La loi de finances 2026-2027 de Maurice a mis en lumière des seuils plus élevés pour le permis d'occupation et le Golden Visa, ainsi que de nouvelles incitations en faveur de la technologie. Mais pour les étrangers qui envisagent de s'installer ou de créer une entreprise sur l'île, certains des changements les plus déterminants se trouvent dans les détails. Une mise à jour publiée en août par l'Economic Development Board clarifie les règles applicables aux jeunes diplômés étrangers, aux entrepreneurs, aux fondateurs de start-up et aux retraités, qu'il s'agisse des justificatifs de fonds, des obligations de déclaration ou des seuils financiers exigés pour la résidence permanente.

Lorsque le budget 2026-2027 a été présenté en juin, l'attention s'est largement portée sur le relèvement des seuils applicables aux professionnels étrangers, aux investisseurs et aux travailleurs indépendants. Le Golden Visa, les ambitions du gouvernement en matière d'intelligence artificielle et sa promesse d'une « révolution des start-up » ont également occupé une place importante. Ces mesures ont déjà été présentées dans notre article consacré aux nouvelles règles applicables aux permis d'occupation, aux Golden Visas et aux étudiants internationaux à Maurice. La newsletter ICT de l'Economic Development Board (EDB), publiée en août 2026, révèle toutefois plusieurs détails moins médiatisés. Ils concernent notamment la filière Jeune Professionnel, les documents exigés des candidats entrepreneurs, le suivi des start-up innovantes, les conditions de résidence pour les retraités, ainsi que les seuils financiers requis pour la résidence permanente.

Le guide de l'expatrié à l'Ile Maurice Mis à jour en 2026, complet et gratuit À lire sans modération

Une filière de trois ans pour les jeunes diplômés étrangers Les ressortissants étrangers ayant suivi une formation supérieure à Maurice peuvent débuter leur carrière sur l'île grâce au permis d'occupation Jeune Professionnel. Pour être éligible, le candidat doit avoir obtenu au minimum une licence auprès d'un établissement d'enseignement supérieur local reconnu par la Higher Education Commission. Les critères prévoient également la possibilité de justifier d'une certification professionnelle reconnue à l'international, équivalente à une licence. Le salaire de base minimum s'élève à 25 000 Rs par mois, quel que soit le secteur d'activité. Il ne s'agit toutefois pas d'une filière permettant de construire durablement une carrière à Maurice. Le permis peut être délivré pour une durée maximale de trois ans et n'est pas renouvelable. Toute personne souhaitant continuer à travailler à Maurice au-delà de cette période doit basculer vers la catégorie standard du permis d'occupation Professionnel et remplir les conditions en vigueur à ce moment-là. À lire également Maurice durcit certains permis mais renforce son attractivité pour les investisseurs et professionnels

Rejoignez la communauté Ile Maurice Recevez régulièrement des conseils pour mieux vivre votre expatriation Inscription 100% gratuite

Les candidats entrepreneurs doivent justifier de leurs fonds et transférer les sommes rapidement Les nouvelles règles ne portent pas uniquement sur le montant que les entrepreneurs étrangers doivent investir ou le chiffre d'affaires qu'ils doivent générer. Elles définissent également des exigences précises en matière de documents à fournir et de transfert de fonds. Un candidat relevant de la catégorie Investisseur doit présenter un relevé bancaire certifié, émis dans son pays d'origine ou de résidence, attestant qu'il dispose de fonds suffisants. Il doit également s'engager par écrit à transférer l'investissement requis depuis l'étranger sur son compte bancaire mauricien dans un délai de 60 jours à compter de la délivrance du permis d'occupation. Ce même délai de 60 jours s'applique aux candidats relevant de la catégorie des travailleurs indépendants. Outre un relevé bancaire certifié et un engagement écrit de transfert, le candidat indépendant doit présenter au moins trois lettres d'intention émanant de clients potentiels, dont deux de clients potentiels basés à Maurice. L'activité exercée doit relever exclusivement du secteur des services. Ces exigences pourraient s'avérer particulièrement importantes pour les consultants et freelances qui envisagent de s'installer depuis l'étranger. Un business plan solide et des capitaux suffisants ne suffiront pas : les candidats devront également démontrer un potentiel d'activité commerciale à Maurice avant que le permis ne leur soit accordé. Les start-up innovantes feront l'objet d'un suivi au-delà de la phase de candidature La newsletter de l'Economic Development Board précise également la manière dont les projets de start-up innovants seront évalués après leur enregistrement. Le candidat doit soit soumettre un projet innovant à l'EDB, soit être enregistré auprès d'un incubateur agréé par le Mauritius Research and Innovation Council. Une fois enregistrée, l'entreprise doit soumettre un rapport d'avancement annuel dans les trois mois suivant la fin de sa première année d'activité. Elle doit également fournir un rapport de développement, conforme à son business plan, confirmant que le projet a atteint le stade du produit minimum viable avant la fin de sa cinquième année. Cela signifie que la filière start-up innovante ne doit pas être considérée comme un simple moyen de créer une entreprise sans passer par le parcours investisseur classique. Les fondateurs devront démontrer que leur idée a évolué vers un produit ou un service concret, et que son développement reste cohérent avec le plan initialement soumis. À lire également Maurice mise sur un Golden Visa pour attirer les grandes fortunes Le dispositif AI City Scheme instaure son propre processus de certification La loi de finances 2026 (Finance Act 2026) instaure officiellement le dispositif AI City Scheme dans le cadre de l'Economic Development Board Act. Toute personne, ou « fondateur IA », souhaitant mener à bien un projet éligible doit demander à l'EDB la délivrance d'un AI City Scheme Certificate. Ce certificat sera délivré aux développeurs dont les projets répondent aux critères du dispositif. La législation prévoit également qu'un fondateur IA puisse prétendre à la résidence permanente en tant qu'investisseur après avoir investi au moins 1 million de USD, sous réserve des conditions détaillées du dispositif AI City Scheme.

