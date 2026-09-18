L'ère Andy Burnham sera-t-elle celle de la stabilité politique ? Avec 7 premiers ministres depuis le Brexit, la gouvernance britannique a été accompagnée de nombreuses turbulences. Dernier exemple avec le travailliste Keir Starmer, poussé à la démission. Depuis le 20 juillet, son remplaçant, Andy Burnham, promet un programme axé sur le pouvoir d'achat et la réindustrialisation du pays. Côté immigration, une série de mesures a été prise, notamment concernant la mobilité internationale, les étudiants étrangers et la protection des familles expatriées.
Dispositif d'obtention du statut de résident permanent (EUSS)
Changement en vue concernant l'EUSS (EU Settlement Scheme). Certaines personnes ayant le statut de résident provisoire (pre-settled status) qui ne remplissent plus les critères pour obtenir la résidence permanente (EUSS) pourront conserver leur statut, s'il est démontré que le retrait de ce dernier apparaît comme une solution disproportionnée.
Les membres de la famille auront trois mois pour déposer leur demande d'EUSS. Le délai court à partir de leur dernière entrée sur le territoire après le 31 décembre 2020. Les familles dont la demande d'EUSS a été rejetée pourront présenter des motifs valables justifiant leur situation, ou plutôt choisir de venir au Royaume-Uni avec un permis de séjour familial EUSS, pour bénéficier d'un nouveau délai de traitement.
Autre changement : les enfants éligibles ayant le statut de résidents provisoires pourront garder leur statut si leur parent citoyen européen a travaillé au Royaume-Uni et si l'enfant doit poursuivre sa scolarité sur le sol britannique. Ces enfants seront éligibles au statut de résident permanent. Le statut de résident provisoire sera également maintenu pour l'adulte assurant la garde principale de l'enfant.
Demande de permis de voyage EUSS
La réforme supprimera ce dispositif. À la place, les personnes ayant un nouveau passeport pourront mettre à jour leur situation, depuis l'étranger, directement en ligne, dans la rubrique « mise à jour de mes coordonnées ». Elles pourront ainsi associer leur statut à leur nouveau passeport.
L'europhile Starmer avait entamé le rapprochement avec l'Union européenne (UE). Son homologue Burnham poursuit la vision. En décembre 2025 (sous le gouvernement Starmer), le Royaume-Uni et l'UE se sont entendus sur un nouveau partenariat. Le Royaume-Uni devrait réintégrer le programme Erasmus+ en 2027. À ce jour, il n'y a pas encore de précisions concernant la mise en œuvre concrète de ce partenariat (types de séjours visés, jeunes ciblés par le programme, financements, démarches de candidature, activités incluses dans le programme…).
La réforme britannique précisera quelles catégories de jeunes travailleurs pourront participer à Erasmus+. De plus, les étudiants venant au Royaume-Uni dans le cadre d'Erasmus+ pourront étudier dans des établissements britanniques agréés (disposant d'une licence de parrainage) pour 6 mois maximum. La réforme de l'immigration prévoit déjà des restrictions, notamment concernant les possibilités de stage. Certains programmes d'Erasmus+ échapperont néanmoins à ces restrictions.
D'après l'exécutif, en 2019, le Royaume-Uni a accueilli environ 60 000 personnes dans le cadre d'Erasmus+. Il table désormais sur une participation bien supérieure, les demandes ayant dû augmenter durant la période où le Royaume-Uni n'était plus intégré au programme.
Rejoignez la communauté Angleterre
Recevez régulièrement des conseils pour mieux vivre votre expatriation
Lutte contre l'exploitation des travailleurs expatriés
Le gouvernement Burnham poursuit la lutte contre l'exploitation des travailleurs étrangers. La réforme de l'immigration autorise les étrangers victimes d'esclavage moderne à travailler pour n'importe quel autre employeur pendant la durée restante de leur permis de travail. C'est un changement majeur, car en principe, les détenteurs d'un visa de travailleur qualifié ne peuvent exercer que des professions spécifiques et sont liés à leur employeur. Le ministère de l'Intérieur table sur cette réforme pour encourager les expatriés à dénoncer le moindre abus de la part de leur employeur, le plus tôt possible.
La protection des étrangers victimes s'étend aux enfants et aux adultes à charge. Actuellement, la loi protège les conjoints (époux légaux et partenaires) et les enfants dont le lien avec le porteur du permis de séjour a été rompu en raison de violences domestiques ou conjugales. C'est cette protection qui s'appliquera dorénavant aux enfants adultes à charge victimes de violences domestiques.
Étudiants étrangers : ce qui change à partir du 30 novembre 2026
À partir du 30 novembre, les ressources financières requises pour l'établissement du dossier de candidature des étudiants étrangers seront augmentées. D'après l'exécutif, le nouveau montant sera fixé en fonction des prêts accordés aux étudiants pour leurs frais de subsistance (maintenance loans).
Les étudiants étrangers doivent actuellement disposer d'au moins 1 529 livres sterling par mois pour vivre à Londres, et 1 171 livres sterling par mois pour vivre en dehors de la capitale (soit au moins 13 761 livres sterling pour vivre à Londres durant 9 mois, et au moins 10 539 livres sterling pour vivre hors de Londres). À partir du 30 novembre, les étudiants étrangers devront justifier d'au moins 1 570 livres mensuels pour vivre à Londres, et 1 203 livres pour vivre hors de Londres (soit 14 130 livres et 10 827 livres pour 9 mois). Ces montants ne prennent pas en compte les autres frais des étudiants étrangers : surcharge de la taxe de santé, frais de scolarité, frais de visa.
Les étudiants devront toujours prouver qu'ils disposent des ressources financières nécessaires pour subvenir à leurs besoins durant leurs études, dans la limite maximale de 9 mois. La réforme ne concernera que les demandes de visa présentées à partir du 30 novembre. C'est la 3e hausse en deux ans : en janvier 2025, le seuil londonien était de 1 483 livres par mois. Il était passé à 1 529 livres en novembre 2025.
Ressortissants britanniques (outre-mer) de Hong Kong
En 2021, le Royaume-Uni a lancé un programme de visa de long terme (Britsh national (overseas), BNO) ouvrant l'accès à la citoyenneté britannique. Le dispositif est disponible pour les Hongkongais disposant d'un passeport BNO, qui peuvent venir vivre et travailler au Royaume-Uni (auparavant, ils ne pouvaient rester que 6 mois, et sans travailler). Depuis 2021, les Hongkongais devaient justifier d'au moins 5 ans de présence ininterrompue au Royaume-Uni pour demander la résidence permanente. La réforme supprime le délai de 5 ans de présence consécutive.
Rédactrice web spécialisée en actualité politique et socio-économique, Asaël Häzaq observe et décrypte les tendances de la conjoncture internationale. Forte de son expérience d'expatriée au Japon, elle propose conseils et analyses sur la vie d'expatrié : choix du visa, études, recherche d'emploi, vie de travail, apprentissage de la langue, découverte du pays. Titulaire d'un Master II en Droit - Sciences politiques, elle a également expérimenté la vie de nomade numérique.