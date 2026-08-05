Nomades numériques, experts du secteur scientifique ou industriel… le gouvernement sud-coréen a lancé plusieurs mesures pour attirer et retenir davantage de talents étrangers.

Réforme du K-Tech Pass Lancé en avril 2025, le K-Tech Pass est destiné à attirer les professionnels étrangers qualifiés dans les technologies de pointe. La réforme renforce les avantages du Pass et assouplit les règles pour les talents étrangers. Objectif : accueillir « 2 000 des meilleurs chercheurs mondiaux » d'ici 2030. Les assouplissements exposés ci-dessous s'ajoutent aux avantages offerts par le K-Tech Pass : aide au logement, soutien à l'installation, avantages fiscaux, etc. Ce qui change pour les candidats étrangers : Élargissement des professionnels éligibles : le K-Tech Pass s'étend désormais aux professeurs d'université et aux chercheurs travaillant dans les instituts de recherche nationaux et privés. Ces nouveaux bénéficiaires s'ajoutent à ceux pouvant prétendre au K-Tech : les talents étrangers dans les domaines « stratégiques », tels que la robotique, l'IA, les semi-conducteurs et la biotechnologie.

Simplification de la procédure : les étrangers retenus passeront par une procédure accélérée en ligne (environ 2 semaines de traitement) pour obtenir leur visa de résidence F-2-T. Ils n'auront donc plus à suivre les démarches ordinaires au consulat. Ils pourront obtenir la résidence permanente après 3 ans de séjour.

Suppression des exigences linguistiques en coréen : les candidats n'auront plus à valider le niveau 1 du TOPIK (Test de compétences en coréen) ni le Programme d'immigration et d'intégration coréen. Cette exigence linguistique constituait un frein notable pour les candidats étrangers.

Assouplissement des règles d'admission : les experts étrangers ne devront plus nécessairement avoir obtenu des prix prestigieux ni figurer parmi les chercheurs les plus cités (critères de sélection quantitatifs). Le gouvernement introduit un nouveau système d'évaluation permettant aux étrangers très talentueux de postuler, même s'ils ne répondent pas aux critères précédents. La nouvelle évaluation comportera une partie qualitative (35%) et une partie quantitative (65%).

Attribution de points supplémentaires : les expatriés acceptant de travailler au sein de petites et moyennes entreprises en tension recevront 10 points supplémentaires.

Conjoints suiveurs : les conjoints bénéficieront d'un accès à l'emploi sans restrictions.

Autres personnes à charge : les parents et employés de maison pourront accompagner les talents étrangers. À lire également Corée du Sud : des visas assouplis pour attirer les travailleurs étrangers

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Une voie express vers l'immigration en Corée du Sud grâce aux sciences Il s'agit plus spécifiquement d'une voie express réservée aux diplômés en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM). Pour attirer davantage de talents, l'exécutif sud-coréen a élargi son programme de visa « K-star » (Korea-Science & Technology Advanced Human-Resources). Non seulement le visa offre la résidence, mais il ouvre aussi la voie à la naturalisation. La naturalisation est cependant réservée aux titulaires d'un master ou d'un doctorat, justifiant de résultats « exceptionnels ». Le programme K-star comprend 32 universités. Autres avantages : Le gouvernement réduit le délai d'attente pour obtenir la résidence permanente (visa F-5-S1) de 6 à 3 ans. L'assouplissement est néanmoins conditionné à une évaluation, qui s'effectuera via un système de points.

Les chercheurs étrangers les plus talentueux pourront bénéficier d'une « naturalisation spéciale », après examen de leur dossier. Leur conjoint bénéficiera du statut de résident (visa F-2) et pourra travailler sans restrictions.

Les étudiants étrangers obtenant une recommandation de leur président d'université pourront obtenir un visa de résidence (F-2-7S) sans avoir à trouver au préalable un emploi en Corée du Sud. Cette nécessité de trouver un emploi constituait un obstacle majeur pour les diplômés étrangers souhaitant rester en Corée du Sud. Un visa nomade numérique plus souple Après 2 ans de programme pilote, la Corée du Sud dévoile la version finale de son visa nomade numérique, également appelé « visa travail-vacances ». Ce qui change pour les candidats étrangers : Abaissement du seuil minimum de revenu requis : le revenu minimum des candidats (18-34 ans) décidant de s'établir hors de Séoul ou dans des régions peu peuplées devra seulement être égal au revenu national brut (RNB) par habitant du pays (RNB de l'année précédente). Lors de la phase pilote, tous les candidats devaient gagner au moins deux fois le RNB.

Extension de la durée de séjour : la durée maximale s'étend désormais de 2 à 3 ans. À lire également S'expatrier sans diplôme : ces pays qui valorisent votre expérience

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