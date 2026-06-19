Le vendredi 19 juin, le Premier ministre Navin Ramgoolam a présenté le Budget 2026-2027 dans un contexte économique qui se redresse : inflation revenue à 3,7 %, réserves en devises à un niveau record de 10,3 milliards USD, plus de 1,4 million de touristes accueillis en 2025, et une croissance du PIB de 3,2 %. Sur cette toile de fond plutôt encourageante, le gouvernement entend à la fois restaurer les finances publiques et stimuler l'investissement. Pour les expatriés, futurs résidents, étudiants étrangers, ainsi que les investisseurs, le message est clair et contrasté : Maurice resserre certains critères d'accès tout en déroulant le tapis rouge à ceux qu'elle souhaite attirer. Voici ce qui change.

Des critères d'octroi des Occupation Permits plus exigeants C'est probablement la mesure la plus attendue et la plus exigeante du budget. Pour les investisseurs, le seuil d'investissement initial est désormais fixé à 100 000 USD. Mais ce n'est pas tout : pour renouveler leur permis, les titulaires devront justifier d'une activité économique réelle, soit d'un chiffre d'affaires minimal de 5 millions de Rs dès la troisième année, puis de 8 millions de Rs à partir de la cinquième année. Les start-ups innovantes auront, elles, des indicateurs de performance spécifiques à atteindre. Pour les professionnels étrangers, le paysage se simplifie tout en se durcissant. Les catégories ProPass et Expert Pass fusionnent en une seule, et le salaire minimum requis est harmonisé à 50 000 Rs par mois dans tous les secteurs. Des dispositions transitoires sont prévues pour les détenteurs actuels de ces permis. Pour les travailleurs indépendants, les exigences de revenus augmentent également : 2 millions de Rs à partir de la troisième année et 3 millions de Rs à partir de la cinquième année pour obtenir un renouvellement. Il est également important de noter que la catégorie « Family Occupation Permit » a été supprimée. À lire également Maurice mise sur un Golden Visa pour attirer les grandes fortunes

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Le Golden Visa : une voie vers la résidence permanente Là où les Occupation Permits se durcissent, le Golden Visa prend une tout autre direction. Et c'est d'ailleurs l'une des plus grandes attentes des investisseurs étrangers depuis son annonce il y a quelques mois. Ce programme, comme l'explique le gouvernement, permettra aux investisseurs injectant au moins 1 million USD dans des secteurs stratégiques tels que la fintech, l'intelligence artificielle, les biotechnologies et les énergies renouvelables d'obtenir un droit de résidence renouvelable. Une fois l'investissement réalisé, le titulaire sera également éligible à demander un permis de résidence permanente. Il s'agit d'un pas décisif qui rapproche Maurice des grands programmes de résidence par investissement à l'échelle mondiale.

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Maurice ouvre ses portes aux étudiants étrangers La stratégie de faire de Maurice une destination universitaire régionale se concrétise dans ce budget avec plusieurs mesures ciblées, à savoir, la création d'un portail centralisé « Study in Mauritius », l'arrivée facilitée d'universités internationales de renom, la mise en place d'un visa étudiant numérique, ou encore l'augmentation du nombre d'heures de travail autorisées pendant les vacances : de 20 à 30 heures par semaine Autre nouveauté à retenir : la création de visas post-diplôme permettant aux étudiants étrangers de rester et de travailler sur l'île après leurs études. Ces mesures répondent à un double objectif : combler les besoins en compétences qualifiées et renforcer l'attractivité du secteur de l'enseignement supérieur mauricien. À lire également S'expatrier sans diplôme : ces pays qui valorisent votre expérience Des procédures administratives plus numériques et transparentes Par la même occasion, le gouvernement annonce la modernisation de ses outils administratifs, avec plusieurs réformes qui faciliteront la vie des étrangers au quotidien, notamment l'introduction d'une autorisation électronique de voyage (Electronic Travel Authorisation), les permis de résidence disponibles au format numérique et la simplification des démarches pour certains conjoints étrangers de citoyens mauriciens. Il est également prévu une réduction du pouvoir discrétionnaire du ministre dans les procédures de retrait du statut de résident ou d'annulation de visa, gage de prévisibilité et de transparence. L'ambition de Maurice dans la tech et l'IA Maurice veut devenir un pôle régional en matière d'intelligence artificielle et de technologies numériques, et le gouvernement s'en donne les moyens à travers le budget 2026-2027. Au programme : une plateforme nationale de formation en IA et un programme dédié aux start-ups innovantes. Autre mesure phare : la création d'une Zone Économique Spéciale (SEZ) de haute technologie à Côte d'Or, conçue pour accueillir des activités liées à l'IA, aux services numériques et à la fabrication avancée. Les entreprises qui s'y installeront bénéficieront d'un package d'avantages attractif, notamment la propriété étrangère autorisée à 100 %, des exemptions fiscales et douanières, la récupération de la TVA sur les bâtiments et équipements, des tarifs préférentiels pour les centres de données, ainsi que la délivrance accélérée des permis de travail pour les experts étrangers. À lire également États, provinces ou régions : à qui s'adresser pour un permis de travail ?

