Pouvez-vous nous parler de votre parcours de vie ?

Je suis née d'un père rhodésien et d'une mère britannique, donc se sentir un peu « à part » fait presque partie de mes origines. Même si j'ai un profond attachement pour l'Afrique du Sud, je ne me suis jamais vraiment fondue dans le paysage : j'étais toujours légèrement à côté, à faire un petit signe poli depuis les marges. À cela s'ajoute le fait que la criminalité a cessé d'être une « actualité » pour devenir des mises à jour quotidiennes sur les groupes WhatsApp familiaux, ce qui a fini par peser lourd.

J'ai un diplôme en Creative Brand Communication, ainsi que ce que l'on pourrait décrire comme un véritable menu de dégustation d'études brèves en architecture, photographie et design graphique, ou, comme on l'appelle aujourd'hui avec élégance, les communications visuelles. Pendant un bon moment, j'ai accumulé des compétences créatives comme on collectionne des souvenirs, mais rien ne semblait vraiment me correspondre… Jusqu'à ce que je tombe, presque par hasard mais pas tout à fait, dans le marketing expérientiel.

Il s'avère que j'aime les idées que l'on peut traverser, toucher, ressentir et partager sur Instagram, pas seulement celles que l'on regarde sur un écran. Une fois que j'ai découvert l'expérientiel, tout s'est enfin mis en place… Bruyamment, coloré et avec une bonne dose de chaos.

Sans m'attarder sur les défis de l'Afrique du Sud, car ce pays aura toujours mon cœur, la nature très compétitive et parfois impitoyable du monde de la publicité corporate commençait aussi à peser lourd. À un moment donné, j'ai réalisé que j'aspirais à un autre rythme, une autre énergie et à une vie qui ressemble un peu moins à un mode survie et un peu plus à une vraie manière de vivre.

Y a-t-il eu un événement précis ou un moment décisif qui vous a poussée à changer de vie et à vous installer à Maurice ?

Le véritable tournant est arrivé lorsque j'ai appris que j'étais enceinte de notre deuxième enfant, au moment même où se déroulaient les émeutes du KwaZulu-Natal. Soudain, la question « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? » a laissé la place à des interrogations bien plus profondes sur la vie.

Je voulais quelque chose de mieux pour mes enfants et, honnêtement, il est difficile d'ignorer le fait qu'à Maurice, l'herbe n'est pas seulement plus verte ; elle est carrément luxuriante. Et c'est ainsi que, presque du jour au lendemain, nous avons emballé notre vie et traversé l'océan.

Comment décririez-vous l'« ancienne » Caity par rapport à la personne que vous êtes aujourd'hui ?

Notre installation à Maurice a coïncidé avec la naissance de nos deux enfants (qui ont aujourd'hui 2 et 4 ans), donc je traversais déjà une grande transition personnelle, largement soutenue par le mode de vie très familial de l'île.

Avant de devenir parents, je menais une vie assez égoïste, typique de la culture d'entreprise « work hard, play hard ». Ce mode de vie ne laissait pas vraiment de place à de longues journées tranquilles et sans stress en famille à la plage.

Maurice m'a non seulement permis de rééquilibrer ma vie entre travail et vie personnelle, avec désormais beaucoup plus de « vie » que de « travail », mais m'a aussi poussée à créer de nouveaux cercles sociaux avec des personnes partageant les mêmes valeurs : mettre la famille au premier plan tout en profitant des belles choses de la vie.

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Pourquoi Maurice ? Était-ce une évidence dès le départ ou une idée qui s'est imposée progressivement ?

Mon mari est Mauricien (même s'il a passé les vingt dernières années à travailler à travers l'Afrique), et il espérait discrètement rentrer au pays un jour.

Entre une famille qui s'agrandissait, un besoin de sécurité et d'équilibre, et une île qui donnait l'impression de pouvoir enfin respirer profondément, la décision s'est finalement imposée d'elle-même.

Qu'espériez-vous trouver à Maurice que vous ne trouviez plus en Afrique du Sud ?

Un nouveau départ ! Un endroit davantage guidé par l'acceptation que par la peur. Un lieu véritablement multiculturel, ce que l'Afrique du Sud fait aussi magnifiquement, mais avec un rythme plus lent, laissant de la place pour la famille, la sérénité et quelques respirations profondes.

