Les « ressortissants éligibles » désignent les citoyens de pays ayant signé un accord bilatéral avec la Norvège. 6 pays ont signé cet accord : le Canada, le Japon, l'Australie, Andorre, l'Argentine et la Nouvelle-Zélande. Les conditions de séjour varient en fonction des pays. Les ressortissants canadiens et australiens peuvent séjourner 2 ans en Norvège. Les autres ressortissants sont limités à un an de séjour. Les différences peuvent aussi affecter la participation aux programmes de formation. Ainsi, les Australiens ne peuvent pas participer à un programme d'études ou à une formation supérieure à 3 mois. Mais cette limite de durée ne s'applique pas aux citoyens japonais.

Les candidats ont tout intérêt à se renseigner concernant les conditions d'éligibilité, selon leur pays d'origine.

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