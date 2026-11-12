Partir vivre à l'étranger, c'est souvent l'occasion de prendre un nouveau départ, de découvrir d'autres cultures et de se réinventer. Mais derrière l'enthousiasme des premiers mois, l'expatriation peut aussi faire surgir des questionnements inattendus. Solitude, éloignement familial, perte de repères, difficultés au sein du couple ou le sentiment de ne plus vraiment savoir où est sa place… Autant de réalités dont on parle encore trop peu. Psychologue de formation, Coraline Bourdageau a elle-même choisi de quitter la France pour s'installer à Dubaï avec son mari. Aujourd'hui, elle accompagne à distance des adultes francophones dans leurs questionnements personnels. Elle parle à Expat.com des défis émotionnels de la vie à l'étranger, des bouleversements identitaires et de cette question essentielle : peut-on avoir une expatriation réussie sans pour autant se sentir pleinement heureux ?

Pour commencer, pourriez-vous vous présenter et nous raconter votre parcours, de vos études en psychologie à votre activité actuelle ? Je m'appelle Coraline Bourdageau. Je vis à Dubaï avec mon mari. Comprendre pourquoi chacun vit différemment une même situation m'a toujours passionnée. J'ai étudié la psychologie à l'Université de Strasbourg, jusqu'au master, puis j'ai poursuivi trois années de recherche doctorale sur les liens entre le corps et l'esprit. En parallèle, je me suis formée à l'accompagnement du couple, aux approches corporelles et systémiques, à l'hypnose, ainsi qu'aux médiations artistiques. Cette diversité m'a appris qu'aucune personne ne se résume à une théorie, et qu'il vaut mieux adapter son regard que faire entrer tout le monde dans une même méthode. J'ai ensuite exercé en cabinet en France. Mon parcours personnel compte aussi. J'ai traversé des périodes de santé difficiles qui m'ont obligée à ralentir et à revoir mes priorités. Elles m'ont appris à respecter le rythme de chacun, et à ne pas confondre une période d'immobilité apparente avec une absence de progrès. Aujourd'hui, j'accompagne en visio, en français, des adultes qui veulent retrouver une vie qui leur ressemble. À lire également S'expatrier, c'est aussi réapprendre à manger

Parlez-nous un peu de votre parcours à l'étranger et de ce qui vous a amenée à évoluer dans ce contexte multiculturel. Notre histoire avec Dubaï a commencé pendant notre voyage de noces. Mon mari et moi avons découvert une ville bien différente de l'image que nous en avions : au-delà des tours et du soleil, une vraie qualité de vie, de la sécurité, de la diversité et un quotidien plus simple sur les choses essentielles pour nous. Deux ans plus tard, nous avons sauté le pas. En moins de trois mois, nous avons vendu nos voitures, nos meubles et une bonne partie de nos affaires. Nous sommes partis avec trois valises et notre chat ! Il a fallu réapprendre les gestes ordinaires, les trajets, la langue. Même le palais a dû s'habituer à de nouveaux goûts. On imagine Dubaï bling-bling, à cent à l'heure, avec ses gratte-ciel et son luxe. Mais ce qui me plaît, c'est le contraste : on passe de la démesure à des quartiers où l'on retrouve ses voisins, ses habitudes, presque comme dans un village. On profite de l'effervescence sans vivre à cent à l'heure. Et je m'y sens en sécurité, notamment en tant que femme. Quand je parle d'un projet, on me demande comment le réaliser, plutôt que pourquoi je ne me contente pas de ce que je fais déjà. Cela m'a fait beaucoup de bien.

