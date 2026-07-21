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3 nouvelles voies vers la résidence permanente en Ontario

Actualités 2 min de lecture
immigration en Ontario© SeanPavone / Envato Elements
Écrit parAsaël Häzaq

Répondre aux problèmes de pénurie de main-d'œuvre tout en préservant les emplois locaux : voilà l'objectif du nouveau programme lancé dans l'Ontario.

Il s'agit plus précisément d'une modernisation du Programme ontarien des candidats à l'immigration (POCI) actée le 26 juin 2026. Modification qui s'articule autour de deux axes principaux : simplification et rigueur. Côté simplification, les 8 volets traditionnels du POCI sont désormais condensés en 4. Côté rigueur, les critères d'admissibilité sont durcis, afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail. Le durcissement des critères permettra de cibler les étrangers qualifiés capables de répondre aux besoins des entreprises à l'instant T.

Cette recherche d'une « immigration ciblée » est d'ailleurs reprise par le ministre du Travail, David Piccini, pour justifier la réforme. La modernisation du POCI vise particulièrement les étrangers expérimentés, capables de s'adapter rapidement au sein des entreprises canadiennes. Ce gain en temps et en efficacité contribuera à dynamiser l'économie ontarienne tout en protégeant les emplois locaux.

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3 nouvelles voies d'accès vers la résidence permanente

Le volet « Priorités relatives à la main-d'œuvre en Ontario » constitue la première étape d'envergure de la réforme. Ce nouveau volet prioritaire comprend 3 voies d'accès à la résidence permanente :

  • TEER 0-3 (ou FEER 0-3) : expatriés occupant un emploi hautement qualifié (classé de 0 à 3). Un niveau de langue, de diplôme et d'expérience professionnelle est requis.
  • TEER 4-5 : expatriés ayant un poste peu qualifié (niveau de langue, de diplôme et d'expérience professionnelle moins élevé que pour le TEER 0-3).
  • Médecins indépendants : réservés aux médecins inscrits et pouvant émettre une facture selon les critères du Régime d'assurance-santé de l'Ontario (Ontario Health Insurance Plan).

Sources :

Visas
Canada
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Asaël Häzaq
À propos de l'auteur
Asaël Häzaq

Rédactrice web spécialisée en actualité politique et socio-économique, Asaël Häzaq observe et décrypte les tendances de la conjoncture internationale. Forte de son expérience d'expatriée au Japon, elle propose conseils et analyses sur la vie d'expatrié : choix du visa, études, recherche d'emploi, vie de travail, apprentissage de la langue, découverte du pays. Titulaire d'un Master II en Droit - Sciences politiques, elle a également expérimenté la vie de nomade numérique.

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