui, puis j'ai ajouté : « Vous ne dites pas como está ? » Nous avons tous les deux éclaté de rire. C'est ça, la vie au centre du Portugal. » Les amitiés naissent plus facilement autour d'une activité régulière Un expatrié sur notre forum Thaïlande explique que la grande majorité de ses amitiés dans le pays sont nées de son club de pickleball. « Les seules amitiés que j'ai pu nouer dans ce pays me sont venues par le club de pickleball. Ce sport favorise naturellement la proximité avec les autres autour d'un intérêt commun, et c'est un jeu qui stimule les échanges. Même quand il pleut, il y a des terrains couverts. Dès lors que vous avez une passion, vous pouvez trouver d'autres personnes qui la partagent et en faire un moment de convivialité. » Un intérêt commun est souvent le moyen le plus naturel et le moins stressant de rencontrer régulièrement des gens qui vous ressemblent et de tisser des liens. Simplement « chercher des amis » est souvent une stratégie trop vague passé un certain âge. Les activités récurrentes, en revanche, offrent une base bien plus solide pour créer de nouvelles connexions. À lire également Quitter la France pour Maurice : le nouveau départ de Leelou Siegel Trouvez votre « passeur de liens » Un autre fil conducteur revient régulièrement dans les témoignages d'expatriés partagés sur nos forums de destination : celui de trouver un « passeur de liens ». Au Portugal, un couple a fait la connaissance d'une Portugaise qui les a présentés à d'autres habitants et à d'autres expatriés. Ils font aujourd'hui partie d'un groupe social mixte de 14 personnes. Au Maroc, un expatrié explique que le fait d'être marié à une Marocaine a rendu son intégration naturelle et fluide, grâce à des connexions locales de confiance. Aux Philippines, un autre expatrié raconte avoir rencontré une personne dans sa résidence, qui l'a présenté à d'autres habitants, ce qui a finalement débouché sur un café hebdomadaire devenu une habitude partagée.

Ne vous limitez pas aux amis locaux Nous avons souvent tendance à considérer une intégration réussie à l'aune des liens tissés avec la population locale et de l'étendue de son réseau social sur place. Les expatriés sont souvent mis en garde contre les « bulles d'expatriés » et contre le risque de se retrouver confinés au sein de communautés étrangères, coupés du monde réel. Mais la réalité est rarement aussi simple. Les amitiés se forment avant tout grâce à la proximité et aux intérêts communs, et non en fonction des nationalités. Cela dit, certains expatriés évitent délibérément les bulles d'expatriés, convaincus que cela nuirait à leur capacité à s'ouvrir aux habitants. Comme le partage un expatrié sur notre forum France : « Nous ne cherchons pas activement d'autres expatriés, car il nous semble que si l'on vit quelque part, c'est avec les locaux qu'il faut se lier d'amitié, pas forcément avec des gens de sa propre nationalité ou de son propre milieu. Nous avons spécifiquement évité les "ghettos" anglophones pour ces raisons. Se faire des amis dans notre nouveau village n'a pas été facile, mais pourquoi des familles françaises installées ici depuis des années, voire des générations, devraient-elles faire l'effort de vous connaître quand c'est vous l'intrus ? Nous avons fait les démarches nécessaires et nous nous sommes mis en quatre pour (en douceur) nous lier d'amitié et devenir de bons voisins dans notre nouveau lieu de vie. La maîtrise de la langue est importante, mais être discrètement présent sans être envahissant s'est avéré, à notre sens, tout aussi essentiel. Cela semble avoir porté ses fruits : nous partageons désormais des outils de jardinage, nous sommes invités aux événements du quartier et nous y invitons à notre tour, et en cas de coup dur, nous sommes là pour aider et être aidés. Jusqu'ici, tout va bien ! » Mais certains expatriés estiment que les communautés d'expatriés sont pratiquement indispensables à l'étranger. Un expatrié au Maroc le formule ainsi : « Les communautés d'expatriés sont absolument essentielles à notre façon de vivre ici, notamment parce qu'elles constituent une source importante de liens sociaux. Elles sont aussi là pour nous soutenir et nous aider à naviguer dans la vie loin de notre pays d'origine. Au bout du compte, nous avons désormais plus d'amis ici au Maroc qu'avant notre départ : des Français, des Marocains, des