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En quoi cette expérience au contact de différentes cultures a-t-elle changé votre regard sur les relations humaines, l'identité et la notion d'appartenance ? Elle m'a surtout rappelé à quel point nos évidences sont relatives. Un silence peut passer pour de la distance alors qu'il traduit une autre manière de communiquer. Beaucoup de malentendus viennent de deux évidences qui se croisent sans se reconnaître. Cela a renforcé une règle que je m'impose : ne jamais croire que j'ai compris trop vite. Deux personnes peuvent vivre le même événement et en garder des expériences très différentes. Ce qui compte, c'est ce qu'il représente pour chacune. Parfois, une seule question ouvre une perspective à laquelle ni la personne ni moi n'avions pensé. On peut rester attaché à son pays tout en se sentant chez soi ailleurs. On distingue mieux ses choix des habitudes héritées. À lire également S'expatrier pour enfin être soi-même Qu'est-ce qui vous a amenée à vous intéresser plus particulièrement aux personnes vivant à l'étranger et aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer ? Ma propre expatriation, puis les histoires des personnes que j'accompagne. On croit qu'une fois installé, le plus dur est fait. Mais le départ touche aussi à la place dans le couple, au travail, à l'autonomie. Je pense aux personnes qui ont suivi leur conjoint. Leur entourage parle de chance, alors qu'elles ont parfois quitté une carrière ou leur indépendance financière. Et pour exprimer une peur intime, le français peut rassurer quand on vit en anglais. Avec moi, il n'y a pas de sujet tabou : on peut tout me dire. Quand quelqu'un se sent bloqué, je préfère chercher avec lui ce qui n'a pas encore été envisagé. Oser en parler, c'est déjà la moitié du chemin. Mon travail, c'est d'aider à « dézoomer », à regarder une situation sous plusieurs angles, sans oublier qu'on parle d'une personne, pas d'un problème à régler. L'expatriation est souvent présentée comme une aventure enrichissante et une occasion de se réinventer. Quelles sont les difficultés psychologiques ou émotionnelles dont on parle encore trop peu ? La distance avec les proches, surtout quand les parents vieillissent. On anticipe mal le manque des petits moments ordinaires. Avec mon mari, nous gardons une visio par semaine, des messages et deux retrouvailles par an si possible. Un écran ne remplace ni un repas ni une étreinte. Mais lorsqu'un proche a eu besoin de moi, j'étais à ses côtés dès le lendemain, presque aussi vite que si j'avais vécu en Bretagne. Il y a aussi la solitude. On peut rencontrer beaucoup de monde sans retrouver immédiatement les amitiés construites pendant des années. Un beau cadre de vie ne protège pas de toutes les difficultés humaines. J'aime profondément notre vie à Dubaï, et les personnes qui nous manquent ne comptent pas moins pour autant. Il n'y a aucune contradiction à être heureuse quelque part et à regretter certaines absences. À lire également Apprendre la langue locale : qu'est-ce qui aide vraiment les expatriés ?

