« Et si la personne que vous étiez censé devenir n'avait pas pu s'épanouir là où vous êtes né et où vous avez grandi ? » Voilà ce qu'est vraiment le chez-soi. C'est là que se forge votre première identité. Mais bien avant de se demander « qui suis-je vraiment ? », on apprend d'abord qui on est censé être. Ces attentes arrivent tôt : elles viennent d'abord de la famille, puis des amis, de l'école, puis des études supérieures. Le temps de devenir adulte, on croit savoir qui on est, mais dans quelle mesure notre identité a-t-elle été façonnée par l'endroit où l'on a grandi ?

S'expatrier, pas toujours, mais bien souvent, appuie sur un bouton de réinitialisation de ce que l'on était chez soi. Et plus on s'éloigne, plus cela se vérifie. Pour certains, cela frise le drame personnel. Ils se sentent perdus, seuls, et éprouvent une nostalgie profonde pour leur vie d'avant. Mais d'autres semblent, étonnamment, s'épanouir. Loin de tout ce qui leur est familier, loin de toutes les personnes qu'ils connaissent, ils finissent par devenir eux-mêmes.

La liberté que confère le fait d'être un étranger Laissez-moi vous raconter une anecdote. Quand je me suis installé en Chine pour la première fois, je prenais souvent le taxi (les tarifs étaient dérisoires). Et à chaque fois, les chauffeurs me posaient à peu près les mêmes questions : D'où venez-vous ? Depuis combien de temps êtes-vous ici ? Vous aimez la Chine ? Que faites-vous ici ? Ils posaient ces questions à tous les étrangers. Au début, je répondais sincèrement. Puis, avec le temps, j'ai commencé à « jouer » un rôle différent à chaque fois que je montais dans la voiture. Tantôt j'étais italienne, tantôt américaine. Parfois professeure d'anglais, parfois écrivaine, parfois voyageuse de passage. C'était un jeu amusant et une excellente façon de pratiquer mon chinois. Mais c'était aussi symbolique. Cela signifiait qu'ici, je pouvais être n'importe qui. Personne ne me connaissait, et j'étais absolument libre. Plus je restais en Chine, plus cette idée prenait forme. Chaque fois que vous rencontriez quelqu'un, vous saviez que vous pouviez lui dévoiler autant ou aussi peu de vous-même que vous le souhaitiez, et qu'il pouvait faire de même. Personne ne savait qui vous étiez, et les questions que les gens posaient étaient sincères, sans idées préconçues. Ce qu'il y a de plus libérateur dans le fait de s'expatrier, c'est que vous n'avez pas vraiment à vous réinventer. Ce qui se passe en général, c'est que vous pouvez raconter votre histoire depuis le début et découvrir qui vous êtes chemin faisant. À lire également Apprendre la langue locale : qu'est-ce qui aide vraiment les expatriés ?

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Il existe bien plus d'une façon de vivre sa vie « Après le lycée, je n'ai pas réussi à intégrer l'université du premier coup. J'avais mis un peu d'argent de côté, alors j'ai décidé de voyager, mais je n'avais les moyens que pour l'Asie du Sud-Est. Je suis allé aux Philippines, puis en Thaïlande. Pour gagner ma vie, j'ai commencé à enseigner l'anglais à des enfants dans une école publique. Histoire classique, non ? Mais j'adorais ça. Chez moi, j'étais censé faire des études d'ingénieur, et c'était un bon choix pour moi. Seulement, j'avais toujours l'impression de devoir faire certaines choses… Il fallait avoir les notes, aller à l'université, commencer à épargner pour acheter une maison. En voyageant, j'ai réalisé qu'il existait tellement de façons différentes de vivre… », témoigne Dennis, un expatrié américain en Thaïlande. C'est sans doute la première chose que l'on découvre dans un nouveau pays. On commence à remarquer que les choses y sont différentes. Les gens prennent leur petit-déjeuner à des heures différentes et ce petit-déjeuner ne ressemble pas non plus au nôtre. Ils s'habillent différemment et parlent une autre langue. Petit à petit, on change soi-même aussi. Et cela peut s'arrêter là, à quelques ajustements de la vie quotidienne. Mais cela