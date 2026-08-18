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Royaume-Uni : le visa Global Talent s'ouvre aux entreprises innovantes

Actualités 1 min de lecture
Visa Global Talent : de nouvelles possibilités pour travailler au Royaume-Uni© Image-Source / Envato Elements
Écrit parAsaël Häzaq

Le 6 août, le gouvernement britannique a annoncé un élargissement du visa Global Talent. Objectif : attirer davantage de scientifiques et de chercheurs internationaux.

Concrètement, l'annonce du 6 août dernier ouvre le visa Global Talent à plus de 100 entreprises britanniques, entreprises qui se révèlent être les plus innovantes dans le domaine des sciences, de l'ingénierie, ou encore de l'intelligence artificielle (IA). AstraZeneca, AVS (Added Value Solutions) et Jaguar Land Rover font partie des entreprises leaders bénéficiant de l'élargissement du visa. Elles pourront recruter plus facilement des scientifiques et des ingénieurs.

Pour rappel, le visa Global Talent est destiné aux expatriés hautement qualifiés dans des domaines précis. Traditionnellement, le visa était davantage réservé au secteur universitaire (universités et établissements de recherche). L'extension du 6 août permet aux entreprises ayant une forte connexion avec le monde de la recherche de bénéficier du programme.

Les entreprises britanniques de pointe avaient en effet souligné leurs difficultés de recrutement, dues, selon elles, au durcissement de la politique d'immigration au Royaume-Uni (notamment, la hausse du coût du visa). L'annonce du gouvernement s'inscrit donc dans une politique de réindustrialisation du pays. Une politique qui ne vise pas seulement à attirer les meilleurs talents étrangers, mais qui a également en ligne de mire la création d'emplois pour les Britanniques. 

De plus, le gouvernement réfléchit à un autre programme de visa, destiné aux entreprises évoluant dans les technologies de pointe.

Sources :

Visas
Angleterre
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Asaël Häzaq
À propos de l'auteur
Asaël Häzaq

Rédactrice web spécialisée en actualité politique et socio-économique, Asaël Häzaq observe et décrypte les tendances de la conjoncture internationale. Forte de son expérience d'expatriée au Japon, elle propose conseils et analyses sur la vie d'expatrié : choix du visa, études, recherche d'emploi, vie de travail, apprentissage de la langue, découverte du pays. Titulaire d'un Master II en Droit - Sciences politiques, elle a également expérimenté la vie de nomade numérique.

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