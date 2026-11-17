Clémence, 31 ans, a quitté son poste d'enseignante à Aix-en-Provence pour suivre son mari en Thaïlande. « Au début, j'étais complètement euphorique. Tout était nouveau : le climat, les paysages, la sensation d'avoir enfin changé de vie. J'avais l'impression de vivre un rêve. Mais après quelques semaines, j'ai commencé à déchanter. Avec mon visa, je n'avais pas le droit de travailler. Mes enfants étaient à l'école toute la journée, et mon mari partait tôt le matin. Alors je m'occupais des courses, de la maison, de toutes les petites choses du quotidien. Au début, ça m'allait bien. On avait tellement de démarches à faire : sortir du système français, trouver une voiture, comprendre les papiers administratifs, … Ça m'a maintenue occupée. J'avais l'impression d'être utile, d'avoir un vrai rôle à jouer dans cette transition. Mais une fois que tout s'est stabilisé, j'ai ressenti comme un vide. Les journées me paraissaient interminables. Je suis hyperactive, toujours en mouvement. Et là je me suis retrouvée à tourner en rond. À force, je me suis sentie inutile. Le plus dur, c'est que vu de l'extérieur, tout paraissait parfait. Mais à l'intérieur, je me sentais complètement éteinte. »

Quand le CV s'efface et que le regard change

Élodie, 38 ans, a suivi son mari au Mexique il y a 5 ans. « En Belgique, j'étais cheffe de projet. C'était stimulant et gratifiant pour moi. J'avais un rythme de dingue, des deadlines, des réunions à la chaîne, plein de collègues, des projets à livrer. La totale ! J'adorais ça, vraiment. C'était mon adrénaline. Mon identité aussi, quelque part. Et puis on est partis au Mexique. Mon mari avait une opportunité en or. Alors on s'est lancé. J'étais hyper enthousiaste. J'ai rangé mes tailleurs et on a pris un virage à 180°. Au début, comme tout était nouveau et que j'avais aussi besoin de souffler un peu, j'ai vraiment apprécié de lever le pied. Et puis un matin, je me souviens, je suis restée au lit. Je me suis demandé à quoi bon me lever. Je me suis mise à pleurer comme un bébé. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma vie d'avant me manquait. Mon travail me manquait. Mes collègues me manquaient aussi. J'ai commencé à déprimer. Dès qu'on rencontrait des gens, la question fatidique revenait tout le temps : « Et toi, tu fais quoi ? ». Je redoutais qu'on me la pose. J'avais l'impression de perdre de l'intérêt aux yeux des gens. Je ne sais pas si c'est moi qui interprétais les choses comme ça ou si c'était bien réel. Quand mon mari rentrait du travail, je n'avais pas grand-chose à lui raconter. Ça a commencé à se répercuter sur notre relation. Parce qu'au fond, je l'enviais de bouger, de voir des gens, de travailler et d'avoir des choses à raconter. Un soir, on en a discuté. Il m'a dit : « Ma chérie, il faut que tu trouves des occupations, sinon tu vas sombrer. » Je l'ai écouté. Au début, j'ai voulu lancer un blog. Je l'ai arrêté au bout de quatre articles. Après, je me suis lancée dans la pâtisserie. Mais ça n'a duré qu'un temps aussi. Le pire, je crois, c'était l'ennui et les journées qui se répétaient, sans but. Et puis, j'avais honte de dire que je n'avais « rien à faire ». Alors, je disais que je m'occupais de la famille et que je gérais la logistique. Ce qui est vrai. Mais au fond, ça ne remplit pas une journée entière. Tout le monde le sait. Pas quand on est seule, loin de ses repères, et qu'on a toujours été active.», raconte-t-elle.

Ce changement de regard est un vrai défi. Pour certaines, il faut réapprendre à exister sans valorisation extérieure immédiate. « Clairement, il a fallu que je pose un cadre à mes journées. Une vraie routine, comme avant, raconte Marie-Alice, mère de deux enfants installée à Lisbonne. J'ai repris le sport et je me suis fixée des horaires pour apprendre le portugais. J'ai tout fait pour rythmer mes journées. Lundi sport, mardi courses, mercredi activités avec les enfants, jeudi bénévolat. Après, il ne faut pas non plus tomber dans la fuite. Mais moi en tout cas, je sais qu'il faut vraiment que je sorte de chez moi un peu tous les jours. Sinon la vie me paraît monotone. »

Structurer ses journées, c'est un point commun qui revient dans les témoignages : sans cadre, le temps se dilue et la motivation s'éteint.

Retrouver des passions et du lien social

Le sentiment de solitude est l'un des plus déstabilisants. Même dans un pays où il fait beau, où l'on vit en famille. « Mon mari partait bosser, les enfants étaient à l'école, et moi, j'avais juste la vaisselle et le linge », raconte Marion, installée à Madagascar. J'avais besoin de parler. Alors, je me suis inscrite à un groupe qui propose des activités sympas pour faire des rencontres. La première fois, on est allés prendre un apéro au coucher du soleil. C'était vraiment sympa. J'ai eu la chance de rencontrer deux femmes extra, dans la même situation que moi. Maintenant, on s'organise plein de moments toutes les trois. Yoga, shopping, plage. Ça me sort de la maison et j'ai mon petit programme avec mes copines ».

Les groupes Facebook, WhatsApp, ou les associations locales sont souvent les premières portes d'entrée pour se recréer un réseau. Certaines deviennent même des piliers de la communauté expat, en organisant des sorties et des activités.

Élodie raconte : «Un jour, en allant chercher les enfants, j'ai croisé une autre maman. On a parlé cinq minutes. Elle m'a proposé d'aller boire un café le lendemain après avoir déposé les enfants à l'école. C'est vraiment grâce à elle que j'ai commencé à refaire surface. Je me suis confiée à elle. Comme elle était maman au foyer depuis un moment, elle m'a donné plein d'idées pour m'occuper et rencontrer du monde. Je suis allée avec elle pour suivre des cours de poterie. Et je me suis découvert une passion pour ça. Maintenant j'ai même un four de potier à la maison. J'écris un roman aussi, et ça me fait un bien fou. Il y a encore des matins vides. Mais c'est vraiment rare. J'ai compris que ce n'est pas parce qu'on ne coche plus les cases qu'on n'existe plus. J'ai appris à vivre avec le silence. Et finalement, ça m'a permis de me retrouver. Avec l'écriture et la poterie, j'ai une vraie raison de me lever le matin. Et ça occupe même certaines de mes nuits ! »