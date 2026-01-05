Vous avez dit des chaussons au bureau ?

Imaginez-vous arriver au bureau, ôter vos chaussures étriquées et vous glisser dans une paire de chaussons moelleux. C'est ce petit geste simple qui peut transformer toute une atmosphère.

« On a réalisé que cela changeait complètement l'ambiance, qui est devenue plus détendue, chaleureuse et égalitaire. On ressent moins les différents niveaux hiérarchiques quand on se promène en pantoufles ! » rapporte un employé de la startup ReMarkable à Oslo ayant adopté cette mesure (témoignage cité par Les Echos).

Cette nouvelle tendance fait des émules. On s'inspire en réalité d'une habitude bien ancrée dans la culture traditionnelle asiatique. Au Japon, notamment, ôter ses chaussures en arrivant sur son lieu de travail, même dans une usine, est courant dans de nombreuses entreprises. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'hygiène, mais aussi de confort et de marquage de la frontière entre l'extérieur et l'intérieur.

On pousse le bouchon un peu plus loin, selon Cordula Barzantny, professeure de management international et interculturel à TBS Education. Il peut même arriver, dans la Silicon Valley, que des salariés se baladent pieds nus au bureau… Voilà une belle invitation à l'authenticité et au confort !

A lire également Réussir à l'étranger quand on est timide ou introverti

Et si on amenait son animal de compagnie ?

Et oui, cette tendance se développe également dans plusieurs entreprises. C'est la politique du « pet at work ». Cette initiative va bien au-delà d'une simple touche « sympa » dans l'environnement du bureau : elle contribue selon plusieurs études à améliorer la qualité de vie au travail. La présence d'un chien ou d'un chat (pour les cas les plus fréquents) peut réduire le stress, favoriser les interactions entre collègues et créer une atmosphère plus chaleureuse, allant jusqu'à renforcer la dynamique d'équipe. Autre effet bénéfique selon les enquêtes : lutter contre la sédentarité.

Bien sûr, pour que cela soit une réussite, il faut poser quelques règles claires (hygiène, sécurité, respect de l'espace de travail, allergies, etc.), mais lorsqu'elle est bien mise en œuvre, la formule « pet at work » peut représenter un réel avantage différenciant au sein des politiques RH modernes, comme l'explique ce cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des employeurs souhaitant accueillir des chiens au bureau.

« Les jeunes de la Gen Z ont d'abord un chien et ensuite des enfants. Et surtout, ils considèrent leur animal comme un membre de la famille. Les entreprises « pet at work » montrent ainsi qu'elles prennent en compte cette nouvelle « forme de famille » et la volonté d'associer vie professionnelle et vie privée », explique le cabinet de conseil. 7 % des entreprises auraient déjà franchi le pas en France.

La sieste au bureau, on en rêve

On en rêve, mais on a peur de passer pour un tire-au-flanc ou de paraître inefficace. La sieste au bureau gagne pourtant du terrain aujourd'hui et passe même au statut de pratique officielle dans plusieurs entreprises. Des géants comme Google, Uber ou Ben & Jerry's l'autorisent et aménagent des espaces propices à cet effet. Ces « nap rooms » vous évitent ainsi de vous affaler sur votre bureau, entre le clavier et la tasse à café.

Dans l'entreprise Ilobed à Roubaix, en France, par exemple, matelas, couvertures, oreillers, revues et thé vous attendent dans une salle dédiée au repos. Tous les petits détails sont orchestrés : il est possible d'apporter ses draps soi-même. Le linge de lit est autrement changé chaque semaine, explique Chloé Baudin, directrice de la start-up.

Ces initiatives témoignent bien d'une prise de conscience croissante des effets bénéfiques de la sieste (meilleure concentration, plus de créativité, réduction du stress) au travail, comme le confirment plusieurs études sur les conséquences du manque de sommeil sur la santé (National Institute of Health).

A lire également Où soufflera le vent de l'expatriation en 2026 ?

