Et si le moment était venu de rentrer au pays ? Cette question, de nombreux expatriés finissent par se la poser, même lorsqu'ils sont partis avec l'intention de s'installer définitivement à l'étranger. Car aussi belle soit l'aventure, l'idée d'un retour reste souvent présente, comme une porte que l'on peut toujours rouvrir. Lorsque la vie à l'étranger ne correspond plus à ses attentes, rentrer peut alors sembler une évidence, voire un nouveau départ. Mais la décision est rarement aussi simple qu'il y paraît. Comment distinguer une période de doute passagère d'une véritable envie de changement ? Et surtout, comment savoir s'il est réellement temps de mettre fin à son expatriation ?
Il arrive que la question se règle sans trop de difficultés. C'est souvent le cas lorsque ce qui pousse à rentrer est lié à des facteurs extérieurs. Comme l'écrit un expatrié sur notre forum Tunisie, dans un échange avec un autre expatrié : « Entre les coupures d'électricité et d'eau à répétition, la vie ici peut être très différente de ce à quoi vous êtes habitué. Il peut faire 35 °C à l'intérieur, et avoir un congélateur ne sert pas à grand-chose quand le courant peut être coupé huit heures d'affilée ou plus. Je n'aurais jamais imaginé écrire quelque chose comme ça il y a à peine deux mois, mais je ne suis pas venu en Tunisie. Je suis ici depuis presque 14 ans, et je me demande maintenant : qu'est-ce qu'on fait ? »
Quand la situation dans votre pays d'accueil se dégrade au point de rendre votre quotidien inconfortable et difficile à vivre, la décision de rentrer (ou de partir ailleurs) s'impose d'elle-même. Elle répond à un problème concret.
Parfois, c'est le pays lui-même qui ne vous laisse pas le choix. Il peut modifier ses règles en matière de résidence, par exemple. La Turquie en est l'exemple le plus connu. Pendant plusieurs années, le pays a permis aux ressortissants étrangers d'obtenir des titres de séjour touristiques, accordés sur la base d'une location de longue durée. Cela leur permettait de s'y installer durablement, certains y transférant l'intégralité de leur vie. Mais en 2022, face à un afflux particulièrement important de nouveaux arrivants, la Türkiye a commencé à restreindre l'accès à la résidence de longue durée. Conjuguées à la flambée des loyers et à une inflation galopante, ces mesures ont donné à de nombreux expatriés des raisons pressantes de partir.
Que se passe-t-il, en revanche, quand rien de majeur n'a changé, et que vous ressentez pourtant ce sentiment diffus que votre expatriation a peut-être fait son temps ?
Les raisons sous-jacentes peuvent être nombreuses. Des années de nostalgie accumulées, des priorités qui ont évolué, une destination qui ne correspond plus à vos aspirations, une vie de famille qui a transformé votre vision de ce qui est le mieux pour vous… La liste est sans fin.
Le problème avec des raisons de rentrer qui restent floues, c'est qu'il est difficile de savoir si ce changement d'état d'esprit est passager, s'il peut se résoudre par quelques ajustements sur place, ou s'il appelle vraiment la décision radicale de tout quitter.
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La raison pour laquelle vous êtes parti n'existe plus
Cette question vous ramène au moment où l'idée de partir à l'étranger a germé pour la première fois. Qu'est-ce qui vous a guidé ? Une opportunité de carrière, peut-être. Ou bien vous avez suivi votre partenaire. Ou encore, ce qui devait être une aventure spontanée s'est prolongé parce que vous n'aviez tout simplement pas envie de repartir.
Revenir sur la raison initiale de votre départ est, en réalité, un exercice très utile. Beaucoup de choses peuvent changer en cinq ans, et encore plus en dix. Et quand le quotidien finit par occuper tout l'espace, on ne prend plus le temps de vérifier si les raisons qui nous ont amenés ici sont toujours d'actualité.
Une opportunité professionnelle qui n'existait autrefois que dans cette destination précise peut désormais être saisie à distance. Si vous aviez choisi un endroit moins cher pour réduire votre train de vie, la hausse des loyers et du coût de la vie a peut-être rendu cet avantage caduc.
Cela dit, la raison initiale peut aussi avoir perdu de son importance dans votre situation actuelle. Vous avez peut-être développé un attachement profond à la culture locale, tissé des liens forts et lancé une activité. Dans ce cas, même si ce qui vous a fait partir n'existe plus, vous n'avez plus grand-chose à faire.
Chaque décision que nous prenons s'inscrit dans une période particulière de notre vie. Partir à l'étranger dans la vingtaine, c'est souvent répondre à un besoin d'aventure et d'indépendance. On veut une vie riche en rencontres, en sorties et en événements, dans des villes qui fourmillent d'opportunités.
