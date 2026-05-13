Les EAU mettent à jour leur Golden Visa

La mise à jour concerne le portail dédié au Golden Visa des investisseurs : plus simple d'accès, la plateforme a été repensée pour mieux répondre aux demandes des candidats étrangers et faciliter leurs démarches. La mise à jour simplifie particulièrement les démarches des créateurs de startups et des petites et moyennes entreprises (PME) : traitement accéléré des candidatures, programmes d'investissement spécifiques, etc.

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Les EAU renforcent leur soutien aux PME

Les Émirats arabes unis (EAU) misent sur les PME pour favoriser encore plus leur croissance économique. Le ministre des Sports Dr Ahmad bin Abdullah Belhoul Al Falasi a profité du forum Make it in the Emirates (qui a rassemblé une majorité de PME) pour rappeler la stratégie du gouvernement pour booster la création, et surtout le maintien d'entreprises nationales prospères. Le message du ministre (également président du Fonds de croissance des EAU) se veut surtout rassurant, à l'heure où des voix évoquent un désengagement de l'État, dans un contexte de tensions économiques.

Le Fonds de croissance des Émirats permet justement aux PME d'obtenir des investissements sur le long terme pour mieux se développer et résister aux contraintes extérieures. Les PME ne participent qu'à hauteur de 20 à 49 %. Les secteurs d'investissement prioritaires restent ceux en pénurie (santé, construction) et les secteurs innovants (technologies de pointe).

Lien utile :

Investir aux EAU