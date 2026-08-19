Travailler dur, acquérir de l'expérience et gravir les échelons : le parcours semble tout tracé pour atteindre ses objectifs professionnels. Pourtant, une variable souvent négligée peut tout bouleverser : le visa. Pour des millions de travailleurs étrangers, le statut migratoire ne détermine pas seulement le pays où ils peuvent vivre. Il peut aussi dicter l'emploi qu'ils occupent, les possibilités qui leur sont accessibles et, parfois, l'ensemble de leur trajectoire professionnelle.

L'effet passeport Imaginez deux jeunes diplômés qui quittent l'université le même jour. Ils ont le même diplôme, des notes similaires et même une expérience professionnelle comparable. Ils reçoivent des offres d'emploi quasi identiques d'une entreprise à l'étranger. Sur le papier, leurs carrières devraient suivre un parcours plus ou moins semblable. Mais il existe une différence : leur pays d'origine.L'un détient le passeport d'un pays qui lui ouvre directement l'accès à plusieurs types de visas de travail et à une voie claire vers la résidence permanente. L'autre n'a peut-être accès qu'à une seule option de visa. Et cette option s'accompagne de restrictions, de quotas, de révisions, ou repose sur un système de loterie. Quelques années plus tard, leurs carrières peuvent s'avérer très différentes, pas nécessairement parce que l'un d'eux a travaillé plus dur ou est plus talentueux. Mais simplement parce qu'ils ne disposaient pas du même niveau de liberté dans leurs choix professionnels. Pour un immigré hautement qualifié, les règles d'immigration façonnent souvent sa vie professionnelle d'une manière que ceux qui n'ont jamais eu à les affronter ne peuvent tout simplement pas comprendre. « Je suis restée sept ans à mon poste à Hong Kong. Je travaille dans l'hôtellerie. J'ai reçu quelques offres intéressantes, mais j'avais peur de les prendre au sérieux, car obtenir un permis de travail à Hong Kong est vraiment difficile, surtout pour moi. J'avais vraiment peur de faire le moindre mouvement, de peur d'être « remarquée » par les services de l'immigration et qu'ils remettent en question mon droit de séjour », témoigne Marina, une expatriée bélarusse à Hong Kong. La nationalité peut influer sur tous les aspects de la vie à l'étranger : du plus grand au plus anodin. Les ressortissants de certains pays peuvent avoir du mal à ouvrir un compte bancaire, à obtenir des titres de séjour de longue durée, à voyager dans la région et bien d'autres choses encore. Certains, en raison d'événements qui les dépassent, se retrouvent pratiquement exclus des systèmes bancaires internationaux et des procédures de demande de visa. Les détenteurs de passeports russes depuis la guerre russo-ukrainienne en sont un exemple frappant. Maksim, un ancien expatrié russe en Türkiye, nous en parle : « Nous sommes arrivés en Turquie en mars 2022 et avons immédiatement demandé notre titre de séjour. Nous l'avons obtenu et avons commencé à construire notre vie ici. Ma femme et moi avons tous les deux commencé à apprendre le turc. Nous avons eu quelques difficultés pour transférer notre argent au début, mais ça s'est arrangé. Et puis, en 2024, sans avertissement préalable, ils ont tout simplement refusé de renouveler notre titre de séjour. Et cela ne concernait que nous, titulaires de passeports russes. C'était vraiment injuste, même si je comprends la logique. Mais sur le moment, après tout le temps passé ici, tout l'argent investi, un loyer sur deux ans dont la moitié a été payée d'avance… Ça nous a vraiment touchés, et nous avons dû partir en Géorgie avec nos dernières économies. » Dans le même temps, certains passeports ouvrent des portes que d'autres ne peuvent pas franchir. Les ressortissants de certains pays peuvent passer des années à acquérir une expérience internationale grâce aux programmes Vacances-Travail et à d'autres dispositifs similaires. Au sein de l'Union européenne, des millions de personnes peuvent vivre et travailler librement d'un pays à l'autre, sans avoir besoin de visa. Ce sont là des avantages professionnels considérables, qui rendent les mobilités de carrière naturelles et peu risquées. À lire également Royaume-Uni : le visa Global Talent s'ouvre aux entreprises innovantes

Les obstacles pour les étudiants internationaux Les règles relatives aux visas et aux permis de travail ont un impact direct sur les étudiants étrangers et leur capacité à construire une carrière après l'obtention de leur diplôme. L'exemple le plus parlant aujourd'hui est celui des universités américaines. Les étudiants internationaux aux États-Unis constituent une source essentielle de jeunes talents pour les entreprises locales, notamment dans les filières STEM. Or, les évolutions récentes des politiques d'immigration affectent directement cette réalité. Après la chute enregistrée pendant la pandémie, les inscriptions d'étudiants étrangers aux États-Unis ont rapidement repris. L'année universitaire 2023-2024 a accueilli plus d'un million d'étudiants internationaux, mais sous l'administration actuelle, leur avenir apparaît de plus en plus incertain. On observe une tendance claire au durcissement des conditions d'obtention des visas étudiants, des programmes de formation et des visas de travail. De nouvelles restrictions ont notamment été annoncées concernant le programme Optional Practical Training (OPT), qui permet aux étudiants étrangers de travailler aux États-Unis pendant un à trois ans après l'obtention de leur diplôme. Des délais d'attente plus longs et un contrôle accru lors des entretiens de visa pour étudiants ont également été signalés. Les étudiants originaires de pays sous surveillance sont confrontés à des retards et à des vérifications supplémentaires. Les étudiants chinois dans des domaines tels que les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle sont particulièrement touchés.