À la quarantaine, l'indépendance n'est plus forcément la priorité. Les années d'aventure ont peut-être comblé ce besoin, et ce que l'on recherche désormais, c'est davantage de stabilité et un sentiment d'appartenance plus ancré.
Le contexte autour de vous a pu changer lui aussi. Vos parents et vos frères et sœurs vieillissent, et vous accordez peut-être davantage de valeur au temps passé en famille. L'accès à des soins de qualité, dans un système que vous connaissez, peut devenir une préoccupation croissante. Et ce qui rendait votre destination si attrayante peut commencer à peser : un climat tropical, des vols longs et coûteux pour rentrer…
Il existe d'ailleurs un phénomène bien réel que l'on pourrait appeler le « dépassement d'âge » par rapport à une destination, particulièrement répandu chez les expatriés occidentaux en Asie du Sud-Est. Pour beaucoup d'entre eux (mais pas tous, loin de là), la vie en Chine ou en Thaïlande se complique à partir d'un certain âge.
« Ce qui me pèse le plus maintenant, c'est probablement la solitude. Non pas que je n'aie pas d'amis ici ; j'en ai. Et des collègues aussi. Mais tellement de gens sont partis que j'ai l'impression d'être… laissé pour compte. J'aime ma vie ici (à Shenzhen, en Chine), mais j'ai de moins en moins d'anciens amis avec qui la partager », confie Mike, expatrié de longue date en Chine.
Vous ne vous épanouissez plus
Parfois, ce n'est ni vous qui avez changé, ni votre destination, ni les circonstances. C'est votre regard sur les choses qui s'est modifié.
On connaît tous les grandes étapes de l'expatriation : la lune de miel, le choc culturel, puis l'acceptation. Mais au-delà de cette acceptation, quand la vie à l'étranger est devenue simplement la vie, vous pouvez réaliser que certains compromis ne valent plus la peine. Parler une autre langue au quotidien ne vous semblera peut-être jamais aussi naturel que vous l'espériez. Vous n'avez peut-être jamais vraiment trouvé votre place ici, et c'est ainsi.
Quand vous avez le sentiment de subir votre vie plutôt que de la vivre, l'envie de partir est une réaction tout à fait normale.
Vivre à l'étranger peut finir par faire partie de l'image que vous avez de vous-même, et de celle que les autres ont de vous. Aux yeux de vos proches, vous n'êtes plus seulement vous : vous êtes « celui qui est parti vivre en Thaïlande », ou « ce couple qui a pris sa retraite en Espagne ». Peut-être que lorsque des membres de votre famille vous présentent, votre expatriation fait désormais partie du tableau.
Cela peut rendre l'idée même de rentrer inconfortable. Revenir peut ressembler à un aveu d'échec, même si ce n'est absolument pas le cas. Vous pouvez avoir l'impression de devoir vous justifier auprès de vos proches et d'expliquer ce revirement.
Il y a aussi tout ce que vous avez investi dans votre vie à l'étranger. La langue apprise, la carrière construite, les amitiés nouées. Tout laisser derrière soi peut avoir le goût de la défaite. Le temps passé là-bas risque alors de sembler « gâché ».
C'est là qu'il peut être utile d'observer attentivement les mots que vous utilisez dans votre tête lorsque vous y pensez. Il y a une différence fondamentale entre « je veux vivre ici » et « j'ai peur du regard des autres ».
Rentrer chez soi, si c'est ce que vous souhaitez, n'est pas un échec de l'expatriation. C'est un chapitre raisonnable et sensé d'une aventure qui se transforme simplement en autre chose. On ne dit pas d'une personne qui quitte une ville ou un emploi qu'elle a pris une mauvaise décision. Il en va de même pour l'expatriation : elle n'a pas besoin d'être permanente pour avoir été une réussite.
Les enfants ont changé la donne
Avoir des enfants peut transformer radicalement ce dont vous avez besoin, y compris ce que vous attendez du pays dans lequel vous vivez. Vous accordez peut-être désormais plus d'importance à un mode de garde abordable, à un système de santé de qualité, aux espaces extérieurs, à un rythme de vie qui vous laisse plus de temps en famille. Et à mesure que vos enfants grandissent, de nouvelles questions se posent : l'éducation, le système scolaire, la langue, l'accès aux écoles internationales… Vous pouvez aussi avoir besoin de davantage de soutien de la part de vos proches, et vouloir tout simplement que votre enfant grandisse entouré de sa famille et dans les valeurs qui ont été les vôtres.
Inutile de le préciser : pour de nombreux expatriés, avoir un enfant est une raison déterminante de rentrer.
