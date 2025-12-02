Menu
Nouvelle-Zélande : nouveau visa de travail pour les investisseurs étrangers

Actualités
formulaire de visa
LightFieldStudios / Envato Elements
Écrit parAsaël Häzaqle 02 Décembre 2025

Le nouveau visa pour attirer les investisseurs étrangers est entré en vigueur le 24 novembre 2025. Ici, pas besoin de créer son entreprise. Le visa est taillé pour les riches expatriés souhaitant investir dans des entreprises existantes. Voici ce que vous devez savoir.

Bienvenue au visa de travail pour investisseurs (Business Investor Work Visa). Valable 4 ans, le visa est destiné aux expatriés souhaitant investir dans des entreprises déjà établies en Nouvelle-Zélande. Il ne s'agit donc pas d'un visa permettant de créer son entreprise, mais d'un visa pensé pour soutenir les entreprises néo-zélandaises et l'activité économique. Il offre également aux étrangers une voie d'accès à la résidence permanente. Le visa de travail pour investisseurs remplace le « visa de travail pour entrepreneurs ». Ce dernier, boudé pour sa complexité administrative, n'a jamais vraiment trouvé son public.

Toutes les entreprises ne sont pas éligibles au dispositif. Les supérettes, les franchises, les établissements de restauration rapide, les entreprises à domicile, ou encore, les sociétés de conseil en immigration ne permettent pas d'obtenir un visa de travail pour investisseur.

Les avantages du visa

Possibilité de sponsoriser sa famille : conjoint, enfants, sous réserve de prouver ses capacités financières : au moins 500 000 dollars néo-zélandais (NDZ).

Les critères d'éligibilité :

  • Investir dans une entreprise qui existe depuis au moins 5 ans.
  • Investir au moins 1 à 2 000 000 NDZ. 

  1. 1 000 000 NDZ : possibilité d'obtenir la résidence permanente en 3 ans.

  2. 2 000 000 NDZ : obtention de la résidence permanente en un an (procédure accélérée).

  • Avoir une expérience entrepreneuriale : ancien employeur d'au moins 5 salariés à temps plein, ou générant au moins 1 000 000 NDZ de chiffre d'affaires annuel.
  • Désigner l'entreprise néo-zélandaise dans laquelle on va investir en la rachetant et en la dirigeant. Ici, l'exécutif néo-zélandais vise particulièrement les petites entreprises privées. Un certain nombre d'entre elles sont tenues par des seniors, qui envisagent de partir en retraite. Les faire reprendre par un investisseur étranger permet de garder des entreprises performantes, de conserver des emplois, et même d'en créer.
  • Avoir 55 ans ou moins.

Une voie vers la résidence permanente

Pour être éligible pour la résidence permanente, vous devez :

  • Maintenir au moins 5 postes à temps plein dans l'entreprise.
  • Créer ou maintenir au moins un poste à temps plein pour un citoyen ou un résident néo-zélandais, pendant au moins un an.
  • Garantir la solvabilité de l'entreprise.

Sources :

A propos de

Rédactrice web spécialisée en actualité politique et socio-économique, Asaël Häzaq observe et décrypte les tendances de la conjoncture internationale. Forte de son expérience d’expatriée au Japon, elle propose conseils et analyses sur la vie d’expatrié : choix du visa, études, recherche d’emploi, vie de travail, apprentissage de la langue, découverte du pays. Titulaire d’un Master II en Droit - Sciences politiques, elle a également expérimenté la vie de nomade numérique.

