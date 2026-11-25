Adieu, paperasse du quotidien, trains (toujours) en retard, bouchons sur des kilomètres, anxiété et stress au moment de passer à la caisse du supermarché. Les expats témoignent de leur nouvelle vie, loin de leurs anciennes habitudes. Des habitudes résultant parfois d'un choix, parfois, d'une contrainte. À l'étranger, ils réalisent que les choses peuvent fonctionner autrement, avec des résultats plus que satisfaisants : l'expatriation a changé leurs habitudes, pour le meilleur.

La paperasse administrative, c'est fini ! C'est l'une des « activités » du quotidien dont on se passerait bien : la paperasse administrative. Certains pays, comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Turquie ou la France, sont connus pour leur démocratie lourde. Les futurs expats partagent leurs inquiétudes sur les réseaux sociaux, comme ce futur voyageur qui, déménageant bientôt en Espagne, s'interroge : « D'après ce que j'ai entendu, c'est galère. ». Les ressortissants des pays « bureaucratiques » l'attestent aussi. Ne plus avoir affaire à la paperasse administrative est pour eux un vrai soulagement. Ils partagent leurs avis : une expatriation en Irlande ou au Japon demanderait beaucoup moins de paperasse. Un voyageur témoigne : « L'Allemagne, pour moi, c'était dur. Surtout à cause du temps investi et du temps d'attente. Le Japon, c'était plus simple. Cependant, même dans les pays réputés pour leur bureaucratie lourde, les choses changent. Une expat témoigne ainsi n'avoir pas eu de difficulté à obtenir son titre de séjour pour la France. En revanche, les démarches en Allemagne ont été « très compliquées ». Les expatriés s'accordent néanmoins sur un point : quel que soit le pays, la bureaucratie, avec ses « formulaires d'inscription sans fin » et son « manque de fluidité », peut être très brutale. Elle apparaît, fort logiquement, comme l'une des choses que les expats sont bien heureux de laisser derrière eux. À lire également Comment savoir quand il est temps de rentrer ?

(Enfin) lâcher la voiture La vie sans voiture, c'est possible ? Non pour un certain nombre de voyageurs habitués au « tout voiture ». Des villes se sont même construites autour de la voiture, comme Dubaï, Los Angeles, le Koweït, Manille ou Riyad. Les transports en commun existent bien, mais ne sont pas toujours développés partout. Pour naviguer dans ces villes tentaculaires, la voiture s'avère vite bien pratique. Une habitude qui devient un problème, à l'heure du réchauffement climatique. La voiture électrique n'est pas la solution à tout. Les travailleurs « gros rouleurs » ont cependant eu la joie de découvrir un autre mode de vie. « Je n'imaginais pas ma vie sans voiture. J'ai même pensé à la rapatrier à l'étranger. Et puis j'ai découvert les joies des transports en commun. » Zurich, Hong Kong, Prague, Tokyo, Séoul, Singapour, Vienne, Berlin, Stockholm, Amsterdam et Copenhague comptent parmi les villes du monde aux systèmes de transport les plus performants. Certes, le coût des transports est à prendre en considération (comme au Japon, par exemple), mais le confort de vie en vaut la peine (d'autant plus que les places de stationnement peuvent être rares). Au final, les expats se disent heureux d'avoir délaissé leur habitude du « tout voiture » pour une vie plus tranquille, avec des transports en commun « ponctuels et propres ».

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Moins d'anxiété au quotidien, plus de sérénité « Depuis que j'ai quitté les États-Unis, je ne suis plus stressé. Avant, j'avais l'habitude d'être toujours en mode « survie » quand je vivais en ville. » Ces témoignages d'expatriés ayant quitté une région jugée anxiogène pour une autre, plus tranquille, sont nombreux. Certes, la vie en ville a tendance à être plus stressante que la vie à la campagne. Cependant, les expats ayant radicalement changé de milieu de vie sont unanimes : ils ont abandonné certains réflexes du quotidien qu'ils avaient intégrés, pour apprécier la douceur de vivre dans leur pays d'immigration. Un expat en Uruguay apprécie la sérénité et « l'esprit famille » de sa ville d'accueil. Il se sent entouré, mais pas oppressé. Il apprécie ce nouveau confort, qui lui permet de mieux vivre au quotidien. À lire également 15 ans au Costa Rica : ce que Didier Vergez a appris en recommençant sa vie ailleurs

Quand la ville n'est plus « ce territoire hostile » La sérénité s'apprécie aussi lorsqu'on remarque que l'on est moins sur la défensive. Des expats témoignent. « Avant, je vivais comme en territoire hostile, mais j'y étais habitué, donc je ne m'en rendais pas compte. Dans les transports par exemple, c'est stressant. Même les regards des gens dans la rue. » Des parents rapportent qu'ils se sentaient obligés de surprotéger leurs enfants. Ils vivaient dans la crainte qu'il leur arrive quelque chose. « Vivre aux États-Unis, c'est comme ça. On a cette peur qui ne part pas. » Bien sûr, il n'est pas question de dire que tel pays est 100 % dangereux et que tel autre ne l'est pas. Le risque zéro n'existe pas. Les expats constatent juste avoir changé leurs habitudes, pour le meilleur, en partant vivre ailleurs. « À l'étranger, j'ai découvert de petites attentions, comme les pompes à air électriques gratuites pour les pneus de vélo, par exemple. » D'autres soulignent le partage plus équitable de la ville, avec des zones piétonnes, des pistes cyclables, des parcs… Ce sont, pour eux, autant d'attentions qui améliorent leur quotidien. Ils se sentent en sécurité et prennent de nouvelles habitudes. « J'ai appris à avoir plus confiance en moi, et à faire plus confiance aux autres. » conclut un expat. Le portefeuille respire, même quand on achète des fruits et légumes La crise économique mondiale plonge les pays dans l'incertitude et met à mal les comptes bancaires des expats. Se nourrir au quotidien peut être une vraie source de stress, surtout lorsqu'on habite dans les grandes villes. Une expat travaillant dans le secteur bancaire raconte : « Je travaillais à Paris. J'ai été mutée à New York. J'ai vite déchanté. Même avec un salaire plus élevé, c'est difficile. Je n'avais pas l'habitude de passer des heures à faire les courses, mais là, pas le choix, il fallait tout compter. » Revenue en France, elle dit être heureuse de retrouver ses anciennes habitudes. « Le coût de la vie reste plus abordable en France. Même à Paris, on peut s'en sortir. » Un expat a vécu l'inverse : habituée à « tout compter » pour faire ses courses, « surtout quand il fallait acheter des fruits, des légumes, des produits frais », elle est partie vivre dans un pays au coût de la vie inférieur à celui de son pays de départ. « Limite, je m'affamais pour ne pas être trop dans le rouge à la fin du mois. La galère. Depuis que je suis partie, fini le stress des courses ! Pourtant, je gagne moins qu'avant, mais ici, au moins, c'est pas cher. Même les fruits et légumes. » L'expat dit manger mieux, plus sainement, pour moins cher. Opération « gagnant-gagnant » : il n'est pas près de remettre les pieds dans son pays d'origine. À lire également Expatriation : comment se reconstruire quand on ne travaille plus ?