Les avantages fiscaux liés à un Investment Certificate prendront effet plus tard Le calendrier change également pour les entreprises qui demandent un Investment Certificate auprès de l'EDB. Le point de départ de l'exonération fiscale applicable ne sera plus la date de constitution de la société, mais celle du début de son activité. Pour les entrepreneurs étrangers, cela permet d'éviter qu'une partie de la période d'exonération ne soit consommée pendant que la société, nouvellement constituée, prépare encore son lancement. Cependant, l'avantage réel dépendra du dispositif accordé et de la date à laquelle l'entreprise sera considérée comme ayant démarré son activité. À lire également Quand les visas déterminent votre carrière internationale Quelles sont les conditions de résidence pour les retraités étrangers ? La newsletter de l'EDB confirme les conditions financières applicables au permis de résidence de retraité non-citoyen (Retired Non-Citizen Residence Permit). Le candidat doit transférer un montant initial d'au moins 2 000 USD sur un compte bancaire local, dans un délai de 60 jours suivant la délivrance du permis. Il doit ensuite transférer soit 24 000 USD par an, soit 2 000 USD par mois. Le permis de résidence peut être délivré pour une durée de dix ans. Son renouvellement suppose que le titulaire ait transféré 24 000 USD chaque année pendant toute la durée du permis. Les futurs retraités doivent garder à l'esprit qu'il s'agit là d'exigences minimales en matière d'immigration, et non d'une estimation du montant nécessaire pour vivre confortablement à Maurice. La résidence permanente ne dépend pas uniquement de la durée de séjour à Maurice Détenir un permis d'occupation ou un permis de résidence pendant plusieurs années ne donne pas automatiquement droit à la résidence permanente. L'EDB précise les performances financières exigées des différentes catégories de candidats souhaitant obtenir un permis de résidence permanente de 20 ans. Un professionnel étranger doit avoir détenu un permis d'occupation relevant de cette catégorie pendant au moins cinq ans. Son salaire de base mensuel doit avoir été d'au moins 400 000 Rs pendant les cinq années consécutives précédant immédiatement la demande. Un investisseur doit avoir détenu le permis d'occupation correspondant pendant au moins cinq ans. L'entreprise doit avoir généré soit un chiffre d'affaires annuel d'au moins 15 millions de roupies, soit un chiffre d'affaires cumulé de 75 millions de roupies sur les cinq années consécutives précédant immédiatement la demande. Un candidat indépendant doit également avoir détenu le permis d'occupation correspondant pendant au moins cinq ans. Son activité doit avoir généré soit un chiffre d'affaires annuel minimum de 3 millions de roupies, soit un chiffre d'affaires cumulé de 15 millions de roupies sur les cinq années précédant immédiatement la demande. Un retraité doit avoir détenu un permis de résidence de retraité non-citoyen pendant au moins cinq ans et avoir transféré un total d'au moins 200 000 USD au cours des cinq années consécutives précédant immédiatement la demande. Dans tous les cas, le renouvellement du permis de 20 ans suppose que le titulaire ait rempli les critères correspondants pendant la période précédente de son permis de résidence permanente. Si vous envisagez de vous installer durablement à Maurice, ces conditions nécessitent donc une préparation à long terme. Les bulletins de salaire, les comptes de la société, les justificatifs de chiffre d'affaires et les preuves de transferts internationaux doivent être soigneusement conservés tout au long de la période de référence.

Une plateforme pour signaler les obstacles rencontrés par une entreprise Les entrepreneurs étrangers déjà établis à Maurice peuvent recourir au Business Obstacles Alert Mechanism, ou BOAM, lorsqu'ils rencontrent des difficultés administratives. Cette plateforme en ligne couvre les obstacles liés aux licences, aux permis, aux raccordements aux services publics, aux autorisations réglementaires et à d'autres démarches administratives affectant l'activité d'une entreprise. Une fois l'entreprise inscrite et le problème signalé en détail, l'EDB examine le dossier. Elle peut ensuite le transmettre au service compétent de l'EDB, à un ministère ou à une autorité publique concernée. L'avancement du dossier peut être suivi et l'issue finale enregistrée directement dans le système. Si le BOAM ne remplace pas la procédure habituelle de demande de licence, de permis, d'autorisation ou d'approbation réglementaire, il offre un canal supplémentaire d'escalade et de suivi lorsqu'un obstacle affecte un projet d'investissement ou l'activité d'une entreprise.

Le guide de l'expatrié à l'Ile Maurice Mis à jour en 2026, complet et gratuit À lire sans modération