Le Specific Purpose Work Visa (SPWV) (visa de travail à but spécifique) est, comme son nom l'indique, un visa permettant de venir pour un but précis en Nouvelle-Zélande. D'un côté, le candidat acquiert une expérience internationale. De l'autre, il répond au besoin spécifique d'une entreprise. La Nouvelle-Zélande a ainsi l'assurance d'accueillir la main-d'œuvre dont elle a besoin, au bon moment.

Secteurs d'activités concernés par le SPWV

Il s'agit principalement de secteurs soumis aux aléas climatiques : tourisme et autres métiers en lien avec l'environnement et la nature (prof de ski, personnel de festival, agent de reboisement, artiste…). D'autres secteurs peuvent être visés pour le recrutement d'une main-d'œuvre spécifique à une mission précise. En revanche, d'autres permis de travail ont été mis en place pour l'agriculture, la pisciculture, l'horticulture et la viticulture.

Spécificités du SPWV 2026

Contrairement à l'an dernier, la saison 2026 des SPWV se déroulera en continu, selon les projets spécifiques des employeurs. Les candidats étrangers auront donc davantage de chances de postuler. En revanche, l'essence du visa ne change pas : un visa temporaire, pour une mission répondant à un besoin spécifique ou une urgence. Les employeurs doivent prouver qu'ils ont besoin de main-d'œuvre étrangère. Ils s'engagent à la payer de manière équitable. Si besoin, ils devront être obligatoirement accrédités avant de publier leur offre d'emploi.

Conditions à remplir pour les candidats à l'expatriation

L'offre d'emploi doit être claire : vous connaissez la mission précise pour laquelle vous postulez.

Vous êtes effectivement compétent pour remplir cette mission.

Vous attestez que votre état de santé vous permet d'occuper le poste.

Vous vous engagez à travailler dans les strictes limites de votre visa et à quitter la Nouvelle-Zélande dès la fin de votre mission.

