L'ère Andy Burnham sera-t-elle celle de la stabilité politique ? Avec 7 premiers ministres depuis le Brexit, la gouvernance britannique a été accompagnée de nombreuses turbulences. Dernier exemple avec le travailliste Keir Starmer, poussé à la démission. Depuis le 20 juillet, son remplaçant, Andy Burnham, promet un programme axé sur le pouvoir d'achat et la réindustrialisation du pays. Côté immigration, une série de mesures a été prise, notamment concernant la mobilité internationale, les étudiants étrangers et la protection des familles expatriées.

Dispositif d'obtention du statut de résident permanent (EUSS) Changement en vue concernant l'EUSS (EU Settlement Scheme). Certaines personnes ayant le statut de résident provisoire (pre-settled status) qui ne remplissent plus les critères pour obtenir la résidence permanente (EUSS) pourront conserver leur statut, s'il est démontré que le retrait de ce dernier apparaît comme une solution disproportionnée. Les membres de la famille auront trois mois pour déposer leur demande d'EUSS. Le délai court à partir de leur dernière entrée sur le territoire après le 31 décembre 2020. Les familles dont la demande d'EUSS a été rejetée pourront présenter des motifs valables justifiant leur situation, ou plutôt choisir de venir au Royaume-Uni avec un permis de séjour familial EUSS, pour bénéficier d'un nouveau délai de traitement. Autre changement : les enfants éligibles ayant le statut de résidents provisoires pourront garder leur statut si leur parent citoyen européen a travaillé au Royaume-Uni et si l'enfant doit poursuivre sa scolarité sur le sol britannique. Ces enfants seront éligibles au statut de résident permanent. Le statut de résident provisoire sera également maintenu pour l'adulte assurant la garde principale de l'enfant. Demande de permis de voyage EUSS La réforme supprimera ce dispositif. À la place, les personnes ayant un nouveau passeport pourront mettre à jour leur situation, depuis l'étranger, directement en ligne, dans la rubrique « mise à jour de mes coordonnées ». Elles pourront ainsi associer leur statut à leur nouveau passeport. À lire également Royaume-Uni : le visa Global Talent s'ouvre aux entreprises innovantes

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Bientôt le retour d'Erasmus+ au Royaume-Uni L'europhile Starmer avait entamé le rapprochement avec l'Union européenne (UE). Son homologue Burnham poursuit la vision. En décembre 2025 (sous le gouvernement Starmer), le Royaume-Uni et l'UE se sont entendus sur un nouveau partenariat. Le Royaume-Uni devrait réintégrer le programme Erasmus+ en 2027. À ce jour, il n'y a pas encore de précisions concernant la mise en œuvre concrète de ce partenariat (types de séjours visés, jeunes ciblés par le programme, financements, démarches de candidature, activités incluses dans le programme…). La réforme britannique précisera quelles catégories de jeunes travailleurs pourront participer à Erasmus+. De plus, les étudiants venant au Royaume-Uni dans le cadre d'Erasmus+ pourront étudier dans des établissements britanniques agréés (disposant d'une licence de parrainage) pour 6 mois maximum. La réforme de l'immigration prévoit déjà des restrictions, notamment concernant les possibilités de stage. Certains programmes d'Erasmus+ échapperont néanmoins à ces restrictions. D'après l'exécutif, en 2019, le Royaume-Uni a accueilli environ 60 000 personnes dans le cadre d'Erasmus+. Il table désormais sur une participation bien supérieure, les demandes ayant dû augmenter durant la période où le Royaume-Uni n'était plus intégré au programme.

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Lutte contre l'exploitation des travailleurs expatriés Le gouvernement Burnham poursuit la lutte contre l'exploitation des travailleurs étrangers. La réforme de l'immigration autorise les étrangers victimes d'esclavage moderne à travailler pour n'importe quel autre employeur pendant la durée restante de leur permis de travail. C'est un changement majeur, car en principe, les détenteurs d'un visa de travailleur qualifié ne peuvent exercer que des professions spécifiques et sont liés à leur employeur. Le ministère de l'Intérieur table sur cette réforme pour encourager les expatriés à dénoncer le moindre abus de la part de leur employeur, le plus tôt possible. La protection des étrangers victimes s'étend aux enfants et aux adultes à charge. Actuellement, la loi protège les conjoints (époux légaux et partenaires) et les enfants dont le lien avec le porteur du permis de séjour a été rompu en raison de violences domestiques ou conjugales. C'est cette protection qui s'appliquera dorénavant aux enfants adultes à charge victimes de violences domestiques. À lire également Nouvelles règles de visa et résidence permanente au Royaume-Uni