Quand le costard et le tailleur paraissent totalement démodés

Comme on le sait déjà, le costard et le tailleur ne sont plus en usage dans beaucoup d'entreprises. Le « business casual » s'est largement répandu (jeans, chaussures confortables, polos ou chemises relax). 43 % des salariés américains affirment d'ailleurs que leur bureau n'impose plus de code vestimentaire (enquête menée par le site d'emploi en ligne Monster).

Chez certains, le « business casual » prend encore plus de liberté : on peut aller jusqu'à porter des T-shirts ou même des tongs, comme se réjouissent les fabricants de flip-flops. Les sandales minimalistes font désormais partie du paysage des Officewear Trends ! Parfaites, vous dit-on, pour accompagner des pantalons larges, blazers légers ou chemises fluides au bureau.

Une nouvelle coupe de cheveux sur votre lieu de travail, ça vous dit ?

Entre les courses, les rendez-vous médicaux et autres impératifs du quotidien, il n'est pas évident de trouver un créneau chez le coiffeur ! On se retrouve avec sa coupe défraîchie d'il y a plusieurs mois, si ce n'est pire…

Qu'à cela ne tienne ! Dans plusieurs entreprises comme chez Samsung, il est tout simplement possible de se faire coiffer sur son lieu de travail. Le principe est simple : faire appel à un salon qui se déplace jusqu'à votre bureau. L'entreprise Biz & Cut, par exemple, se spécialise dans la coupe de la barbe et des cheveux au bureau.

Après avoir noué un accord avec votre employeur, Biz & Cut prévoit tout simplement des plages horaires de présence sur site. Il vous suffit de sélectionner un créneau en ligne et le tour est joué. Pour les coupes sophistiquées, les permanentes ou les couleurs, il faudra plutôt prendre rendez-vous en dehors des horaires de travail, directement dans un salon qui dispose de tout l'équipement.

Plusieurs autres types de soins personnels peuvent encore se réaliser sur votre lieu de travail : massages, manucure, programmes de fitness ou de santé mentale, etc.

A lire également Pénurie mondiale de travailleurs sociaux : où sont les besoins ?

Travailler comme les abeilles…

C'est une autre tendance en vogue : créer des environnements de travail engagés et participatifs grâce à des initiatives de développement durable.

C'est, par exemple, la volonté de Choice Hotels International, leader mondial de l'hôtellerie, qui a installé des ruches à son siège social, aux États-Unis.

Cette initiative vise à soutenir la biodiversité locale tout en encourageant la fibre écologique des employés qui peuvent notamment participer à l'installation et à l'entretien des ruches. L'entreprise propose également des activités de formation à l'apiculture, des programmes de sensibilisation aux pollinisateurs ainsi que des séances de dégustation de miel !

Discuter avec ses collaborateurs dans un sauna…

Une nouvelle tendance de réseautage émerge dans le milieu de la tech, et elle détonne, explique le Wall Street Journal : après les posts LinkedIn, les déjeuners d'affaires et les conférences, certains dirigeants de la Silicon Valley ont trouvé un terrain inattendu pour parler business… le sauna.

Inspiré par la culture finlandaise, où cette pratique est presque un art de vivre, le fondateur de la start-up Valo, Jari Salomaa, avait organisé un « sauna social » lors de la dernière conférence Salesforce à San Francisco. Moins formel qu'un dîner et plus original qu'un cocktail, le sauna devient ainsi un espace propice aux échanges entre investisseurs, entrepreneurs et clients.

Certes, il faut d'abord s'acclimater à cette ambiance inhabituelle : peignoirs, maillots et transpiration plus ou moins abondante… Mais cette proximité informelle séduit de plus en plus d'acteurs de la tech en quête de nouvelles façons de consolider leurs réseaux.

Les initiatives fleurissent, comme on le voit. Vous ne serez pas surpris dans certains lieux de travail de trouver du kombucha à la pression, des bibliothèques, des cibles de fléchettes et même des toboggans !