À Maurice, même si les milieux professionnels se croisent vite, mais les contacts utiles ne se créent pas automatiquement. La taille de l'île facilite les mises en relation, tout en donnant une place importante à la réputation, à la confiance et aux recommandations. Que vous prépariez encore votre départ ou veniez de vous installer, vous pouvez commencer à construire votre réseau en ligne, puis donner vie à ces premiers échanges sur place. Événements professionnels, coworkings, incubateurs et communautés sectorielles : voici où rencontrer les bons interlocuteurs et comment nouer des relations durables à Maurice sans transformer chaque conversation en prospection.

Commencer avant le départ, mais avec des attentes réalistes Pour une personne encore à l'étranger, la première étape consiste à observer. Quelles entreprises recrutent dans votre domaine ? Où sont-elles implantées ? Quels événements, conférences ou formations rassemblent les professionnels du secteur ? Qui publie régulièrement sur les évolutions du marché mauricien ? LinkedIn permet de réaliser ce premier repérage en recherchant des entreprises et des professionnels par secteur, mais aussi par zone d'activité. Il suffit d'entrer en contact avec quelques personnes, à condition de ne pas envoyer le même message à tout le monde. Une demande précise et personnelle obtient généralement davantage de réponses qu'une formule vague annonçant simplement un projet d'expatriation. Vous pouvez, par exemple, expliquer que vous envisagez de vous installer à Maurice, préciser votre domaine professionnel et demander un bref échange afin de mieux comprendre la réalité du secteur. Loin de solliciter immédiatement un poste, essayez de recueillir des informations qui ne figurent pas dans les offres d'emploi, par exemple, les compétences recherchées, les niveaux de responsabilité accessibles, les pratiques de recrutement ou encore l'importance de l'expérience locale. Ce type d'échanges peut également vous aider à tester votre projet. Une profession qui semble porteuse, vue de votre pays, ne l'est pas nécessairement dans les mêmes proportions à Maurice. Dans le même esprit, il y a de fortes chances qu'une expertise très spécialisée intéresse des entreprises auxquelles vous n'auriez pas pensé. À lire également Épouser un(e) Mauricien(ne) : quand le mariage bouleverse aussi votre statut

Le guide de l'expatrié à l'Ile Maurice Mis à jour en 2026, complet et gratuit À lire sans modération

Une fois sur place, passer rapidement du virtuel au réel Dès votre arrivée à Maurice, pensez à reprendre contact avec les personnes déjà approchées plutôt que de repartir de zéro. Un message simple suffit et n'hésitez pas à les inviter à poursuivre la conversation autour d'un café. Cette rencontre peut tout à fait être désintéressée et servir à comprendre le parcours de votre interlocuteur, les acteurs clés du secteur ou les événements à suivre. Les premières semaines sont aussi le moment de parler clairement de son projet autour de soi. Expliquez à votre entourage que vous cherchez à rencontrer des professionnels de votre milieu, qu'il s'agisse de ressources humaines, d'entrepreneurs de la tech ou d'acteurs de l'immobilier. Vos collègues, vos voisins, des parents rencontrés à l'école que fréquente votre enfant ou même une connaissance croisée dans le cadre d'une activité sportive, n'hésiteront pas à vous aiguiller. À Maurice, tout le monde connaît quelqu'un, et tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un.

Rejoignez la communauté Ile Maurice Recevez régulièrement des conseils pour mieux vivre votre expatriation Inscription 100% gratuite

Où trouver les événements de networking professionnel à Maurice ? Contrairement à d'autres pays, Maurice ne possède pas de calendrier unique regroupant tous les types de rencontres professionnelles. Les annonces sont diffusées sur les sites des chambres de commerce, les pages LinkedIn des organisateurs, leurs newsletters et sur quelques plateformes événementielles comme Otayo ou Ticketbox. Pour ne pas découvrir un rendez-vous une fois qu'il est complet, il faut donc suivre plusieurs sources en parallèle. La CCI France Maurice, par exemple, organise régulièrement des conférences, des déjeuners d'affaires, des rencontres thématiques, des événements sportifs et des soirées dédiées au networking. C'est surtout lors de ce type d'activité que vous aurez l'occasion d'échanger avec des entrepreneurs, des dirigeants et des experts. Quelle que soit votre nationalité, vérifiez également la présence d'organismes pertinents pour votre communauté à Maurice, tels que les chambres de commerce ou les institutions culturelles. L'Economic Development Board annonce, quant à lui, des forums d'affaires, des webinaires, des missions économiques et des rencontres B2B dans ses newsletters et sur LinkedIn. Autre plateforme couramment utilisée à Maurice pour ne rien rater : Facebook ! Jetez un coup d'œil à la page des événements régulièrement et abonnez-vous aux pages des organismes qui vous intéressent. À lire également Elle quitte l'armée pour s'installer à Maurice

Coworkings et incubateurs : deux portes d'entrée vers le réseau local Pour un indépendant, un télétravailleur ou un entrepreneur, les espaces de coworking offrent un moyen naturel de rencontrer régulièrement d'autres professionnels. The Hive et Workshop17, présents dans plusieurs régions de l'île, proposent des bureaux, des passes à la journée et des événements communautaires. Les porteurs de projet peuvent également se tourner vers des incubateurs tels que Turbine, Trampoline, La Plage Factory ou Blossom Factory, qui organisent des ateliers, des rencontres et des sessions de pitch. Le Mauritius Research and Innovation Council permet de consulter la liste des incubateurs accrédités. Avant de s'engager, en revanche, mieux vaut tester plusieurs lieux et vérifier les conditions d'accès aux programmes. Se faire connaître sans transformer chaque échange en prospection Pas besoin de réciter tout votre CV dès la première rencontre. Quelques mots sur votre métier, votre parcours et ce qui vous amène à Maurice suffisent généralement à lancer la conversation. L'objectif n'est pas de convaincre à tout prix, mais de créer un échange naturel. Montrez-vous curieux. Posez des questions, intéressez-vous au parcours de la personne en face de vous et prenez le temps de comprendre le fonctionnement de son secteur. Une conversation sincère laissera souvent une meilleure impression qu'un discours commercial bien préparé. Un réseau fonctionne aussi dans les deux sens. Partager une information utile, recommander un contact ou transmettre une invitation est une manière simple de contribuer, même lorsqu'on vient d'arriver. Vous montrez ainsi que vous souhaitez trouver votre place dans l'écosystème mauricien, et non seulement y chercher des opportunités. À lire également À Maurice, les nouveaux expatriés veulent aussi se rendre utiles