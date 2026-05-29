Le 21 avril 2026, le ministère paraguayen de l'Industrie et du Commerce a publié le règlement qui donne vie au nouveau Investor Pass du pays. Le chiffre à retenir : 200 000 USD vous permettent d'obtenir directement la résidence permanente via l'immobilier, avec seulement 30 % versés à l'avance. Il existe également des options de 70 000 USD, 150 000 USD et 200 000 USD pour d'autres types d'investissement.

Je vis au Paraguay depuis 2022 et j'y dirige un cabinet de conseil en immigration par investissement. Voici, du point de vue concret d'un expatrié, ce qui vient de changer et ce que cela implique si vous envisagez sérieusement de mettre le cap au sud.

L'Investor Pass, c'est quoi au juste ?

Il s'agit d'un nouveau cadre qui permet aux investisseurs étrangers d'obtenir la résidence permanente au Paraguay directement, sans passer par l'étape de la résidence temporaire qui était jusqu'ici la norme. Vous y êtes éligible en réalisant l'un des quatre types d'investissement, et la résidence qui s'ensuit est accordée à vie (avec des exigences de renouvellement très souples).

Quelles sont les quatre options d'investissement ?

Vous pouvez choisir l'une de ces options :

Créer une véritable entreprise : 70 000 USD. C'est la voie historique de la résidence par investissement au Paraguay, et elle fonctionne toujours. Vous créez une société, vous déployez 70 000 USD dans des actifs productifs (machines, équipements, véhicules, locaux professionnels) et vous embauchez au moins cinq locaux avec un contrat en bonne et due forme. C'est l'option la moins onéreuse, mais elle exige que vous fassiez réellement tourner une activité. Acheter un bien immobilier : 200 000 USD. Pas d'entreprise, pas d'employés, pas de business plan. Vous achetez de l'immobilier et vous êtes éligible. C'est la voie que la plupart des expatriés vont privilégier : elle est simple, passive, et le bien vous appartient pour y vivre (avec une réserve, voir plus bas) ou pour le louer. Placer son argent dans des titres paraguayens : 200 000 USD. À conserver deux ans minimum dans des instruments locaux réglementés. Passif. Aucune obligation opérationnelle au-delà d'un rapport annuel. Investissement touristique : 150 000 USD. Vous investissez dans un projet hôtelier ou de loisirs, avec un business plan et des comptes rendus d'avancement semestriels.

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Le bien doit-il être un logement dans lequel je vivrai réellement ?

Voici le point délicat de la voie immobilière : le bien ne peut pas être destiné uniquement à un usage personnel ou familial. Le règlement exclut explicitement de l'éligibilité les résidences purement personnelles, occupées par leur propriétaire.

Concrètement, cela signifie que vous vous orienterez vers :

Un bien détenu pour générer des revenus locatifs (longue ou courte durée)

Un appartement dans un immeuble que vous occupez en partie et louez en partie

Un bien à usage commercial

Un logement sur plan que vous mettrez en location une fois livré

Vous pouvez tout à fait posséder un logement pour y vivre, mais ce ne sera pas le bien qui vous rendra éligible à l'Investor Pass. Beaucoup d'expatriés finissent par faire les deux : l'un pour la résidence, l'autre pour leur cadre de vie.

C'est quoi les « 30 % versés » dont j'entends parler ?

C'est l'innovation la plus favorable aux expatriés dans les nouvelles règles.

Lorsque vous achetez un bien pour être éligible à l'Investor Pass, vous avez deux options pour le justifier :

Option A : vous achetez le bien comptant, en réglant la totalité, vous l'enregistrez à votre nom, puis vous déposez votre dossier.

Option B : vous signez un contrat de vente authentique par devant notaire, vous versez au moins 30 % de la valeur d'investissement déclarée à l'avance et vous déposez votre dossier, le solde étant financé par le promoteur ou le vendeur.

