L'émotion est encore vive. Symbole de la crise du logement en Espagne, Maricarmen Abascal, octogénaire expulsée de chez elle, est décédée le 7 octobre. Quelques jours plus tôt, le 29 septembre, le gouvernement espagnol prenait plusieurs mesures d'envergure. Parmi elles, le renouvellement automatique du contrat de location et la suspension des expulsions jusqu'en 2030. Quels sont les expatriés concernés ?

Les nouvelles mesures sont-elles applicables ? On les surnomme les « décrets Maricarmen ». Adoptés le 29 septembre, dans le cadre de la contestation sociale survenue lors de l'expulsion de l'octogénaire, ces décrets-lois portent notamment sur le renouvellement automatique du contrat de location et la fin des expulsions jusqu'en 2030. Ces deux premiers décrets ont été rejetés par le Congrès espagnol dès le 2 octobre. L'exécutif en a aussitôt proposé deux autres, qui reprennent les mêmes idées que celles des décrets abrogés. Le premier décret-loi est en vigueur depuis le 8 octobre. Il vise à prolonger le contrat de location (jusqu'à 2 ans) et à encadrer la hausse des loyers. Le deuxième décret-loi entend renouveler les contrats de location automatiquement, tous les 5 ans. Ce texte doit être examiné le 12 novembre. En cas d'acceptation, il entrerait en application à partir du 15 novembre. Cependant, le maintien de ces deux textes dépend de la validation du Congrès. À lire également Le logement étudiant devient de plus en plus inaccessible

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À quoi doivent s'attendre les expatriés ? Le renouvellement est-il réellement automatique ? Selon le texte de loi, un locataire peut demander à prolonger le contrat de location jusqu'à 2 ans au maximum ; il continuera de bénéficier des mêmes conditions que celles convenues lors de la signature du bail. Conditions pour bénéficier de la mesure : Avoir été à jour de ses loyers chaque mois, durant au moins les 8 mois précédents.

Le logement doit être la résidence principale de l'expatrié Le renouvellement n'est donc pas automatique. C'est au locataire expatrié d'en faire la demande. Une demande écrite est préférable, avant la fin du contrat de location. Le propriétaire peut la refuser pour des raisons valables, par exemple, s'il a lui-même besoin du logement. Attention. La prolongation « automatique » tombe : en cas de signature d'un nouveau contrat de location

si le propriétaire et le locataire signent un renouvellement du contrat avec un loyer réduit de 5 %. Encadrement des loyers depuis le 8 octobre Depuis le 8 octobre, la hausse des loyers est plafonnée à 2 %, jusqu'au 31 décembre 2027. La hausse sera encadrée par trois points principaux : un accord entre le propriétaire et le locataire.

Sans accord entre le propriétaire et le locataire, la hausse ne peut pas dépasser 2 %.

Pas de hausse si le loyer actuel est supérieur à l'indice officiel des loyers de référence. À lire également Acheter un bien immobilier à l'étranger en couple : êtes-vous vraiment protégés ?

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