peut aussi vous révéler qu'il existe de nombreuses façons de vivre. Et les petits changements initiaux rendent plus facile le passage à des changements plus importants. Un autre expatrié témoigne sur Reddit : « 48 ans d'expatriation m'ont appris que l'avis des autres compte beaucoup, parce que, dans chaque endroit, la vision des locaux évolue, et j'ai appris à les écouter et à forger ma propre opinion à partir de la leur. Et souvent à changer d'avis à nouveau en entendant un point de vue différent ailleurs. Je crois que j'ai appris à réévaluer mes positions et à admettre que je n'avais pas forcément la meilleure opinion. Cela ne veut pas dire que je cède face aux absurdités. Au fond, les gens partout dans le monde aspirent aux mêmes choses fondamentales : la nourriture, la santé, un toit, la sécurité, une belle famille et le bonheur. Mais il existe de nombreuses façons d'y parvenir. » La distance donne du recul Le changement est souvent possible parce que la distance donne du recul. Elle vous offre littéralement l'espace nécessaire pour regarder votre vie d'avant sous un nouvel angle. Votre culture d'origine ne vous apparaît plus comme la vérité unique. Vous la percevez désormais comme une option parmi d'autres. Pour de nombreux expatriés, c'est une révélation. La façon « normale » de faire les choses perd de son importance, car une grande partie de celle-ci était culturellement spécifique. Cela ne conduit pas toujours à rejeter entièrement sa culture, mais cela vous donne souvent la liberté de choisir ce que vous souhaitez conserver et ce dont vous souhaitez vous défaire. « Je ne me rendais pas compte à quel point une bonne partie de mon anxiété venait de l'endroit où je vivais. Chez moi, tout le monde est constamment pressé, à optimiser, à planifier cinq ans à l'avance, à se disputer sur des questions politiques ; chaque conversation devient un débat… Je pensais qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi, parce que j'avais l'impression de ne pas y arriver. Mais une fois que j'ai changé d'endroit, j'ai compris que j'étais simplement au mauvais endroit, du moins à cette période de ma vie. Les choses sont plus simples ici, non pas parce que les gens sont paresseux ou quoi que ce soit. Tout semble juste un peu plus humain, plus heureux. Ici, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui cloche chez moi. » À lire également Se faire des amis à l'étranger : pourquoi est-ce parfois si difficile ? Partir pour être soi-même Parfois, s'expatrier est la seule façon d'être véritablement soi-même, parce que les normes culturelles, voire juridiques, de son pays d'origine ne correspondent tout simplement pas à ce que l'on veut être. Les exemples ne manquent pas, mais prenons l'un des plus parlants. Plus de 70 % des pays du monde ne reconnaissent pas légalement le mariage entre personnes de même sexe. Et dans de nombreux autres endroits, les relations homosexuelles ne bénéficient d'aucune reconnaissance et peuvent même être criminalisées. Anna, une expatriée russe de 25 ans récemment installée en Argentine, nous en parle : « Je n'avais jamais envisagé de partir. Ma vie me convenait bien. J'avais un super boulot, un bon appartement, des amis et de la famille. 90 % du temps, ma vie était formidable. Mais je suis gay, et j'ai une petite amie. Ce n'est pas illégal là d'où je viens, mais disons que c'est mal vu. Je ne pouvais jamais vraiment être moi-même comme je le voulais. Partir a été une décision très difficile. Ma première année à l'étranger a été très dure : peu d'argent, pas vraiment de plan, pas de travail, pas d'amis. Tout s'était inversé, et désormais 90 % de ma vie ne me plaisait plus vraiment. Mais j'étais à 100 % moi-même, et je pense maintenant que ce sacrifice en valait la peine. »