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Quand votre nationalité complique l'accès à l'emploi de vos rêves De nombreux professionnels des ressources humaines reconnaissent que, dans le contexte actuel du marché du travail, le statut migratoire d'un candidat ne se limite pas à influencer le coût du recrutement. Il détermine également son profil de risque. Lorsqu'une entreprise cherche à pourvoir un poste, elle doit avoir la certitude que le temps consacré à trouver le bon candidat aboutira à une embauche effective. Si le moindre doute subsiste quant aux chances d'obtention d'un permis de travail ou d'un visa, l'entreprise risque de gaspiller du temps et des ressources précieux. « J'ai postulé à un poste d'enseignante dans une école internationale à Singapour. Je suis titulaire d'un doctorat en éducation de la petite enfance et j'ai déjà travaillé dans un établissement similaire en Chine, à un poste comparable. Le directeur des études a été très impressionné par mon profil, et nous avons commencé à avancer dans le processus de recrutement. Mais lorsqu'ils ont appris que j'étais lituanienne, et donc pas originaire d'un pays anglophone comme les États-Unis ou l'Australie, l'obtention de mon permis de travail s'est avérée trop compliquée à leurs yeux. Ils ont donc décidé de ne pas donner suite. Je suis convaincue que j'aurais fait du bon travail avec eux. C'est vraiment dommage que le problème vienne de quelque chose sur lequel je n'avais aucune prise », témoigne Sofija, une expatriée lituanienne en Chine. Un autre expatrié partage sa frustration sur Reddit : bien qu'il soit le candidat idéal pour des postes aux États-Unis, il n'obtient jamais de réponse. « C'est vraiment décourageant de voir mes candidatures rejetées uniquement à cause de problèmes de parrainage. Pour vous donner le contexte : je suis titulaire d'un visa H1B, mais le processus I-140 et PERM n'a pas encore démarré, car je cherche actuellement à changer d'employeur et je postule sur plusieurs plateformes. Mon visa est valide depuis près de cinq ans (y compris le renouvellement de trois ans), et mon H1B a été déposé en 2023. J'adapte mon CV à chaque offre à laquelle je postule de manière ciblée. Je vérifie mon score sur resumeworded.com pour m'assurer que tous les mots-clés sont présents. Même quand mon profil correspond parfaitement au poste et que je remplis toutes les conditions requises, je reçois un refus en l'espace d'un ou deux jours. Et pourtant, aucune de ces offres ne précisait qu'il fallait être autorisé à travailler aux États-Unis sans parrainage, ni qu'ils ne pouvaient pas en assurer un. Ce sont des entreprises comme les FAANG, Visa, JPMC, ainsi que d'autres banques et grandes sociétés technologiques. Il est vraiment difficile d'accepter que mes compétences et mon expérience soient mises de côté uniquement pour des raisons de parrainage. » À lire également La Norvège transforme le PVT en expérience « workcation » Quand votre lieu de résidence influe sur le télétravail et votre rémunération Le télétravail est généralement perçu comme particulièrement inclusif. Pourtant, même dans ce domaine, les restrictions géographiques et les exigences en matière de visa peuvent souvent limiter l'accès aux opportunités et à une rémunération attractive. Beaucoup de postes en télétravail, bien que techniquement ouverts à l'international, comportent en réalité des conditions précisant que les candidats doivent résider dans un lieu précis. Les raisons peuvent être liées à la conformité juridique, à la protection des données ou à la fiscalité. Dans certains cas, les entreprises préfèrent tout simplement recruter dans des pays où leur structure de paie est déjà en place. Résultat : deux candidats aux compétences équivalentes peuvent avoir accès à des viviers d'opportunités très différents. Un développeur informatique vivant en Allemagne ou au Portugal peut être éligible à des dizaines de postes en télétravail qui seraient inaccessibles à un développeur tout aussi qualifié résidant au Népal ou au Nigeria. Le statut de résident légal peut également influencer le niveau de rémunération. De nombreux employeurs pratiquant le télétravail appliquent des grilles salariales fondées sur la localisation géographique. Dans ce modèle, les salaires sont ajustés en fonction du lieu de résidence