Avant de faire vos valises : un bilan lucide s'impose
La vie à l'étranger finit toujours par traverser des périodes difficiles. Et quand c'est le cas, on peut tomber dans le piège de l'idéalisation du pays natal. On se souvient à quel point tout était plus simple, comme tout le monde parlait la même langue, et à quel point il était réconfortant d'avoir ses proches à portée de main.
Le problème, c'est que l'on compare alors les difficultés bien réelles du présent à un souvenir vague ou soigneusement embelli de sa vie d'avant.
C'est un paradoxe intéressant. On nous dit souvent de ne pas comparer quelques semaines passées dans un pays en tant que touriste à l'idée de s'y installer durablement. Mais personne ne nous met en garde contre le même phénomène qui peut survenir au moment de rentrer. Si vous n'êtes pas rentré depuis un moment, vous ne savez peut-être plus vraiment à quoi ressemble « chez vous ». Plus le temps passe, plus le fossé se creuse. Et il peut tout toucher : le coût de la vie, les relations, votre propre identité. Sans compter que vous-même avez changé.
C'est pourquoi de nombreux expatriés témoignent que rentrer après une longue absence revient à s'installer dans un nouveau pays. Ce n'est pas une solution miracle. C'est une décision qui s'accompagne de son propre lot de défis.
Voici une liste de questions pour vous aider à y voir plus clair.
Ne confondez pas une mauvaise passe avec une raison de tout quitter
Si vous traversez une période difficile à l'étranger (stress financier, rupture, problèmes au travail), votre envie de partir est peut-être liée à cela, et à rien d'autre.
Demandez-vous : qu'est-ce qui devrait changer pour que j'aie envie de rester ? Et essayez de répondre de la manière la plus concrète possible. Un meilleur salaire ? Un logement plus adapté ? Un cercle social plus riche ? Si votre problème a une solution réaliste là où vous êtes, il est peut-être trop tôt pour envisager de partir.
Faites abstraction du regard des autres.
Imaginez que personne ne sache si vous restez ou partez. Que feriez-vous ?
Demandez-vous pourquoi vous restez
Listez vos raisons de rester sans tenir compte de ce que vous avez déjà « investi ». Ne raisonnez pas en termes de « j'habite ici depuis cinq ans déjà ». Ce qui compte, c'est ce que le fait de rester vous apporte pour l'avenir, et non ce que cela préserve de votre passé.
Vérifiez si vos raisons initiales tiennent toujours
Revenez sur ce qui vous a poussé à partir et demandez-vous si ces raisons sont encore valables. Si ce n'est plus le cas, avez-vous de nouvelles raisons de rester, ou avancez-vous simplement par habitude ?
Comparez deux journées ordinaires
N'opposez pas votre semaine de travail à l'étranger aux fêtes de Noël en famille. Imaginez plutôt une journée tout à fait banale dans les deux endroits : le trajet jusqu'au bureau, la vie au travail, la garde des enfants, la météo, le coût de la vie, et à quoi ressemblerait votre week-end. Quelle vie vous correspond le mieux ?
Renseignez-vous sur ce qui a changé chez vous
Quel est le niveau des loyers ? Quels sont les salaires moyens dans votre secteur ? Combien paierez-vous en impôts, en frais de santé, en garde d'enfants, en transports et en autres dépenses du quotidien ?
Être géographiquement plus proche de votre famille et de vos anciens amis ne signifie pas automatiquement que vous les verrez plus souvent. Ils ont peut-être construit leur vie sans vous, et elle est bien remplie.
Y a-t-il des choses de votre vie à l'étranger qui vous manqueraient ?
Même si votre vie là-bas vous pèse en ce moment, il y a probablement des choses que vous tenez pour acquises. L'indépendance, le beau temps, la sécurité, le niveau de vie, la distance… Ce que vous ne voudriez pas perdre est tout aussi important que ce que vous espérez retrouver.
Faites un « test retour »
Plus vous disposez d'informations concrètes, plus votre décision sera éclairée. Et se renseigner à distance est rarement la meilleure façon de procéder. Si vous en avez la possibilité, envisagez de rentrer pour une période plus longue que d'habitude et essayez de vivre « normalement », comme si vous étiez déjà revenu pour de bon. Explorez les possibilités d'emploi ou discutez avec des amis qui travaillent sur place, prenez les transports en commun, renseignez-vous sur les loyers. Cherchez à ressentir, autant que possible, ce que serait concrètement cette vie que vous envisagez.
Titulaire d'une licence (avec distinction) en langue anglaise et interprétation simultanée, Natallia a exercé en tant que rédactrice et éditrice pour diverses publications et chaînes médiatiques en Chine pendant dix ans.