Voyager quelques mois ou partir vivre à l'étranger pendant plusieurs années ? Face aux récits d'expatriations réussies, vous êtes peut-être en pleine réflexion. Les pays préférés des expatriés retraités l'ont bien compris et rivalisent pour attirer les (riches) seniors. Mais l'expatriation après la retraite est-elle toujours le bon choix ? Comment choisir entre voyager et immigrer ?

Voyager ou s'expatrier à la retraite : avantages et inconvénients À moins d'opter pour un « voyage sans retour », un voyage est, par définition, limité dans le temps. Vous êtes certain de revenir dans votre pays d'origine d'ici quelques semaines. Vous pouvez également opter pour une série de voyages, mais vous reviendrez toujours chez vous. À l'inverse, l'immigration s'apparente, a minima, à un voyage d'une ou plusieurs années. On peut aussi s'expatrier pour la vie. Les deux projets répondent à deux façons très différentes d'envisager la vie à l'étranger. Pour faire le bon choix, il est essentiel de bien comprendre ce qui se joue derrière un projet de voyage ou d'expatriation. À lire également À Maurice, les nouveaux expatriés veulent aussi se rendre utiles

Relations familiales à la retraite : ce qui se joue entre le voyage et l'expatriation La première question à vous poser porte sur la famille. Comme la plupart des travailleurs, vous avez certainement passé plus de temps en entreprise qu'avec votre famille. La retraite est justement le moment d'être plus présent auprès de vos proches. Bien entendu, eux aussi ont leur vie, leur travail... Mais vous avez, par exemple, plus de temps pour leur rendre visite, prendre de leurs nouvelles, jouer avec vos petits-enfants… On dit souvent que la retraite ouvre la porte d'une « seconde vie » : une seconde vie pour soi, après avoir passé une grande partie de son existence à travailler, autant pour soi que pour la famille. Cependant, cette « seconde vie » du retraité se conçoit également au sein de la famille. C'est là que le choix entre le voyage et l'expatriation prend tout son sens. L'une des premières questions à vous poser est donc la suivante : pourriez-vous (vraiment) vivre loin de votre famille ? Pour combien de temps ? Ne sous-estimez pas le poids de la famille. Vivre dans le pays d'à côté pour se rapprocher des siens n'est pas toujours le bon choix. Car on se voit souvent moins que prévu, même en vivant dans la même ville…

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La « croisière sans fin » : la formule qui allie les avantages du voyage et de l'expatriation ? On connaissait les tours du monde de la famille expat. On redécouvre, depuis quelques années, les « croisières sans fin » ou « croisières résidentielles ». L'aventure est toujours là, mais en version luxe, avec, à en croire les compagnies de croisières, de sérieuses économies à la clé. En vogue chez les retraités américains, les croisières sans fin gagnent du terrain en Australie et en Europe. Les compagnies les plus connues, comme Life at Sea Cruises, The World, proposent des formules adaptées aux souhaits des retraités. Villa Vie Residences, également très populaire, a même lancé un Golden Pass, qui permet aux résidents de prendre leur retraite sans quitter le navire. La compagnie propose aussi la location ou l'achat de sa cabine. Les deux formules séduisent les retraités. Car selon eux, la croisière sans fin serait plus avantageuse qu'une expatriation ou qu'une vie en maison de retraite. Sur le bateau, en effet, pas de taxe foncière (les retraités ont le plus souvent vendu leur maison) ni de frais liés à la possession d'une propriété, d'une voiture… Les retraités ne paient que le forfait de leur cabine, les repas et les options choisies (sport, divers spectacles, etc.). Croisière sans fin : la « lune de miel » éternelle ? Mais les croisières sans fin allient-elles réellement les avantages du voyage et de l'expatriation ? Oui, pour les géants du secteur, qui rappellent les démarches fastidieuses d'une expatriation. Les croisières, elles, permettent d'être en « lune de miel sans fin » et de ne voir que les aspects positifs du voyage. Le retraité serait comme un éternel touriste, entouré de touristes qui, comme lui, veulent vivre un « rêve éveillé ». D'autres se montrent plus prudents et pointent certains dysfonctionnements : problèmes techniques à bord, incidents parfois mortels, certificats de navigabilité parfois remis en cause, risques en cas d'épidémie… La croisière sans fin n'est, de fait, pas adaptée à tous les budgets ni à tous les états de santé. Pour rêver tout en gardant un pied à terre, des retraités optent pour une solution médiane : une croisière d'un ou plusieurs mois, plutôt que la croisière sans fin. Croisière sans fin : l'astuce pour faire baisser la facture Pour les plus petits budgets, il est possible de réduire la facture en optant pour une cabine sans hublot et une croisière sans fin ni escale. Un certain nombre de retraités choisissent cette option pour faire des économies, mais pas seulement. Sur ces navires de croisière au format XXL, la vie se déroule à bord. Le voyage, c'est le paquebot lui-même. Les seniors ayant des difficultés pour se déplacer profitent également des infrastructures, pensées pour ne pas avoir besoin de quitter le bateau. À lire également Réseaux sociaux : alliés indispensables ou pièges numériques pour les expats ? Passer sa retraite en camping-car ? Si vous êtes très « famille », le voyage a un avantage certain sur l'expatriation : vous pouvez vous dépayser sans quitter le pays et vous êtes sûr de revenir chez vous. Mieux : vous pouvez éventuellement emmener un ou plusieurs membres de la famille avec vous. Au lieu d'immigrer à l'étranger, un certain nombre de retraités privilégient les voyages. La hausse du coût de la vie a entraîné un phénomène inattendu : l'augmentation des ventes de camping-cars et d'autres « véhicules de loisirs ». Le phénomène prend de l'ampleur depuis la crise sanitaire. Pour les retraités ayant franchi le pas, le camping-car est la solution économique pour voyager sans se ruiner. Plutôt que de s'expatrier, ils privilégient les voyages au sein du pays. Les plus aventuriers poussent parfois l'expérience dans le pays voisin (opération plus simple lorsque leur nationalité leur permet de circuler sans visa). S'expatrier à la retraite : réinventer les relations familiales Puisqu'il est question de « seconde vie » du retraité, autant la vivre à fond. L'idée des retraités ayant franchi le cap de l'expatriation pourrait être la suivante : pourquoi se contenter de simples voyages lorsqu'on peut vivre la grande aventure à l'étranger ? Pourquoi continuer de « composer » avec sa famille quand on peut enfin vivre pour soi ? Cette posture n'enlève bien sûr pas l'attachement des retraités concernés à leur famille. Elle souligne juste la volonté, pour ces expats, de ne pas renoncer à leurs rêves. Car le projet de vie à l'étranger relève parfois d'un rêve longtemps caressé. L'expatriation devient alors la récompense du travailleur en fin de carrière. Les avancées technologiques permettent de réinventer les relations familiales. Le repas familial dominical a toujours lieu, mais par écrans interposés. Les « apéros Zoom » sont relancés. Les appels et autres visioconférences sont plus fréquents. Paradoxalement, la distance peut relancer les liens. Vous racontez votre vie de grand voyageur retraité et redécouvrez celle de vos proches à travers votre nouveau regard d'expatrié. Vous leur faites découvrir la culture de votre pays d'accueil grâce à vos photos et à d'autres cadeaux surprises. À lire également Qui sont les expatriés d'aujourd'hui ?

