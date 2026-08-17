Prendre sa retraite à l'étranger peut être aussi exaltant qu'intimidant. Ce nouveau départ oblige souvent à quitter ses repères et à redevenir, en quelque sorte, débutant. Car si la retraite évoque généralement le repos après une vie de travail, s'installer dans un autre pays suppose, au contraire, de rester actif : il faut préparer son départ, s'adapter à un nouvel environnement et apprendre de nouvelles façons de vivre. Une expérience qui peut donner l'impression de retrouver sa jeunesse, et qui constitue peut-être, à elle seule, une excellente raison de se lancer.

Pourquoi prendre sa retraite à l'étranger fait peur Partir à la retraite à l'étranger fait peur, car cela implique de faire face à l'inconnu. Certes, vous avez peut-être déjà voyagé en Thaïlande, séjourné quelques semaines en Turquie, ou vous connaissez peut-être même quelqu'un qui a déjà pris sa retraite dans le pays de vos rêves. Vous avez peut-être même fait vos recherches et suivi sur YouTube tous les retraités expatriés que vous avez pu trouver. Mais la vérité, c'est que tant que vous ne l'avez pas vécu vous-même, vous ne saurez pas vraiment ce que c'est. À lire également Expatriation à Maurice : quels droits pour les couples LGBT mariés ?

Pourquoi vous ne devriez pas avoir peur La peur relève davantage du philosophique que du pratique. Vous pouvez avoir des inquiétudes tout à fait légitimes concernant votre déménagement à l'étranger en tant que retraité, mais ce sont des questions qui appellent des solutions, pas de la peur. Si l'idée de s'installer dans un nouveau pays vous est venue à l'esprit plus d'une fois, c'est probablement quelque chose que vous souhaitez vraiment faire. Et même si les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu, ce sera sans doute une expérience que vous ne regretterez pas d'avoir vécue. La première étape consiste donc simplement à reconnaître votre peur et à accepter qu'il s'agit d'une réaction tout à fait normale de votre cerveau face à tout ce qui est nouveau. N'essayez pas de fuir votre peur ni de l'ignorer : au contraire, mettez-la à profit. La peur nous pousse à anticiper, à nous préparer à ce qui nous attend et à planifier avec soin. Elle peut être le moteur de toutes les recherches et de tout l'apprentissage auxquels vous allez vous consacrer. « Je vais vous dire une chose : vous aurez peur jusqu'au moment où vous le ferez. Dès que vous atterrirez, l'adrénaline prendra le dessus, et vous serez stupéfait de toute l'énergie que vous aurez et de l'endroit où elle se cachait », confie Tom, un retraité en Thaïlande.

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Voyez-le comme une aventure Voici ce qu'il faut comprendre. Sur le plan purement chimique, la peur et l'excitation sont presque identiques. Elles sont toutes deux composées d'adrénaline (épinéphrine) et de noradrénaline (norépinéphrine). Elles inondent votre corps d'énergie, font s'emballer votre cœur et accélèrent votre respiration. Mais c'est vous qui choisissez l'émotion que vous associez à ces sensations. Or, l'enthousiasme est une émotion bien plus productive que la peur. En fait, certains retraités découvrent que ce qu'ils considéraient au départ comme un défi devient par la suite l'un des moments forts et les plus exaltants de leur nouvelle vie. William, un retraité en Chine, nous en parle : « Mon déménagement en Chine s'est fait un peu par hasard. J'ai divorcé après vingt ans de mariage et j'ai décidé de partir, juste pour faire quelque chose. Ce qui me faisait le plus peur, c'était de n'avoir personne à qui parler. J'avais déjà vécu en Chine quelque temps auparavant, et je me souvenais que peu de gens parlaient vraiment anglais. Mais cette fois, j'avais vraiment besoin de m'investir dans quelque chose, alors j'ai commencé à apprendre le chinois. Oui, à mon âge. J'ai rencontré tellement de gens formidables, je me suis retrouvé avec plein d'amis et une vie sociale bien plus riche que celle que j'avais chez moi. Qui l'eût cru. » C'est peut-être la bonne stratégie à adopter pour votre déménagement. Abordez l'inconnu avec curiosité plutôt qu'avec appréhension. L'idée d'apprendre une nouvelle langue, de vous faire de nouveaux amis, ou même de découvrir un café sympa peut devenir quelque chose sur quoi vous concentrer pendant que vous planifiez ce grand changement. À lire également Quand la réalité de l'expatriation dépasse les réseaux sociaux Le savoir, c'est le pouvoir, mais apprendre, c'est une forme de méditation Comme je l'ai mentionné en début d'article, il est impossible d'éviter les surprises lors d'une expatriation. Peu importe la quantité de recherches que vous effectuez, vous tomberez forcément sur quelque chose d'inattendu. Et peu importe le nombre de personnes à qui vous parlez, vous percevrez tout de même la même situation différemment. Cela dit, se documenter avant de partir s'apparente presque à une forme de méditation. Et c'est l'un des meilleurs remèdes contre l'anxiété. Plus vous en apprendrez sur votre futur chez-vous, moins il vous semblera étranger et intimidant. L'objectif n'est pas d'éliminer toutes les surprises, car elles font partie du voyage. Il s'agit plutôt de décomposer ce qui ressemble à un grand saut dans le vide en une série de petites décisions concrètes : Louerez-vous ou achèterez-vous un bien ?

