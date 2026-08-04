Faudrait-il bientôt payer 100 000 dollars pour travailler aux États-Unis après ses études ?

Pourquoi cette proposition ? La taxe de 100 000 dollars viserait principalement le programme OPT (Optional Practical Training) et OPT STEM, programme d'autorisation de travail temporaire délivré aux diplômés étrangers d'une université américaine.

L'OPT permet aux diplômés étrangers titulaires d'un visa d'études F-1 d'effectuer un stage rémunéré au sein d'une entreprise américaine. L'importance de ces stages est telle que l'on parle de « premier emploi ». Passerelle entre le visa F-1 et le visa de travail H-1B, l'OPT revêt donc une importance essentielle pour les étudiants étrangers. Fin 2025, près de 300 000 étudiants étrangers bénéficiaient de ce programme. C'est 1/4 des étudiants étrangers aux États-Unis.

Or, ce programme est menacé. D'après l'administration Trump, l'OPT serait une porte ouverte aux fraudes aux visas et aux dépassements de séjour des expatriés. Si la taxe de 100 000 dollars était appliquée, des milliers d'étudiants se retrouveraient dans l'incapacité de prolonger leur séjour, notamment pour accéder au programme OPT.