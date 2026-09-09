Aujourd'hui, il est difficile de se passer des réseaux sociaux. La vie d'expatrié, loin de ses proches, en rend l'usage quasi indispensable. S'informer, faire des démarches à l'étranger, trouver un emploi, se faire des amis… Tout est plus simple avec les réseaux sociaux. Mais que se passe-t-il quand le temps passé devant les écrans grignote celui passé « dans la vraie vie » ? La « vie connectée » et les nouvelles pratiques qu'elle engendre (notamment le scroll) sont-elles un atout ou un danger pour les expatriés ?

Commençons par éclaircir ce point : il ne s'agit pas de se prononcer pour ou contre les réseaux sociaux. Leurs atouts ne sont plus à démontrer, surtout en expatriation. On s'en sert pour trouver un emploi, se faire des amis, trouver un logement, prendre rendez-vous chez le médecin, garder un œil sur l'actu… Mais rien n'est automatique, et chaque expat construit (ou non) sa routine avec tel ou tel réseau social. À lire également Qui sont les expatriés d'aujourd'hui ?

Réseaux sociaux en expatriation : témoignages d'expats On pourrait, par exemple, penser que le temps passé devant les écrans augmente naturellement lorsqu'on est à l'étranger. Les réseaux sociaux deviennent les meilleurs moyens pour rester en lien avec ses proches, pour socialiser à l'étranger… Il existe pourtant des expatriés qui utilisent moins les réseaux sociaux lorsqu'ils sont à l'étranger. C'est le cas de Moon Dog. Expatrié aux Philippines, il constate : « J'utilise beaucoup moins les réseaux sociaux ici qu'aux États-Unis. Je consulte mes e-mails, je publie parfois sur Facebook avant de me coucher, avant le lever du soleil… » Fred, qui vit en Indonésie, utilise peu les réseaux sociaux : YouTube et WhatsApp. « Ici, WhatsApp est comme un téléphone. On me demande mon pseudo WhatsApp plutôt que mon numéro. Les autres applications d'appel ne sont pas très utilisées, mais certains utilisent WeChat. » Déjà peu présent de base, Fred constate qu'il utilise de moins en moins les réseaux sociaux. La faute, pour lui, à l'intelligence artificielle (IA), qui appauvrit les contenus. « Je regarde moins de vidéos YouTube maintenant, à cause de la quantité de vidéos d'IA de piètre qualité. Le développement fulgurant de TikTok le conforte dans son choix. « Je vois trop de gens faire des vidéos stupides. ». L'influence grandissante de l'IA pousse-t-elle à se méfier des réseaux sociaux ? Oui, confirme Cynic, expatrié en Angleterre. « […] Je ne crois plus rien de ce que je lis sur Internet, mais je regarde quand même pour me divertir. » Cynic va sur YouTube ; il tue le temps devant les Reels TikTok, mais reste pleinement conscient de la place et du rôle des réseaux sociaux : des contenus qui doivent rester « contenus ».

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Le scroll infini : solution contre le « blues de l'expat » ou piège dangereux ? C'est une situation que nombre d'expatriés ont vécue : un soir, seul dans son logement à l'étranger, sans « personne réelle » à qui parler. Un sentiment de solitude commence à naître, avec ou sans raison. Même une vie d'expatrié bien remplie peut traverser des zones de turbulence. La solution semble toute trouvée : plonger dans le monde numérique et visionner du contenu pour passer le temps. Le problème est justement là. Quel temps accorder à cette occupation du soir (ou de la journée) ? Quand le scroll occupe de plus en plus de place dans la vie de l'expat, peut-on encore parler d'une solution « anti-blues » ? Car le scroll infini n'a pas été conçu comme un remède ou comme un nouvel ami, mais plutôt comme un moyen de capter l'attention… tout en rendant passif. Les contenus qui défilent à l'infini procurent un sentiment de satisfaction immédiat. Plus besoin de faire des efforts : l'information vient à soi. Mais lorsqu'on n'arrive plus à sortir de la boucle, on en ressort rarement satisfait d'une « séance » de trolling. À lire également Ne plus se sentir soi-même à l'étranger, est-ce normal ?