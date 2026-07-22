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Nouvelle-Zélande : le visa étudiant Pathway devient plus flexible

Actualités 1 min de lecture
etudier en Nouvelle-Zelande© Unai82 / Envato Elements
Écrit parAsaël Häzaq

La Nouvelle-Zélande élargit son visa d'études Pathway. Au programme : plus de simplicité et de flexibilité, en vue d'accueillir davantage d'étudiants étrangers. Le programme a été lancé le 20 juillet.

Inscrite dans le programme gouvernemental « International Education Going for Growth », la nouvelle version du visa d'étude Pathway (PSV) comporte plusieurs assouplissements notables :

  • Extension des parcours d'études supportés par le visa : le visa englobera les parcours des niveaux 1 à 4 du NZQCF. Seront également pris en compte les programmes d'anglais, les études en vue d'obtenir un certificat professionnel et les études préparatoires.
  • Changement de discipline académique : les étudiants étrangers pourront se réorienter sans obligation de demander un nouveau visa étudiant, sous réserve de rester dans le même établissement et de viser la même qualification.
  • Programme d'anglais : les étudiants titulaires d'un PSV pour la première fois et qui s'orientent vers des formations de niveaux 1 à 8 du NZQCF pourront étudier l'anglais pendant 30 semaines maximum avant de commencer leur cursus diplômant, contre 20 semaines auparavant.

Sources :

Visas
Nouvelle Zélande
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Asaël Häzaq
À propos de l'auteur
Asaël Häzaq

Rédactrice web spécialisée en actualité politique et socio-économique, Asaël Häzaq observe et décrypte les tendances de la conjoncture internationale. Forte de son expérience d'expatriée au Japon, elle propose conseils et analyses sur la vie d'expatrié : choix du visa, études, recherche d'emploi, vie de travail, apprentissage de la langue, découverte du pays. Titulaire d'un Master II en Droit - Sciences politiques, elle a également expérimenté la vie de nomade numérique.

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