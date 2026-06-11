Les Émirats arabes unis (EAU) ont prévu quelques exceptions permettant de vivre à l'étranger plus de 6 mois dans l'année tout en conservant son visa .

Les détenteurs d'un Golden visa, d'un Green visa ou les investisseurs possédant un visa de résidence ne sont pas inquiétés par le principe d'invalidité pour long séjour à l'étranger.

Expatriés travaillant pour des citoyens émiratis ou des diplomates

Les expatriés travaillant en tant qu'aides-domestiques pour des citoyens émiratis étudiant à l'étranger ou devant suivre un traitement médical à l'étranger échappent également au risque de sanctions. Même procédure pour les aides domestiques des diplomates représentant les EAU à l'étranger et des employés en mission diplomatique, détenteurs d'un visa de résidence aux EAU.

Exemption familiale, impératif médical

Les épouses étrangères d'un citoyen émirati peuvent rester plus de 6 mois à l'étranger tout en conservant leur visa. Les étrangers et leurs accompagnants peuvent séjourner plus de 6 mois à l'étranger pour recevoir un traitement médical, s'ils présentent un rapport médical validé par les autorités médicales émiraties.

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Étudiants étrangers

Les étudiants étrangers de certaines universités étrangères échappent également au risque de perdre leur visa. Pour vérifier s'ils sont concernés, ils doivent s'adresser à l'Autorité fédérale pour l'identité, la citoyenneté, les douanes et la sécurité portuaire (ICP). Les étudiants qui étudient à l'étranger tout en étant titulaires d'un visa de résidence aux EAU valide pourront conserver leur visa même après plus de 6 mois passés à l'étranger.