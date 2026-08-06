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La Norvège transforme le PVT en expérience « workcation »

Actualités 1 min de lecture
Travailler et voyager pendant un an en Norvège avec le PVT© tan4ikk / Envato Elements
Écrit parAsaël Häzaq

Allier les joies du tourisme… et du travail, en s'expatriant un an en Norvège. Le programme PVT Norvège se rapproche du « workcation » (travail et vacances) et promet aux étrangers une expérience unique, dans un cadre de rêve. Mais attention : l'expérience n'est valable que pour les ressortissants éligibles.

Les « ressortissants éligibles » désignent les citoyens de pays ayant signé un accord bilatéral avec la Norvège. 6 pays ont signé cet accord : le Canada, le Japon, l'Australie, Andorre, l'Argentine et la Nouvelle-Zélande. Les conditions de séjour varient en fonction des pays. Les ressortissants canadiens et australiens peuvent séjourner 2 ans en Norvège. Les autres ressortissants sont limités à un an de séjour. Les différences peuvent aussi affecter la participation aux programmes de formation. Ainsi, les Australiens ne peuvent pas participer à un programme d'études ou à une formation supérieure à 3 mois. Mais cette limite de durée ne s'applique pas aux citoyens japonais.

Les candidats ont tout intérêt à se renseigner concernant les conditions d'éligibilité, selon leur pays d'origine.

Liens utiles :

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Sources :

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Asaël Häzaq
À propos de l'auteur
Asaël Häzaq

Rédactrice web spécialisée en actualité politique et socio-économique, Asaël Häzaq observe et décrypte les tendances de la conjoncture internationale. Forte de son expérience d'expatriée au Japon, elle propose conseils et analyses sur la vie d'expatrié : choix du visa, études, recherche d'emploi, vie de travail, apprentissage de la langue, découverte du pays. Titulaire d'un Master II en Droit - Sciences politiques, elle a également expérimenté la vie de nomade numérique.

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