Je voulais de la stabilité dans ma carrière, dans la vie et dans l'avenir que nous construisions, sans avoir l'impression constante que le sol pouvait se dérober sous nos pieds. Et surtout, je cherchais un endroit où la nature n'est pas seulement une escapade du week-end, mais une partie intégrante du quotidien familial. À Maurice, il se trouve que les moments en famille s'accompagnent de soleil, d'air marin et parfois même de réunions pieds nus… Ce qui correspond exactement à la qualité de vie que j'espérais.

Quel rôle la communauté expatriée a-t-elle joué dans votre renaissance professionnelle ?

La communauté expatriée a été absolument essentielle pour préserver ma santé mentale. Maurice est peut-être une petite île, même si elle paraît toujours plus grande qu'on ne l'imagine, et le réseau d'expatriés apporte une perspective très internationale à la vie insulaire. Les cultures sud-africaine et mauricienne sont très différentes. Avoir autour de soi des personnes qui comprennent cet espace « entre-deux » rend la transition beaucoup moins intimidante.

Cette communauté est composée d'expatriés venus du monde entier, et cela a été un véritable privilège de pouvoir se connecter, socialiser et faire des affaires avec des personnes aussi brillantes, drôles et sincèrement bienveillantes. Ils sont très vite devenus notre famille, loin de la nôtre, preuve que parfois, le plus beau cadeau d'un déménagement à l'étranger, ce sont les personnes que l'on ne savait pas encore que l'on allait rencontrer.

Pour moi, la communauté expatriée représente avant tout un réseau de soutien social, mais je connais aussi de nombreux expatriés qui travaillent ensemble et favorisent les opportunités de networking local.

Comment est née l'idée de créer Eighty Twenty Agency ?

J'ai travaillé pendant de nombreuses années en tant qu'Executive Creative Director, et je continue à collaborer en tant que consultante avec des agences sud-africaines. Même si j'avais beaucoup d'autonomie dans mon rôle et une place à la table exécutive, il y avait toujours cette petite réalisation silencieuse : ce que je construisais n'était jamais vraiment à moi.

Je voulais prendre tout ce que j'avais appris et créer une agence boutique à Maurice qui reflète bien plus qu'une simple stratégie commerciale ou un slogan astucieux, quelque chose ancré dans une véritable philosophie de vie.

Mon mari et moi avons toujours essayé de vivre selon le principe du 80/20 (plus ou moins, car la vie est rarement parfaitement équilibrée).

Peu importe à quel point les choses devenaient chaotiques en Afrique du Sud, entre la Covid, les crises économiques, la criminalité, la concurrence ou les imprévus professionnels, nous faisions un effort conscient pour maintenir l'équilibre du côté de la joie, du sens et des relations humaines.

Même si le principe de Pareto concerne techniquement la relation entre cause et efficacité, nous avons choisi de l'appliquer à la vie : se concentrer sur ce qui compte vraiment, investir son énergie là où elle a le plus d'impact, et laisser le reste faire un peu moins de bruit. Cette philosophie guide désormais non seulement notre façon de travailler, mais aussi notre manière de vivre.

Quels ont été les plus grands défis lors du lancement de l'agence ?

Être expatriée a été un véritable défi, même si ce n'était pas insurmontable. Je préfère le terme « newpat » à « expat », car je n'aspire pas à être définie par ce que j'étais auparavant, mais beaucoup de locaux ne voient pas forcément les choses ainsi. Certains expatriés viennent à Maurice pour gagner de l'argent rapidement, sans réellement chercher à comprendre ou à apprécier la culture locale, aussi bien socialement que professionnellement.

Le fait que mon mari soit Mauricien a été une aide majeure pour créer un pont entre ces mondes, car cela apporte une forme de permanence et de crédibilité à ce qui pourrait autrement être perçu comme une simple « offre d'expatrié ». Au départ, nous avons aussi eu du mal à accéder aux réseaux de fournisseurs, car nous étions des inconnus dans un petit écosystème. Mais un an plus tard, nous commençons à gagner le respect de grands acteurs de l'industrie.

