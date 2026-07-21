Il s'agit plus précisément d'une modernisation du Programme ontarien des candidats à l'immigration (POCI) actée le 26 juin 2026. Modification qui s'articule autour de deux axes principaux : simplification et rigueur. Côté simplification, les 8 volets traditionnels du POCI sont désormais condensés en 4. Côté rigueur, les critères d'admissibilité sont durcis, afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail. Le durcissement des critères permettra de cibler les étrangers qualifiés capables de répondre aux besoins des entreprises à l'instant T.

Cette recherche d'une « immigration ciblée » est d'ailleurs reprise par le ministre du Travail, David Piccini, pour justifier la réforme. La modernisation du POCI vise particulièrement les étrangers expérimentés, capables de s'adapter rapidement au sein des entreprises canadiennes. Ce gain en temps et en efficacité contribuera à dynamiser l'économie ontarienne tout en protégeant les emplois locaux.