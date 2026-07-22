Inscrite dans le programme gouvernemental « International Education Going for Growth », la nouvelle version du visa d'étude Pathway (PSV) comporte plusieurs assouplissements notables :
- Extension des parcours d'études supportés par le visa : le visa englobera les parcours des niveaux 1 à 4 du NZQCF. Seront également pris en compte les programmes d'anglais, les études en vue d'obtenir un certificat professionnel et les études préparatoires.
- Changement de discipline académique : les étudiants étrangers pourront se réorienter sans obligation de demander un nouveau visa étudiant, sous réserve de rester dans le même établissement et de viser la même qualification.
- Programme d'anglais : les étudiants titulaires d'un PSV pour la première fois et qui s'orientent vers des formations de niveaux 1 à 8 du NZQCF pourront étudier l'anglais pendant 30 semaines maximum avant de commencer leur cursus diplômant, contre 20 semaines auparavant.