Belges, des Suisses et d'autres encore. » Aucune de ces deux approches n'est nécessairement mauvaise. Il est logique que des stratégies différentes conviennent à des personnes différentes. Ce que nous souhaitons souligner, c'est que se forcer (artificiellement) à ne fréquenter qu'un seul groupe peut s'avérer contre-productif. À lire également Retraite : voyager ou s'expatrier ? Méfiez-vous des relations fondées uniquement sur votre statut d'étranger Un expatrié sur notre forum Philippines explique : « La seule chose à laquelle il faut faire attention : certaines personnes vous voient comme un étranger et supposent que vous avez de l'argent à revendre. Elles vous invitent à sortir, mais s'attendent ensuite à ce que vous payiez tout. Ce n'est pas le cas de tout le monde, loin de là ! Beaucoup de gens ont très peu de moyens, et pourtant ils feront tout pour être proches de vous et mieux vous connaître. On finit par apprendre à faire la différence. » Un autre expatrié, cette fois sur notre forum Thaïlande, décrit le sentiment d'être perçu comme « le distributeur automatique de la famille » et d'en ressentir de l'amertume : « Ma femme a une grande famille thaïlandaise, mais ils sont tous occupés avec les leurs et nous ne sommes jamais invités. Seulement lors des événements familiaux, peut-être tous les 2 ou 3 mois. Ce qui me pèse, c'est de ne jamais être inclus dans les activités familiales, alors que tout le monde est venu nous voir en Californie et que nous les avons emmenés partout : nous avons loué des vans, visité le parc de Yosemite, le lac Tahoe, l'Arizona, Los Angeles, assisté à des matchs de baseball, sillonné San Francisco en long et en large, sans oublier la Napa Valley, Carmel, Big Sur et bien d'autres endroits encore, le tout à nos frais. Aujourd'hui encore, nous payons à chaque fois que nous nous retrouvons pour déjeuner ou dîner. Nous sommes le distributeur automatique de la famille. Et cette famille est bien plus aisée que nous ; elle possède des biens immobiliers partout en Thaïlande. Je dirais que nous n'avons tout simplement pas de chance. » Ces expériences ne doivent surtout pas devenir le prisme à travers lequel on aborde toutes les amitiés locales. Elles peuvent, en revanche, servir de base pour définir les limites avec lesquelles on se sent à l'aise. Les amitiés peuvent être éphémères et c'est normal C'est l'une des réalités à la fois les plus douloureuses et les plus courantes de la vie d'expatrié. Les visas arrivent à expiration. Les gens repartent. Et vous-même, vous pourriez décider un jour de partir à votre tour. C'est sans doute quelque chose à garder à l'esprit au moment de nouer ces amitiés. Un expatrié aux Philippines explique qu'il faut aborder ces relations avec gratitude, sans chercher à faire durer indéfiniment chaque amitié. Il souligne l'importance de savoir apprécier le temps passé à partager un bout de chemin avec quelqu'un. Une amitié éphémère n'est en aucun cas une amitié ratée. La valeur d'une relation ne se mesure pas uniquement à sa durée, mais à ce qu'on y a vécu et aux souvenirs qu'on y a construits.

Votre âge et votre situation de vie influencent vos possibilités de vous faire des amis L'étape de vie à laquelle vous vous trouvez aura inévitablement une incidence sur votre capacité à vous faire de nouveaux amis à l'étranger. Si vous êtes à la retraite, par exemple, vous ne nouerez pas de liens au travail. C'est la même chose si vous travaillez à distance. Les parents ont accès au réseau social de l'école de leurs enfants. Les étudiants arrivent dans des environnements sociaux déjà tout constitués. Quant au conjoint ou à la conjointe qui suit son partenaire, il ou elle devra se réinstaller sans aucun réseau social propre. Nous avons mentionné plus haut le témoignage d'un couple d'expatriés septuagénaires en Thaïlande, qui confient n'avoir pas eu la chance de se faire des amis, faute d'avoir grand-chose en commun avec la plupart des gens autour d'eux. Et cela peut effectivement arriver. Certaines circonstances qui nous échappent peuvent dicter la façon dont nous nous faisons des amis à l'étranger, ou non. Dans ce cas, on peut soit accepter que c'est peut-être une période de notre vie où nous serons moins actifs socialement qu'avant, soit créer de nouveaux cadres pour socialiser : rejoindre des réseaux, adhérer à des clubs, pratiquer un sport, etc.