Quel est le meilleur quartier où s'installer ?

Aurez-vous besoin d'une voiture ou vous déplacerez-vous en transports en commun ?

Devez-vous souscrire une assurance maladie avant de partir ? Plus vous poserez de questions et plus vous trouverez de réponses, plus votre déménagement vous semblera gérable. Cherchez du soutien Nous avons tous des besoins sociaux différents. Mais ce qui est particulier avec le fait de s'installer à l'étranger, c'est que cela transforme souvent les personnes les plus réservées en véritables extraverties, du moins pendant un temps. L'expatriation s'accompagne fréquemment d'un besoin de lien social. Et vous pouvez commencer à satisfaire ce besoin avant même de partir. Commencez par rejoindre quelques groupes Facebook et WhatsApp locaux pour voir ce qui s'y passe. Si vous êtes moins friand des réseaux sociaux, vous pouvez également consulter des forums d'expatriés dédiés à votre destination. Vous pouvez rester en mode lecture seule si c'est ce qui vous convient le mieux, mais un simple « bonjour », accompagné de la mention que vous envisagez de vous installer, peut souvent faire des merveilles. Vous trouverez sans doute de nombreuses personnes qui se reconnaissent dans votre situation et qui étaient dans une position similaire avant vous, et vous finirez par obtenir des conseils pratiques et éclairés. À lire également S'expatrier pour mieux gagner sa vie : rêve ou réalité ?

Cultivez l'ouverture d'esprit L'une des choses les plus précieuses que vous puissiez emporter avec vous pour votre retraite à l'étranger, c'est un esprit ouvert. Et c'est quelque chose que vous pouvez commencer à « pratiquer » avant de partir. Vous devez vous préparer à ce qu'une fois à l'étranger, les choses se fassent différemment. Et même si vous essayez de maintenir votre vie dans un cadre qui vous est familier, ce ne sera jamais pareil. Plus vous serez disposé à accueillir les différences plutôt qu'à les comparer à « comment ça se passe chez nous », plus vous serez heureux. Une bonne façon de vous y préparer est d'introduire le changement progressivement, par petites touches. Prenez un café dans un nouvel établissement, dans un quartier différent. Mieux encore, essayez un autre café. Pourquoi pas du thé ? Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes : l'objectif de cet exercice est d'observer comment vous réagissez face à la nouveauté et d'apprendre à votre cerveau que le changement fait désormais partie de votre quotidien. Faites le tri dans les opinions Le savoir, c'est le pouvoir, mais les opinions ne sont pas vraiment du savoir, surtout lorsqu'elles viennent de personnes qui n'ont jamais vécu à l'étranger. Nombreux sont les voyageurs et les expatriés qui se souviennent avoir dû faire face à une bonne dose de négativité et de doutes de la part d'amis et de proches inquiets de leur décision. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'inquiétude de vos proches est tout à fait naturelle. Mais il est tout aussi naturel qu'ils projettent sur vous leurs propres peurs et angoisses, dont beaucoup reposent uniquement sur la crainte de l'inconnu, celle-là même avec laquelle vous vous débattez. Une bonne approche consiste à prendre en compte les préoccupations que soulèvent vos proches, mais à les considérer comme des émotions et des ressentis, à moins qu'elles ne soient étayées par des faits concrets. Et si c'est le cas, voyez-les comme des questions utiles auxquelles vous devez répondre avant de partir. Préparez vos finances Soyons honnêtes. Bon nombre d'angoisses liées à l'expatriation peuvent être apaisées grâce à un fonds d'urgence. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour prendre votre retraite à l'étranger, mais vous devez être en sécurité. Savoir que vous vous en sortirez si quelque chose tourne mal peut vous soulager d'un poids mental considérable. Cela vous donnera également davantage de flexibilité, de liberté et même une certaine marge de manœuvre pour prendre des risques. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte ici, mais voici un aperçu des questions essentielles : Comment vais-je accéder à mon argent ?

Les virements internationaux sont-ils faciles à effectuer ?

Que se passe-t-il si ma pension est versée en retard ?

Que se passe-t-il si j'ai besoin de soins médicaux d'urgence ?

Que se passe-t-il si je perds l'accès à mon compte bancaire ?

Puis-je me permettre de changer de logement si celui-ci ne me convient pas ?

Puis-je rentrer chez moi à tout moment ?

Que se passe-t-il si je décide que ce pays n'est pas fait pour moi ?

Vous pouvez changer d'avis C'est probablement l'un des points les plus importants de cette liste. S'accorder la « permission » de changer d'avis si votre nouvelle vie ne vous convient finalement pas. Certes, il est important de vous laisser le temps de vous adapter et de ne pas prendre de décisions sous le coup du choc culturel, mais si vous avez accordé suffisamment de temps et d'efforts à cette expérience et que vous vous sentez toujours mal à l'aise, savoir que vous disposez d'une voie de retour claire peut être très rassurant.