Pourquoi certaines personnes commencent-elles à se sentir mal plusieurs mois, voire plusieurs années, après leur installation, alors que leur expatriation semblait bien se passer ? Les premiers mois, toute l'énergie passe dans l'installation. Puis, quand le quotidien retrouve son rythme, certaines questions laissées de côté refont surface. Je vois un schéma se répéter. Des personnes ont coché toutes les cases attendues d'elles : les études, le poste, le couple, la belle vie à l'étranger. De l'extérieur, c'est une réussite. Et pourtant, elles ressentent un vide. Nous apprenons très tôt à reconnaître les signes extérieurs de la réussite, mais beaucoup moins à nous demander ce que nous souhaitons vraiment. Ces étapes peuvent être magnifiques quand elles correspondent à nos désirs, mais elles ne rendent pas automatiquement heureux. L'expatriation peut révéler ce malaise, mais l'isolement ou la fatigue peuvent aussi l'expliquer. Beaucoup d'expatriés ressentent une certaine culpabilité à l'idée de ne pas être heureux dans un pays qu'ils ont pourtant choisi. Comment peuvent-ils dépasser ce sentiment ? Je commencerais par leur dire qu'ils ont le droit de ressentir ce qu'ils ressentent. On entend souvent : « Mais tu as tout pour être heureux ! » Ceux qui le disent veulent bien faire. Mais quand on a un bon travail, un couple et une belle vie au soleil, cette phrase peut faire naître une forme de honte à ne pas se sentir bien. Comme si le bonheur était la conséquence automatique de conditions réunies. Je ne regrette pas notre départ, mais mes proches me manquent. J'ai parfois voulu les rassurer en taisant ce manque. Aujourd'hui, je leur dis : « Je suis heureuse ici, et vous me manquez. » Les deux sont vrais. Ensuite, il faut se demander ce qui pèse vraiment : l'éloignement, la solitude, une place qu'on ne trouve plus dans son couple ? Ce n'est pas parce qu'un besoin reste insatisfait que toute notre vie est à refaire. Le fait de vivre entre plusieurs cultures peut-il modifier notre identité et notre manière de nous percevoir ? Peut-on finir par ne plus se sentir complètement chez soi nulle part ? Oui, cela peut arriver. Mais l'expatriation peut aussi révéler des facettes de nous-mêmes auxquelles nous n'avions jamais laissé de place. Je me souviens d'un expatrié à qui j'ai parlé de mes nombreux centres d'intérêt. Il m'a simplement encouragée à les développer. Cela peut sembler anodin. Pour moi, ça ne l'était pas. Depuis l'enfance, on nous dit de trouver un métier, de nous y consacrer et de ne pas nous éparpiller. J'aime profondément l'accompagnement et je n'ai jamais voulu l'abandonner. Mais cette conversation m'a fait comprendre qu'aimer une activité n'oblige pas à renoncer à toutes les autres. Depuis, j'ai développé d'autres projets dans l'entrepreneuriat. Quant au sentiment de n'être chez soi nulle part, il existe : en France, on devient « celle qui vit loin » ; ici, on reste l'étrangère. Je ne le vis pas comme une perte. On peut aimer plusieurs endroits ; se sentir chez soi tient aussi aux relations qu'on y construit.

Comment reconstruire ses repères et retrouver une identité personnelle lorsqu'on a quitté son emploi, sa famille et ses amis pour suivre son conjoint à l'étranger ? On peut partir par amour et regretter sa carrière, ses amis, son indépendance. Cela ne signifie pas qu'on aime moins son conjoint. Remplir son agenda répond à « que faire de mes journées ? », pas à « qui suis-je ici ? ». La question qui m'intéresse est plutôt : qu'est-ce qui vous donnait, avant, le sentiment d'avoir une place, d'être utile, d'exister en dehors de vos rôles ? Et qu'aimeriez-vous découvrir aujourd'hui : reprendre un travail, vous former, créer une entreprise, un projet artistique ? Il n'y a pas une seule bonne réponse. C'est une conversation à avoir à deux : l'un poursuit sa carrière, l'autre cherche encore ses repères. On peut avoir décidé ensemble de partir sans vivre la même expatriation. Comment distinguer une période d'adaptation difficile d'un mal-être plus profond qui pourrait remettre en question le projet d'expatriation ? Il n'existe pas de durée universelle d'adaptation. Si le malaise persiste, s'intensifie ou pèse sur le sommeil et les relations, consulter un professionnel qualifié peut aider. En cas de détresse, le numéro d'urgence du pays où l'on se trouve reste le premier réflexe. La santé mentale mérite autant d'attention que la santé physique. Beaucoup ont peur que parler déclenche un cataclysme, qu'on leur conseille de tout changer. Si quelqu'un vous pousse à tout bouleverser sans vous écouter, cherchez un autre avis. Le courant doit aussi passer avec la personne qui vous accompagne. Je le vois plutôt comme une mise à jour. Nous gardons des habitudes qui nous ont servi à une période de notre vie, et dont nous n'avons plus besoin aujourd'hui, ou plus de la même façon. Il s'agit de faire le tri et d'améliorer, pas de tout détruire.