L'échec reste une affaire privée « Je suis parti en Chine à la fin de la quarantaine. Honnêtement, il ne se passait pas grand-chose chez moi. Un ami à moi y enseignait, alors je me suis dit que j'allais lui rendre visite et rester un mois. J'ai finalement prolongé mon séjour et j'ai trouvé du travail. Puis j'ai rencontré d'autres personnes et je me suis mis à fréquenter la scène tech locale. J'ai essayé de lancer quelques petites entreprises ; la plupart ont échoué. Et puis je me suis associé à une usine locale, j'ai commencé à fabriquer et à vendre des accessoires photo, et ça a marché. Je fais encore ça aujourd'hui. Je n'aurais jamais imaginé avoir ma propre entreprise, et chez moi, je n'avais jamais eu ni le courage ni les moyens de me lancer dans quoi que ce soit. J'avais peur d'échouer : qu'est-ce que les gens allaient dire, vous voyez… Mais une fois que je suis parti, il n'y avait qu'une seule personne là-bas qui me connaissait. Il y avait plus de place pour échouer sans conséquences », témoigne James, un expatrié britannique à Shenzhen, en Chine. L'idée même que personne ne vous observe peut être profondément libératrice. Si vous avez tenté quelque chose et que cela n'a pas fonctionné, mais que vous étiez le seul témoin de cet échec, serait-il vraiment aussi douloureux ou aussi lourd qu'avec votre famille et vos amis comme spectateurs ? C'est pourquoi le poids de l'échec peut sembler plus léger à l'étranger, et moins on en a peur, plus on est ouvert à essayer. Et parfois, ce dont on a besoin, c'est d'indépendance. Comme l'explique un utilisateur sur Reddit : « J'ai fait mon premier déménagement à l'étranger au milieu de la vingtaine, et j'en suis à mon troisième pays à 37 ans. Malgré toutes les difficultés, je pense que cela m'a rendu BIEN plus confiant et autonome. Je m'appuyais beaucoup sur le soutien de ma famille, et évidemment, être à l'étranger signifiait que je devais désormais me débrouiller seul. Je ne sais pas si tout cela vient uniquement du fait d'être expatrié ou si c'est simplement le processus normal de maturation de la vingtaine. Mais se sentir plus confiant et ne plus se soucier du regard des autres, c'est quelque chose de magnifique. » À lire également Le rêve de l'expatrié à l'épreuve des coupures d'eau à Maurice Les faiblesses deviennent des atouts Une autre raison pour laquelle certaines personnes trouvent la vie à l'étranger plus facile qu'à la maison saute aux yeux. Leurs compétences et leurs traits de caractère sont tout simplement plus recherchés dans un autre pays. Par exemple, l'enseignement de l'anglais était très demandé en Asie dans les années 2010, et les professeurs d'anglais en Asie du Sud-Est, notamment en Chine, avaient accès à de nombreux postes et à des rémunérations plus élevées. Les acteurs et les mannequins au physique « occidental » sont également très recherchés en Asie du Sud-Est, et comme la concurrence y est faible, les opportunités sont nombreuses. Mais il existe aussi des exemples moins évidents. Dans certaines cultures, des qualités telles que l'assurance, le leadership et la capacité à prendre des initiatives sont très valorisées. Et si vous voulez réussir dans de nombreux pays occidentaux, comme les États-Unis, vous devez souvent apprendre à vous mettre en avant. Mais il existe d'autres cultures où le professionnalisme est souvent associé à une confiance plus discrète. En Suède, en Finlande ou au Japon, être observateur, réservé et réfléchi peut constituer l'un de vos plus grands atouts. William, qui est parti enseigner en Chine en 2011, nous raconte : « J'avais des dettes d'études, j'avais fait une licence en anglais. Je cherchais un moyen de les rembourser rapidement, mais j'avais du mal à trouver du travail chez moi. Alors je me suis renseigné sur l'enseignement à l'étranger, j'ai été recruté par un grand centre de formation en Chine et je suis parti. J'avais énormément de travail : parfois quatre ou cinq emplois en même temps, et beaucoup de cours particuliers. J'ai remboursé mes dettes, mis de l'argent de côté, et ça fait maintenant 15 ans que je suis ici. Je n'aurais jamais imaginé que ma spécialité deviendrait mon métier, et pourtant j'enseigne depuis tout ce temps. »