Ainsi, pour un bien à 200 000 USD, vous pouvez déposer votre demande de résidence dès que vous avez versé 60 000 USD, le reste étant réglé au fil de la durée du chantier (généralement de 24 à 36 mois au Paraguay).

Cela change tout si vous préparez votre installation. Inutile de mobiliser 200 000 USD d'un seul coup. Il est possible de verser un acompte sur un appartement sur plan à Asunción, de déposer votre demande de résidence, d'obtenir votre pièce d'identité paraguayenne et de solder le bien au fur et à mesure que vous prenez vos marques.

Combien de temps cela prend-il, concrètement ?

Deux compteurs tournent en parallèle :

Le certificat d'investissement (CIE) : délivré dans les cinq jours ouvrables suivant la réception d'un dossier complet. C'est le document qui atteste que votre investissement est éligible.

La résidence elle-même : en général, 3 à 6 mois après le CIE, instruite par la Direction des migrations.

Une fois la résidence obtenue, la règle de renouvellement est très souple : il vous suffit d'entrer au Paraguay au moins une fois tous les trois ans pour la maintenir active. Aucun séjour minimum n'est exigé entre deux visites.

Si vous comptez aller au bout de la démarche pour obtenir la nationalité au bout de trois ans, l'orientation officieuse est d'y passer la majeure partie de l'année. Mais pour la seule résidence, on trouve difficilement plus léger ailleurs dans le monde.

Ma famille sera-t-elle incluse ?

Le nouveau règlement ne prévoit pas de cadre spécifique pour le regroupement familial, mais les règles habituelles du Paraguay, gérées par la Direction des migrations, couvrent les conjoints et les enfants à charge. Dans les faits, des familles entières s'installent ici sans difficulté dans le cadre de la version précédente du programme. On peut s'attendre à ce que cela continue, mais il vaut la peine de vérifier les spécificités de votre situation avant de vous engager.

Le Paraguay a-t-il vraiment du sens comme lieu de vie ?

C'est la question qu'on me pose le plus souvent, et la réponse honnête est : cela dépend de ce que vous cherchez à optimiser.

Là où le Paraguay tient vraiment ses promesses :

Le coût de la vie. Asunción est nettement moins chère que n'importe quelle grande ville d'Europe de l'Ouest ou d'Amérique du Nord, et sensiblement moins chère que Buenos Aires, Montevideo ou São Paulo. Un appartement deux pièces confortable dans un bon quartier se loue entre 800 et 1 500 USD par mois. Les restaurants, les services et les courses s'inscrivent dans la même logique.

Le système fiscal. Imposition territoriale. Les revenus de source étrangère ne sont pas imposés au Paraguay. Un point, c'est tout. Pour les travailleurs à distance, les retraités vivant d'une pension étrangère et les personnes percevant des revenus de placements internationaux, c'est la principale raison de s'installer ici.

La stabilité. La monnaie est stable face au dollar depuis des années. L'inflation est maîtrisée. L'économie a affiché une croissance de 6,6 % en 2025, parmi les plus rapides d'Amérique latine. Forbes Paraguay a récemment qualifié l'immobilier de « nouvelle force économique du pays », avec des rendements locatifs compris entre 5 et 8 % (contre 3 à 4 % en Argentine ou en Uruguay).

Asunción elle-même. La ville a changé du tout au tout au cours des cinq dernières années. De nouvelles tours, de meilleurs restaurants, davantage de vols internationaux et une communauté d'expatriés en pleine croissance. Ce n'est pas Buenos Aires pour la vie nocturne ou la culture, mais c'est un endroit discrètement agréable où poser ses valises.

Là où ce n'est pas le cas :

La vie à la plage. Le Paraguay est enclavé. Si vous voulez l'océan, ce n'est pas ici. (Cela dit, Encarnación, sur le Paraná, possède des plages fluviales, et la côte brésilienne n'est qu'à un court vol.)

Les soins médicaux ultra-spécialisés. La médecine privée courante est excellente et très abordable, mais pour des soins très spécialisés, les expatriés se rendent généralement au Brésil ou en Argentine.

