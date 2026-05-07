C'est une petite révolution dans le monde des investisseurs étrangers. Le Dubai Land Department annonce une simplification des conditions d'accès au visa immobilier. Auparavant, les propriétaires uniques devaient débourser au moins 750 000 dirhams (environ 204 188 dollars) pour obtenir un visa de résidence de deux ans. Le seuil est désormais supprimé : l'expatrié peut prétendre au visa, quel que soit le montant de son investissement immobilier, sous réserve que sa propriété soit enregistrée par les instances officielles. Néanmoins, les copropriétaires doivent toujours investir au moins 400 000 dirhams (environ 109 900 dollars) pour prétendre au visa.

Principal objectif de cet assouplissement : continuer à asseoir Dubaï comme une place forte de l'expatriation, et attirer toujours plus d'étrangers fortunés, mais pas seulement. La suppression du seuil de 750 000 dirhams vise à attirer des expatriés aux revenus modestes. Car la concurrence s'intensifie avec d'autres États qui proposent des programmes d'accès à la résidence par l'immobilier de plus en plus compétitif. Le visa de résidence dubaïote est toujours renouvelable et permet à l'expatrié de faire venir sa famille.











