Les Émirats arabes unis (EAU) ont prévu quelques exceptions permettant de vivre à l'étranger plus de 6 mois dans l'année tout en conservant son visa.
Peut-on conserver son visa des EAU après 6 mois à l'étranger ?
Avis aux résidents étrangers. Les autorités émiraties rappellent qu'en principe, le titre de séjour d'un résident étranger qui vit plus de 180 jours consécutifs hors du territoire est annulé. La personne concernée devra demander un nouveau titre de séjour. Il existe néanmoins quelques exceptions.
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Expatrié détenant un visa spécifique
Les détenteurs d'un Golden visa, d'un Green visa ou les investisseurs possédant un visa de résidence ne sont pas inquiétés par le principe d'invalidité pour long séjour à l'étranger.
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Expatriés travaillant pour des citoyens émiratis ou des diplomates
Les expatriés travaillant en tant qu'aides-domestiques pour des citoyens émiratis étudiant à l'étranger ou devant suivre un traitement médical à l'étranger échappent également au risque de sanctions. Même procédure pour les aides domestiques des diplomates représentant les EAU à l'étranger et des employés en mission diplomatique, détenteurs d'un visa de résidence aux EAU.
Exemption familiale, impératif médical
Les épouses étrangères d'un citoyen émirati peuvent rester plus de 6 mois à l'étranger tout en conservant leur visa. Les étrangers et leurs accompagnants peuvent séjourner plus de 6 mois à l'étranger pour recevoir un traitement médical, s'ils présentent un rapport médical validé par les autorités médicales émiraties.
Étudiants étrangers
Les étudiants étrangers de certaines universités étrangères échappent également au risque de perdre leur visa. Pour vérifier s'ils sont concernés, ils doivent s'adresser à l'Autorité fédérale pour l'identité, la citoyenneté, les douanes et la sécurité portuaire (ICP). Les étudiants qui étudient à l'étranger tout en étant titulaires d'un visa de résidence aux EAU valide pourront conserver leur visa même après plus de 6 mois passés à l'étranger.
Sponsoring, travail
Les expatriés sponsorisés par les services diplomatiques émiratis conserveront leur visa même après 6 mois de séjour à l'étranger. Leurs familles à charge bénéficient de la mesure. Même avantage pour les étrangers du secteur public émirati envoyés en formation ou en mission à l'étranger, ou travaillant dans un bureau étranger tout en ayant un visa de résidence valide aux EAU.
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Autre cas
Les personnes possédant un visa de résidence valide et bénéficiant d'une décision favorable de l'ICP pourront rester sur le territoire même après un séjour prolongé à l'étranger. Mais elles devront au préalable payer les frais demandés.
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