Une révolution annoncée pour les start-up Au-delà de la SEZ, le gouvernement affiche une ambition plus large : faire de Maurice un véritable terrain de jeu pour les entrepreneurs. Le budget prévoit une Start-Up Act dédiée, accompagnée d'un arsenal de mesures concrètes telles qu'un hub spécialisé au sein de la SEZ de Côte d'Or, un conseil national public-privé chargé du développement de l'écosystème, un programme d'accélération à l'Economic Development Board, un système numérique de gestion des brevets, un cadre de travail spécifique pour les start-up et une exonération d'impôt sur le revenu pendant dix ans à compter du début des opérations Une fiscalité plus progressive avec des ajustements ciblés Le budget 2026-2027 introduit une nouvelle tranche d'imposition pour les particuliers. Le taux de 20 % s'appliquera aux revenus imposables compris entre Rs 1 million et Rs 12 millions. Au-delà, un taux de 35 % remplacera l'actuel mécanisme de Fair Share Contribution. Plusieurs mesures sectorielles complètent ce tableau : Les expatriés travaillant dans la fabrication de systèmes photovoltaïques bénéficieront d'une exonération d'impôt sur le revenu pendant quatre ans

Les entreprises manufacturières investissant dans l'IA, les brevets ou de nouveaux équipements pourront bénéficier d'un crédit d'impôt renforcé

Une taxe de 5 % sera appliquée sur les primes d'assurance générale à court terme à partir du 1er janvier 2027 Immobilier : des changements à venir Le budget 2026-2027 prévoit une révision des droits et taxes applicables aux acquisitions immobilières réalisées dans le cadre des programmes de l'EDB. Cependant, les modalités précises n'ont pas encore été communiquées. Les investisseurs étrangers et les futurs acquéreurs devront donc suivre attentivement la publication des textes d'application.

Une réforme des retraites à partir de 2027 C'est l'une des réformes structurelles les plus importantes du budget, et elle concerne directement les expatriés installés à Maurice sur le long terme. À partir du 1er juillet 2027, la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et le Portable Retirement Gratuity Fund seront remplacés par un nouveau National Pensions Fund fonctionnant sur le principe de la capitalisation. Les cotisations seront les suivantes : Pour les salariés gagnant jusqu'à Rs 50 000 : 1,5 % à leur charge, 7,5 % à la charge de l'employeur

Pour les revenus supérieurs : 3 % côté salarié, 10,5 % côté employeur Des mesures sociales favorables aux familles Les familles expatriées installées à Maurice trouveront également de bonnes nouvelles dans ce budget. Le congé de maternité passe à douze mois : six mois à plein salaire et six mois optionnels à demi-salaire. Le congé de paternité est étendu à six semaines. Par ailleurs, un congé menstruel payé d'une journée par mois sera instauré pour les femmes souffrant de symptômes sévères. Enfin, lorsqu'un jour férié tombe un dimanche, le lundi suivant sera automatiquement chômé. Un impact mesuré sur le coût de la vie Quelques taxes indirectes évolueront au cours des prochains mois, avec un effet limité mais réel sur le quotidien des expatriés. Les droits d'accise sur le tabac et les spiritueux augmentent de 10 %, sans hausse prévue pour le vin et la bière. En revanche, la taxe sur les produits sucrés passe de 12 à 15 centimes par gramme et s'étend à de nouvelles catégories, notamment les confiseries, les biscuits, les gaufres et les chewing-gums, entre autres. Enfin, la taxe de Rs 2 appliquée aux bouteilles PET contenant des boissons sera étendue à toutes les bouteilles en plastique à partir d'octobre 2026.

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