La nouvelle loi dubaïote sur la santé publique de 2025 étend les pouvoirs de l'Autorité sanitaire de Dubai (Dubai Health Authority – DHA). Les contrôles seront renforcés en matière de lutte contre les maladies et infections contagieuses, de lutte contre la drogue, de prévention concernant les maladies mentales, la santé des jeunes, des seniors et des femmes enceintes. Les examens médicaux se placent dans ce cadre. Ils sont obligatoires pour toute demande de visa, renouvellement de visa, permis de conduire (première demande ou renouvellement), permis de résidence, ou permis de travail.

Les expatriés doivent tout d'abord se rendre dans une clinique agréée par l'Autorité sanitaire de Dubai pour effectuer leur test médical. Un non-respect de la procédure vous expose à une amende pouvant aller de 500 à 1 million de dirhams des Émirats arabes unis (EAU). L'amende grimpe à 2 millions en cas de récidive. Les autorités dubaïotes justifient leur mesure par une volonté de renforcer la « sécurité sanitaire » dans la ville. D'autres mesures et détails pourraient être annoncés prochainement.