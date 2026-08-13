Partir travailler à l'étranger est une étape ; choisir d'y construire une vie en est une autre. En 2024, Edith van der Linden quitte les Pays-Bas pour rejoindre le secteur de l'éducation internationale à Maurice. Séduite par la richesse culturelle et humaine de l'île, elle décide de s'y investir pleinement, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Dans cet entretien, elle évoque son parcours en tant que femme au sein d'une fonction de direction, les bénéfices de l'enseignement international pour les enfants et les défis propres à la gestion d'un établissement scolaire insulaire. Elle raconte aussi son adaptation à la vie mauricienne, la création de liens solides et son choix de s'ancrer dans la communauté locale, au-delà de la bulle des expatriés.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a amenée à l'île Maurice ? Ayant toujours évolué dans le domaine de l'éducation internationale, en occupant diverses fonctions de direction, cette opportunité s'est présentée à moi en 2024. Lors de ma première visite de l'île, avant de m'y installer, j'ai été frappée par sa richesse culturelle, la beauté naturelle époustouflante du territoire et la chaleur de ses habitants, autant d'éléments qui m'ont donné envie de poursuivre mon propre chemin ici. À lire également Expatriation à Maurice : quels droits pour les couples LGBT mariés ?

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Quelles ont été vos premières impressions de l'île Maurice en tant que lieu de vie et de travail ? L'île Maurice est un endroit extraordinaire où il fait bon vivre et travailler. Mon poste au sein d'une école internationale locale m'a permis de découvrir de l'intérieur la diversité remarquable qui caractérise ce pays, et la façon dont les différentes communautés cohabitent sur l'île est un exemple dont bien d'autres nations pourraient s'inspirer.

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Comment votre parcours personnel a-t-il façonné la vie que vous avez construite ici ? Lorsqu'on arrive quelque part pour la première fois, on a le choix : rester en retrait ou s'enraciner vraiment. J'ai délibérément choisi la seconde option, ce qui m'a amenée à accepter des choses qui me sortaient de ma zone de confort, à nouer des amitiés qui vont bien au-delà de la bulle expatriée habituelle, et à laisser cet endroit me transformer plutôt que de simplement le traverser. J'ai bâti une vie, une carrière et une véritable communauté. Lentement, certes, mais j'apprends à la fois le français et le créole mauricien, une façon de témoigner un respect sincère envers la culture et la communauté qui m'ont accueillie. À lire également Que faire à l'île Maurice en août 2026 ? En quoi travailler dans une école internationale à l'île Maurice diffère-t-il de ce que vous avez connu dans d'autres pays ? Le cadre pédagogique du Baccalauréat International voyage bien : les exigences, la pédagogie et le langage de l'apprentissage restent cohérents, que l'on soit en Europe, en Afrique ou au Moyen-Orient. Ce qui change ici, c'est la texture de la vie quotidienne autour de l'école : le rythme, les relations avec les familles et l'incroyable diversité concentrée au sein d'une communauté relativement restreinte. L'île Maurice se trouve également à un carrefour fascinant d'influences africaines, asiatiques et européennes, ce qui se manifeste en classe de multiples façons, enrichissant profondément les apprentissages. L'ouverture internationale n'est pas qu'un concept ici ; elle se vit au quotidien, et elle se résume simplement à ceci : se comprendre soi-même et comprendre véritablement les autres. À quoi ressemble une journée type pour un élève dans une école internationale ? La journée d'un élève est bien structurée : temps d'accueil avec le professeur principal le matin, enchaînement de cours dans le cadre du programme IB ou IGCSE, des récréations qui sont aussi de véritables moments de vie sociale, et, de plus en plus, des plages horaires dédiées au bien-être et à l'épanouissement personnel au-delà des apprentissages scolaires. Ce rythme sera familier à tout parent, quelle que soit son origine. La vraie différence, c'est que notre établissement est une école internationale locale à but non lucratif, qui met un point d'honneur à allier l'excellence académique à une éducation globale de l'enfant. À lire également Pourquoi les créateurs de contenu choisissent Maurice

