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Le Barcelona International Community Day est de retour avec une plus grande participation et plus de ressources pour s'intégrer

Dossiers et Tendances 4 min de lecture
Barcelona International Community Day© Ajuntament de Barcelona
Écrit parBarcelona International Welcome

Le rendez-vous annuel phare pour les professionnels internationaux de la ville aura lieu le samedi 24 octobre au Musée maritime de Barcelone. L'entrée est gratuite. L'événement réunira 84 exposants et offrira 68 activités, ainsi que davantage de ressources pour faciliter l'intégration de la communauté internationale.

À découvrir dans cet article
  1. Un salon avec tout le nécessaire pour s'installer à Barcelone
  2. Davantage de ressources pour faciliter l'intégration
  3. Des activités pour se renseigner, trouver un emploi, faire des rencontres et s'amuser
  4. Un rendez-vous ouvert à tout le monde

Le Barcelona International Community Day fêtera cette année sa treizième édition. Impulsé par la mairie de Barcelone, l'événement s'est imposé comme le grand rendez-vous annuel de la communauté internationale et un espace de référence pour aider les personnes du monde entier qui vivent et travaillent dans la ville à s'installer, s'intégrer et trouver des opportunités professionnelles.

L'édition de cette année s'annonce avec une participation accrue et une programmation enrichie. Le salon des entreprises, des organismes et des associations atteindra le chiffre record de 84 exposants, le plus haut de son histoire, tandis que le programme offrira 68 activités qui mettront l'accent sur l'intégration linguistique, la participation communautaire, l'accès aux services municipaux et les opportunités professionnelles.

L'accès sera gratuit, entre 10 h et 19 h, sur inscription sur barcelona.cat/internationalcommunityday.

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Un salon avec tout le nécessaire pour s'installer à Barcelone

Le salon des exposants est l'un des grands atouts de la journée. Une année encore, il réunira des entreprises, des institutions publiques, des associations et des établissements d'enseignement qui proposent des produits, des services et des initiatives utiles pour la communauté internationale.

Les personnes présentes pourront se renseigner auprès des 86 exposants annoncés sur de très nombreux domaines tels que le logement, la fiscalité, la santé, l'éducation, les services juridiques, l'apprentissage des langues, la relocation, l'éducation et la formation internationale ou les activités sportives, entre autres.

Cette année, près de la moitié des exposants (45 %) sont des organismes publics et des associations, ce qui renforce le caractère intégrateur de l'événement. Par ailleurs, 26 % des exposants participeront pour la première fois.

Parmi les participants figurent diverses entreprises et institutions qui collaborent avec l'événement pour enrichir l'expérience du public avec des améliorations techniques, des activités et des expériences complémentaires. Il s'agit de Banc Sabadell, CaixaBank, Allianz, Eres Relocation, le Palais de la musique catalane – Orfeó Català, Old Irish Pub, Grup Arenal et La Granja.

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Davantage de ressources pour faciliter l'intégration

L'intégration sera l'un des grands sujets de l'édition de cette année. Le Barcelona International Community Day augmentera les ressources consacrées à l'apprentissage du catalan avec la participation du Centre de normalisation linguistique, l'Ateneu Barcelonès, l'Institution de coordination des associations pour la langue catalane et l'initiative Speak Catalan.

Les options pour découvrir le tissu associatif de la ville et encourager la participation du public aux initiatives de bénévolat seront renforcées grâce à la présence d'organismes tels que la Plataforme de Festes Majors de Barcelone et la Fédération catalane de bénévolat social.

La mairie de Barcelone élargira également son espace institutionnel, qui réunira des services municipaux tels que Barcelona International Welcome, Barcelona Activa, les Bibliothèques de Barcelone, Comerç i Mercats, BSM, Barcelona Esports, la Guàrdia Urbana ou les pompiers, entre autres.

Des activités pour se renseigner, trouver un emploi, faire des rencontres et s'amuser

La journée offrira un programme riche avec des capsules pour s'informer, des conférences, des tables rondes et des ateliers pour aborder des questions pratiques comme la recherche d'emploi, l'entrepreneuriat, la fiscalité, la santé et la prise en charge médicale, l'apprentissage du catalan, l'école publique et les démarches administratives.

L'emploi occupera encore une fois une place à part au sein de la programmation. Barcelona Activa proposera des services spécifiques pour faciliter la recherche d'emploi, notamment un espace de photographie professionnelle pour les CV, des outils de réalité virtuelle pour préparer les entretiens d'embauche et différents ateliers pratiques.

D'autre part, la fondation Mobile World Capital Barcelona encouragera la participation d'entreprises multinationales et hubs technologiques pour connecter le talent international avec les opportunités professionnelles de la ville.

Parmi les principales nouveautés, soulignons la nouvelle traduction simultanée avec l'intelligence artificielle dans l'auditorium, qui permettra au public international de suivre les conférences plus facilement.

Une année encore, du temps est également prévu pour les divertissements. Tout au long de la journée seront proposés des concerts, un spectacle de stand-up comedy, des havaneres avec du rhum brûlé et une parade de dragons et de lions chinois, en plus d'une visite du Musée maritime, ainsi que des activités pour les enfants.  

Comme tous les ans, la journée se déroulera en présence des hôtes et hôtesses, six professionnels internationaux installés à Barcelone qui se joignent aux conférenciers et aux experts participant à l'événement pour partager leur expérience dans la ville avec le public.

Comme tous les ans, la journée se déroulera en présence des hôtes et hôtesses, six professionnels internationaux installés à Barcelone qui se joignent aux conférenciers et aux experts participant à l'événement pour partager leur expérience dans la ville avec le public. Parmi eux figure le Français Clément Esso, cinéaste, entrepreneur et musicien. Installé à Barcelone depuis 2016, il a cofondé In The Mirror Films et créé Afropea Stories. Son travail explore les questions d'identité et d'impact social, et il considère Barcelone comme le lieu où ses multiples identités se rencontrent naturellement.

Un rendez-vous ouvert à tout le monde

Le Barcelona International Community Day s'adresse aux personnes étrangères qui viennent d'arriver à Barcelone et à celles qui y vivent depuis un moment déjà, mais c'est aussi une invitation à tous les Barcelonais et Barcelonaises qui souhaitent mieux connaître la communauté internationale de leur ville et contribuer à son intégration.

L'édition précédente avait réuni 5 432 personnes inscrites originaires de 131 pays, confirmant l'événement comme le rendez-vous phare pour le talent international installé à Barcelone.

Toutes les informations sur la programmation, les exposants et l'inscription à l'événement sont disponibles sur barcelona.cat/internationalcommunityday.

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Barcelona International Welcome
À propos de l'auteur
Barcelona International Welcome

Barcelona City Council, par l'intermédiaire de l'International Economic Promotion Directorate, s'efforce de faire de Barcelone une ville accueillante et attrayante pour les talents internationaux, en mettant à disposition des services et des ressources qui favorisent leur installation, leur intégration et leur fidélisation. Le portail Barcelona International Welcome offre toutes les informations pratiques pour vivre, travailler et s'établir dans la ville, ainsi qu'un vaste programme d'activités tout au long de l'année.

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