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Le Golden Visa émirati simplifié pour attirer investisseurs et entrepreneurs

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panorama de Dubai
tampatra / Envato Elements
Écrit parAsaël Häzaqle 13 Mai 2026

Nouvelle mise à jour du Golden Visa émirati. La réforme, axée sur la simplification, entend asseoir davantage les Émirats arabes unis (EAU) en tant que destination privilégiée pour les investisseurs et entrepreneurs étrangers.

Les EAU mettent à jour leur Golden Visa

La mise à jour concerne le portail dédié au Golden Visa des investisseurs : plus simple d'accès, la plateforme a été repensée pour mieux répondre aux demandes des candidats étrangers et faciliter leurs démarches. La mise à jour simplifie particulièrement les démarches des créateurs de startups et des petites et moyennes entreprises (PME) : traitement accéléré des candidatures, programmes d'investissement spécifiques, etc.

Les EAU renforcent leur soutien aux PME

Les Émirats arabes unis (EAU) misent sur les PME pour favoriser encore plus leur croissance économique. Le ministre des Sports Dr Ahmad bin Abdullah Belhoul Al Falasi a profité du forum Make it in the Emirates (qui a rassemblé une majorité de PME) pour rappeler la stratégie du gouvernement pour booster la création, et surtout le maintien d'entreprises nationales prospères. Le message du ministre (également président du Fonds de croissance des EAU) se veut surtout rassurant, à l'heure où des voix évoquent un désengagement de l'État, dans un contexte de tensions économiques.

Le Fonds de croissance des Émirats permet justement aux PME d'obtenir des investissements sur le long terme pour mieux se développer et résister aux contraintes extérieures. Les PME ne participent qu'à hauteur de 20 à 49 %. Les secteurs d'investissement prioritaires restent ceux en pénurie (santé, construction) et les secteurs innovants (technologies de pointe).

Lien utile :

Investir aux EAU

Sources :

Visas
Emirats Arabes Unis
A propos de

Rédactrice web spécialisée en actualité politique et socio-économique, Asaël Häzaq observe et décrypte les tendances de la conjoncture internationale. Forte de son expérience d’expatriée au Japon, elle propose conseils et analyses sur la vie d’expatrié : choix du visa, études, recherche d’emploi, vie de travail, apprentissage de la langue, découverte du pays. Titulaire d’un Master II en Droit - Sciences politiques, elle a également expérimenté la vie de nomade numérique.

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