Une école internationale réunit des élèves de nombreuses nationalités. En quoi cela influence-t-il l'éducation d'un enfant expatrié et son ouverture sur le monde, les différentes cultures et les langues ? C'est l'un des cadeaux discrets de la scolarisation internationale : un enfant n'apprend pas les différences culturelles dans un manuel scolaire ; il les apprend au contact de l'enfant assis à côté de lui à la cantine. Il intègre, sans qu'on le lui enseigne directement, qu'il existe plus d'une bonne façon de célébrer une fête, de concevoir une famille ou de saluer un adulte. Le multilinguisme devient une évidence plutôt qu'une exception, et cette aisance face à la différence a tendance à les accompagner tout au long de leur vie. En quoi une scolarité dans une école internationale prépare-t-elle un enfant aux études supérieures et à la construction d'une carrière ? Le programme IB est précisément conçu autour des compétences que recherchent les universités et les employeurs : la capacité d'investigation autonome, l'aptitude à tenir deux idées contradictoires simultanément, une véritable maîtrise de la communication écrite et orale, ainsi qu'une aisance à évoluer dans des contextes culturels et linguistiques variés. Un élève qui a appris à mener des recherches à l'ère de l'intelligence artificielle, dans le cadre d'un programme académique exigeant, arrive à l'université, puis dans le monde du travail, avec une longueur d'avance en matière d'adaptabilité qu'un environnement monoculturel ne saurait lui offrir. Quels sont les principaux défis et les principales forces que vous avez rencontrés dans votre travail ici ? En tant que première femme à occuper un poste de direction dans cette école internationale, diriger a été à la fois une force et un défi. Conduire avec clarté et cohérence, retrouver mon chemin entre les attentes locales en matière de leadership et une vision internationale, tout cela m'a finalement forgée en tant que dirigeante plus solide et plus consciente de mes actes.

Comment s'est passée votre adaptation à cette nouvelle vie à l'île Maurice ? S'adapter véritablement et s'apprivoiser la vie dans un nouveau pays prennent toujours du temps, et l'île Maurice ne fait pas exception. Je continue d'explorer l'île dans toutes ses facettes culturelles, et je me sens profondément soutenue par ma communauté scolaire ainsi que par le réseau d'amis que j'ai tissé ici, que ce soit pour des questions pratiques ou pour mieux comprendre les traditions et la diversité culturelle. Comment avez-vous construit votre réseau de soutien, vos amitiés et votre communauté à l'île Maurice, en tant que femme seule ? J'ai pris très tôt la décision délibérée d'être ouverte et proactive dans la construction de ma propre communauté ici. Cela a signifié dire oui aux invitations, être présente régulièrement dans les endroits que j'ai fini par aimer, et être authentique avec les gens dès le départ plutôt que de rester en surface. Certaines de mes amitiés les plus proches sont nées exactement de cette approche : se montrer, encore et encore, et laisser les autres entrer dans sa vie pour apprendre et grandir ensemble. En tant que femme seule, j'ai également appris la valeur d'un cercle restreint de personnes de confiance. À quoi ressemble une journée type pour vous à l'île Maurice ? Ma journée commence tôt, à 5h30, avec un trajet en voiture depuis l'ouest jusqu'au campus de notre école. Accueillir le personnel et les élèves le matin est l'un des moments forts de ma journée ; cela me donne le sentiment d'appartenir à une communauté. La journée se déroule ensuite au fil des réunions planifiées, des échanges et de tout ce qui se présente en chemin. Ma journée scolaire se termine généralement en fin d'après-midi, suivie d'un travail en soirée ou d'une séance de sport, que je chéris comme un pilier essentiel pour rester en forme et en bonne santé. Quels aspects de la culture, des traditions ou de la vie quotidienne mauricienne ont influencé votre mode de vie ? J'aime profondément la résilience ancrée dans l'âme de cette île, et la façon dont les gens se soutiennent mutuellement et sont présents les uns pour les autres, que ce soit au sein d'une communauté scolaire ou amicale. J'ai également appris à ralentir, tant dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle, à lâcher prise sur ce que je ne peux pas contrôler et à rejoindre les gens là où ils en sont. Qu'est-ce que vous aimez le plus à vivre ici ? Et quelle a été l'adaptation la plus difficile ? Avoir la chance de vivre dans l'un des endroits les plus beaux de la planète me procure un sentiment de paix profonde : une promenade sur la plage ou la simple proximité de la mer après une longue journée de travail. L'adaptation la plus difficile a été de faire face aux contraintes structurelles inhérentes à la gestion d'une école internationale sur une île : le recrutement et la fidélisation du personnel spécialisé, ainsi que l'équilibre à trouver entre les réglementations locales et les standards internationaux.

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