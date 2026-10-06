Le rendez-vous annuel phare pour les professionnels internationaux de la ville aura lieu le samedi 24 octobre au Musée maritime de Barcelone. L'entrée est gratuite. L'événement réunira 84 exposants et offrira 68 activités, ainsi que davantage de ressources pour faciliter l'intégration de la communauté internationale.

Le Barcelona International Community Day fêtera cette année sa treizième édition. Impulsé par la mairie de Barcelone, l'événement s'est imposé comme le grand rendez-vous annuel de la communauté internationale et un espace de référence pour aider les personnes du monde entier qui vivent et travaillent dans la ville à s'installer, s'intégrer et trouver des opportunités professionnelles. L'édition de cette année s'annonce avec une participation accrue et une programmation enrichie. Le salon des entreprises, des organismes et des associations atteindra le chiffre record de 84 exposants, le plus haut de son histoire, tandis que le programme offrira 68 activités qui mettront l'accent sur l'intégration linguistique, la participation communautaire, l'accès aux services municipaux et les opportunités professionnelles. L'accès sera gratuit, entre 10 h et 19 h, sur inscription sur barcelona.cat/internationalcommunityday.

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Un salon avec tout le nécessaire pour s'installer à Barcelone Le salon des exposants est l'un des grands atouts de la journée. Une année encore, il réunira des entreprises, des institutions publiques, des associations et des établissements d'enseignement qui proposent des produits, des services et des initiatives utiles pour la communauté internationale. Les personnes présentes pourront se renseigner auprès des 86 exposants annoncés sur de très nombreux domaines tels que le logement, la fiscalité, la santé, l'éducation, les services juridiques, l'apprentissage des langues, la relocation, l'éducation et la formation internationale ou les activités sportives, entre autres. Cette année, près de la moitié des exposants (45 %) sont des organismes publics et des associations, ce qui renforce le caractère intégrateur de l'événement. Par ailleurs, 26 % des exposants participeront pour la première fois. Parmi les participants figurent diverses entreprises et institutions qui collaborent avec l'événement pour enrichir l'expérience du public avec des améliorations techniques, des activités et des expériences complémentaires. Il s'agit de Banc Sabadell, CaixaBank, Allianz, Eres Relocation, le Palais de la musique catalane – Orfeó Català, Old Irish Pub, Grup Arenal et La Granja. À lire également Vivre en Espagne : quand une destination devient un foyer

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Davantage de ressources pour faciliter l'intégration L'intégration sera l'un des grands sujets de l'édition de cette année. Le Barcelona International Community Day augmentera les ressources consacrées à l'apprentissage du catalan avec la participation du Centre de normalisation linguistique, l'Ateneu Barcelonès, l'Institution de coordination des associations pour la langue catalane et l'initiative Speak Catalan. Les options pour découvrir le tissu associatif de la ville et encourager la participation du public aux initiatives de bénévolat seront renforcées grâce à la présence d'organismes tels que la Plataforme de Festes Majors de Barcelone et la Fédération catalane de bénévolat social. La mairie de Barcelone élargira également son espace institutionnel, qui réunira des services municipaux tels que Barcelona International Welcome, Barcelona Activa, les Bibliothèques de Barcelone, Comerç i Mercats, BSM, Barcelona Esports, la Guàrdia Urbana ou les pompiers, entre autres.