La profondeur culturelle. C'est un pays plus petit, doté d'une scène culturelle plus modeste. Différent de ses voisins, qui figurent sur les radars internationaux depuis des décennies.

L'espagnol. Vous en aurez besoin.

Ce qui distingue le programme des autres options en Amérique latine

Petit tour d'horizon des programmes que les expatriés mettent le plus souvent en balance avec le Paraguay :

Panama (Friendly Nations / Qualified Investor) : seuil de capital plus élevé (de 200 000 à 300 000 USD), utilise le dollar américain, infrastructures pour expatriés plus développées. À privilégier si vous voulez un cadre de vie caribéen et que le fait de payer plus cher ne vous dérange pas.

Uruguay : pas de seuil de capital fixe, mais une exigence de substance économique réelle et d'une présence physique significative. À privilégier pour qui recherche une qualité institutionnelle et peut justifier de liens authentiques.

Brésil (VIPER) : le plus bas seuil de capital absolu (environ 140 000 USD) pour une résidence permanente directe, ancrée sur le littoral en développement du Nord et du Nord-Est. Vie à la plage, mais exposition fiscale plus complexe pour les résidents.

Mexique (résident temporaire/permanent) : pas de programme d'investissement à proprement parler, mais des voies accessibles fondées sur les revenus. Idéal si vous souhaitez la proximité géographique avec les États-Unis.

Argentine : un programme de Citoyenneté par Investissement distinct et très intéressant est dans les tuyaux, avec un lancement prévu fin 2026. Nationalité directe pour environ 500 000 USD, sans obligation de résidence. Une tout autre proposition.

Là où le Paraguay l'emporte : le capital le plus faible exigé pour une résidence permanente directe, parmi les programmes qui n'imposent pas de financer l'investissement intégralement à l'avance. La règle des 30 % est véritablement atypique.

Vous avez récemment acheté un bien immobilier ? Vous êtes peut-être déjà éligible

Une particularité utile des nouvelles règles : les justificatifs des investissements immobiliers et en titres doivent dater de moins de 180 jours au moment du dépôt du dossier. Autrement dit, si vous avez acheté un bien ici au cours des six derniers mois, ou si vous détenez des titres paraguayens éligibles, vous disposez peut-être déjà d'un investissement qualifiant sans avoir déposé de demande au nouveau programme.

Si une ancienne demande de résidence est encore en cours d'instruction dans l'ancien cadre, vous pouvez également opter pour les nouvelles règles là où elles vous sont les plus favorables, sans tout recommencer.

Que faire si j'envisage sérieusement cette option ?

Trois premières étapes concrètes :

Venez au Paraguay avant d'acheter quoi que ce soit. Passez deux ou trois semaines à Asunción. Arpentez les quartiers. Mangez dans les restaurants. Voyez si le rythme de la ville vous convient. Réglez votre situation fiscale dans votre pays d'origine avant de partir. L'avantage de l'imposition territoriale ne fonctionne que si votre pays d'origine vous reconnaît comme n'étant plus résident fiscal. Cela dépend du pays et mérite un avis professionnel. Choisissez la voie d'éligibilité adaptée à votre situation. Si vous vous installez ici de façon permanente avec une entreprise, la voie productive à 70 000 USD peut avoir davantage de sens que la voie immobilière. Si vous êtes un investisseur passif sans aucun intérêt à exploiter quoi que ce soit localement, l'immobilier ou les titres seront des options plus simples.

En résumé

Le Paraguay n'est pas fait pour tout le monde. Plus calme que ses voisins, plus petit, moins connu à l'international. Mais pour les expatriés dont les priorités sont une fiscalité faible, un coût de la vie modéré, des obligations de résidence légères et un endroit stable où placer une partie de leur capital, le nouvel Investor Pass place le pays parmi les options les mieux tarifées et les plus flexibles au monde à l'heure actuelle.

La porte n'est pas seulement ouverte. Les gonds viennent d'être huilés.