En tant qu'expatriée, avez-vous dû adapter votre manière de travailler, de présenter vos projets et de communiquer ?

Absolument. En tant que professionnelle de la communication, mon rôle consiste à m'immerger dans différentes cultures d'entreprise, secteurs et produits, à me mettre dans la tête du consommateur, en quelque sorte. À Maurice, cela n'a pas été différent… tout en étant complètement différent. Il faut du temps pour s'adapter non seulement à la langue, le français et le créole, mais aussi aux subtilités sociales que seule l'expérience peut vraiment enseigner. Sans oublier les petites masterclass occasionnelles de mon mari et de mes amis mauriciens.

À quoi ressemble une journée typique dans votre vie à Maurice ?

Nous vivons dans l'Ouest, dans la ville côtière de Tamarin, et l'humidité me fait généralement me lever tôt. Après avoir déposé mes enfants à leurs écoles privées de nursery et de préprimaire à proximité, je me rends souvent dans un restaurant de plage pour une courte réunion de suivi et pour répondre à mes e-mails. Une fois la partie administrative de la journée terminée, je participe à des réunions à travers l'île ou je travaille sur des propositions depuis mon bureau à domicile.

La meilleure partie de posséder ma propre agence, c'est la flexibilité : je peux récupérer mes enfants à l'école à 14 h et passer le reste de l'après-midi et de la soirée avec eux. Cela peut inclure des activités extrascolaires, mais le plus souvent, une petite visite à la plage ou un moment dans la piscine reste l'option préférée.

La proximité de nos amis, locaux comme expatriés, fait que beaucoup d'après-midis se passent ensemble. Nous avons adopté des valeurs de voisinage très simples : se relayer pour préparer le dîner ou échanger des fruits de nos jardins. Il y a une vraie valeur accordée aux plaisirs simples, et c'est ce qui rend Maurice si précieux pour nous.

Y a-t-il des choses qui vous manquent encore de l'Afrique du Sud aujourd'hui ?

Bien sûr. La beauté naturelle de l'Afrique du Sud est très différente de celle de Maurice. Et rien ne peut égaler le rythme du bush africain. La faune sud-africaine est incomparable et les gens y sont souvent immédiatement accueillants dans de nombreux cercles.

Les cercles mauriciens peuvent paraître un peu plus réservés au début, pour protéger ces dynamiques familiales qui existent depuis longtemps. Mais une fois que l'on en fait partie, cela vaut largement l'effort.

Que diriez-vous à ceux qui rêvent de tout quitter mais n'osent pas franchir le pas ?

Je dirais simplement ceci : si c'était facile, tout le monde le ferait. Prendre ce genre de décision n'a rien de glamour. C'est inconfortable, coûteux, émotionnel et rempli de moments où l'on se demande si l'on n'a pas complètement perdu la tête. Mais c'est le prix du changement. La liberté n'est pas gratuite : elle coûte la certitude, la familiarité et parfois même un peu d'ego. En échange, ce que l'on gagne, c'est le choix, la façon dont on vit, dont on travaille et ce que l'on décide de prioriser. Il ne faut pas forcément sauter dans le vide, mais il faut avancer. Parce que rester immobile par peur a aussi un coût… Simplement, il facture ses intérêts plus discrètement avec le temps.

Vous vivez selon le principe du 80/20, « smart, but make it fun ». Comment ce mantra guide-t-il votre vie aujourd'hui ?

Je ne pense pas que ce principe ait jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Je ne travaille peut-être que quelques heures par jour (la plupart du temps), mais ces heures sont guidées par une stratégie et une planification extrêmement rigoureuses afin que le reste de mon temps m'appartienne vraiment. C'est l'échange.

La récompense, c'est d'être pleinement présent pour les plaisirs simples, pas à travers l'écran d'un téléphone, mais en les vivant réellement, avec le sable chaud sous les pieds et les rires des enfants en fond sonore sous le soleil.

Nous travaillons dur, mais nous travaillons intelligemment. Et ensuite, nous vivons pleinement. Ce n'est pas toujours facile ni parfaitement ordonné ni prévisible. Mais c'est intentionnel. Et sans aucun doute, cela en vaut la peine.