Pension de retraite : faut-il privilégier les voyages ou l'immigration de longue durée ? Voyage, expatriation : dans les deux cas, il faut penser à financer votre projet. La question de l'argent est, bien entendu, tout aussi cruciale que celle de la famille. Tout d'abord, vérifiez bien que votre pension de retraite vous sera versée, même après un long voyage (parcours de plusieurs pays à la suite, par exemple). Ensuite, faites le calcul : votre pension pourra-t-elle réellement vous suivre en cas de multiples voyages ? En cas d'immigration longue ? Là encore, chaque formule a ses avantages et ses inconvénients. Et là encore, le voyage offre un avantage qui saute aux yeux : puisque vous rentrerez chez vous entre deux voyages, vous n'avez pas à vous préoccuper des formalités administratives liées à la perception d'une pension à l'étranger. On parle bien ici de voyages courts. Pour ce type de voyage, vous n'avez généralement pas besoin de signaler votre départ à votre caisse de retraite. En revanche, en cas d'expatriation, vous devrez informer votre caisse de retraite, voire demander une autorisation de voyage. D'ailleurs, on conseille de constituer un projet d'expatriation avec votre caisse de retraite. La question de la pension amène celle des finances au sens large. Le budget d'une expatriation est bien sûr plus important que celui d'un simple voyage (à moins que vous n'envisagiez une série de voyages). Outre votre pension, bénéficiez-vous d'autres ressources (des loyers, par exemple) ? Certains permis de séjour permettent aux retraités étrangers de créer une entreprise ou d'exercer partiellement une activité professionnelle. Avez-vous un tel projet d'expatriation ? Toutes ces questions permettront d'élaborer votre projet. S'intégrer à la retraite : le vrai défi de l'expatriation Le vrai défi reste cependant celui de l'intégration. Les retraités vacanciers ne se posent pas cette question. Ils voyagent quelques semaines et rentrent pour profiter de leur retraite chez eux. Les retraités vivant à l'étranger, en revanche, doivent se poser la question dès le début de leur projet d'expatriation. Bien entendu, les agences spécialisées mettent souvent en avant ces « villages d'expats » où des communautés d'étrangers vivent entre elles tout en profitant des avantages de la vie dans le pays d'accueil (avantages fiscaux, paysages d'exception…). Néanmoins, cette vie « à l'écart » des locaux est-elle une véritable expatriation ? Alors que nombre d'États dénoncent le communautarisme, des retraités immigrés à l'étranger construisent leur nouvelle vie autour des contacts avec les locaux (vivre comme un local permet aussi de faire des économies). La richesse, ils la retrouvent aussi dans ces échanges. Peut-être faites-vous partie de ces futurs expats qui profitent de la retraite pour se remettre à apprendre des langues étrangères (il n'est jamais trop tard pour apprendre). D'autres privilégient un pays dont ils maîtrisent la langue. Quel que soit leur choix, l'objectif est le même : vivre comme un local. L'expatriation entraîne d'autres défis, comme les démarches incontournables à effectuer (visa, permis de séjour, assurance santé, logement à l'étranger…). Êtes-vous prêts à vous lancer dans des démarches parfois fastidieuses ?