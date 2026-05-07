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Dubaï supprime le seuil minimum pour son visa immobilier

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immobilier a Dubai
mkos83 / Envato Elements
Écrit parAsaël Häzaqle 07 Mai 2026

Nouvelle stratégie de l'émirat dubaïote pour continuer d'attirer les riches expats. Désormais, plus besoin d'investissement minimum pour obtenir un visa de résidence de deux ans. 

C'est une petite révolution dans le monde des investisseurs étrangers. Le Dubai Land Department annonce une simplification des conditions d'accès au visa immobilier. Auparavant, les propriétaires uniques devaient débourser au moins 750 000 dirhams (environ 204 188 dollars) pour obtenir un visa de résidence de deux ans. Le seuil est désormais supprimé : l'expatrié peut prétendre au visa, quel que soit le montant de son investissement immobilier, sous réserve que sa propriété soit enregistrée par les instances officielles. Néanmoins, les copropriétaires doivent toujours investir au moins 400 000 dirhams (environ 109 900 dollars) pour prétendre au visa.

Principal objectif de cet assouplissement : continuer à asseoir Dubaï comme une place forte de l'expatriation, et attirer toujours plus d'étrangers fortunés, mais pas seulement. La suppression du seuil de 750 000 dirhams vise à attirer des expatriés aux revenus modestes.  Car la concurrence s'intensifie avec d'autres États qui proposent des programmes d'accès à la résidence par l'immobilier de plus en plus compétitif. Le visa de résidence dubaïote est toujours renouvelable et permet à l'expatrié de faire venir sa famille.


 


 


 

Sources :

Visas
Emirats Arabes Unis
A propos de

Rédactrice web spécialisée en actualité politique et socio-économique, Asaël Häzaq observe et décrypte les tendances de la conjoncture internationale. Forte de son expérience d’expatriée au Japon, elle propose conseils et analyses sur la vie d’expatrié : choix du visa, études, recherche d’emploi, vie de travail, apprentissage de la langue, découverte du pays. Titulaire d’un Master II en Droit - Sciences politiques, elle a également expérimenté la vie de nomade numérique.

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