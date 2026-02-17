Menu
300 000 emplois non pourvus : la Grèce accélère le recrutement de travailleurs étrangers

Actualités
Écrit par Asaël Häzaq le 17 Février 2026

En 2025, la Grèce délivre plus de 80 000 visas pour les travailleurs non européens. On compte alors près de 300 000 emplois non pourvus. En février 2026, le Parlement grec s'apprête à accueillir des « dizaines de milliers » de travailleurs expatriés d'Asie du Sud et du Sud-Est. L'objectif est le même qu'en 2025 : lutter contre les pénuries de main-d'œuvre.

Déposé fin janvier, le projet de réforme entend jouer sur les deux tableaux : encourager l'immigration légale, et durcir la lutte contre l'immigration illégale. Sur ce dernier point, le projet de loi supprime le droit au permis de séjour pour les mineurs étrangers scolarisés en Grèce : auparavant, ces enfants pouvaient obtenir un permis de séjour après leur majorité.

Cette réforme entend également répondre aux pénuries de main-d'œuvre, notamment dans les secteurs du tourisme, de la construction et de l'agriculture. Elle se base sur des accords bilatéraux passés avec les pays concernés (Inde, Bangladesh, Pakistan…) pour faciliter les obtentions et renouvellements de permis de travail. Les entreprises des secteurs opérant dans les infrastructures publiques bénéficieront d'un processus accéléré et de facilités pour recruter les travailleurs étrangers.

Ce nouveau projet s'inscrit donc dans la droite ligne des milliers de visas de travail délivrés ces dernières années. Mais les entreprises jugent la mesure insuffisante. Selon eux, les plus de 80 000 visas de 2025 ne couvraient pas la moitié des besoins réels en main-d'œuvre.

Travailler
travail
Grèce