du salarié, et non de la nature ou de la qualité de son travail. Ainsi, une personne basée à San Francisco, Singapour ou Londres sera probablement mieux rémunérée qu'une autre basée à Alger ou Bangkok. Cela crée un paradoxe intéressant pour les télétravailleurs. Certains sont prêts à déménager pour décrocher un meilleur poste en télétravail, mais la plupart des pays ne disposent d'aucun cadre juridique permettant de le faire. Quand on reste en poste plus longtemps qu'on ne le souhaite De nombreux permis de travail, visas et programmes de résidence exigent un garant : l'employeur qui vous recrute et prend en charge les démarches administratives liées à votre relocalisation. Cela lie votre installation à l'étranger à un poste et à une entreprise spécifiques. Et si vous décidez de quitter l'entreprise, votre visa sera également révoqué. C'est tout à fait logique, dans la mesure où c'est votre employeur qui vous « invite » dans le pays et qui est responsable de vous pendant votre séjour. Pour certains expatriés, ce système de parrainage les maintient « captifs » d'un même poste pendant des années, les empêchant d'explorer d'autres pistes professionnelles. Alina, une expatriée ukrainienne en Chine, témoigne : « J'ai changé de travail à de nombreuses reprises. Je n'arrivais pas à trouver ma voie. Mais à chaque fois que je rencontrais des expatriés comme moi, ils étaient vraiment surpris par mon parcours professionnel si mouvementé. La plupart restaient dans la même entreprise pendant des années, car changer d'employeur n'était pas simple. J'étais mariée à un ressortissant chinois, ce qui me rendait moins vulnérable sur le plan du visa ; je pouvais toujours basculer vers un visa familial. Mais je n'ai pris conscience que récemment du rôle considérable que cela a joué dans ma carrière. » À lire également Corée du Sud : les visas de travail assouplis

Quand les restrictions de visa vous poussent à changer de métier Les règles en matière de visas ne déterminent pas seulement où vous travaillez ni combien de temps vous y travaillez. Elles peuvent parfois même influencer le métier que vous exercez. Certains pays encouragent activement l'immigration professionnelle dans des secteurs spécifiques. L'Australie en est un bon exemple. Le pays dispose de plusieurs programmes d'immigration qualifiée pour pallier les pénuries de main-d'œuvre dans des domaines tels que la construction, la santé, l'ingénierie, entre autres. Les candidats issus de ces filières bénéficient d'un traitement prioritaire. C'est pourquoi certains migrants s'investissent activement pour obtenir des qualifications supplémentaires afin d'emprunter ces voies professionnelles. Si certains pays disposent de programmes ciblés pour l'immigration professionnelle, dans d'autres, le traitement préférentiel accordé à certaines professions est plus discret. « J'ai un diplôme en ingénierie et un autre en informatique, et j'ai passé près d'un an à postuler à différents postes à Hong Kong, où je vivais à l'époque. Quelques entreprises m'ont répondu, mais au moment de gérer mon visa, elles ont toutes renoncé, car il aurait été trop difficile de justifier qu'elles avaient besoin de moi, un étranger, alors que Hong Kong compte déjà tant d'ingénieurs. J'ai finalement postulé à un poste d'enseignant et c'est ainsi que j'ai obtenu mon autorisation de travail », raconte Stefan, un expatrié allemand à Hong Kong. L'obligation d'être exceptionnel Cela nous amène à une autre conséquence majeure des restrictions de visa sur les carrières. Dans de nombreuses demandes de permis de travail, l'employeur doit démontrer aux autorités compétentes qu'il ne peut pas trouver de professionnels aussi qualifiés localement. Cela place le candidat étranger dans une position très particulière : il doit être exceptionnel pour que son visa de travail soit accordé. Kayina, une expatriée tchèque en France, l'illustre bien : « Lorsque mon entreprise a fait une demande de visa de travail pour moi, elle a utilisé ma chaîne YouTube, qui comptait 50 000 abonnés, pour prouver que j'étais exactement le profil dont elle avait besoin pour ce poste, car je savais comment gérer une chaîne YouTube dans une niche spécifique. Sans cela, je ne pense pas que ma demande aurait été acceptée. Les professionnels du marketing ne manquent pas en France. »