Pause-toilette comprise dans le temps de travail ou pas ?

Le temps, c'est de l'argent, vous dira-t-on en Suisse.

Vos pauses-toilette doivent être déduites de votre temps de travail. C'est du moins ainsi que l'entend l'entreprise horlogère Jean Singer et Cie, allant contre l'avis de l'Office des relations et des conditions de travail (ORCT) qui estime que décompter ce temps incite le personnel à se retenir ou à ne pas s'hydrater.

Portée en justice, l'affaire vient de donner raison à l'entreprise horlogère. La Cour de droit public explique en effet que la notion de pause n'est pas assez clairement définie dans la loi suisse et qu'on ne peut donc interdire à l'employeur de décompter les pauses-toilettes du temps de travail effectif des employés.

Le Secrétariat d'État à l'Économie prend acte de la décision mais déclare qu'une « mesure soumettant les collaborateurs à un contrôle intégral de leurs faits et gestes dans l'entreprise n'est en soi pas compatible avec le respect du principe de l'intégrité personnelle des travailleurs ». Comme quoi, un besoin physiologique des plus communs peut déclencher des débats passionnés… C'est la première fois en tout cas, en Suisse, que cette question est tranchée par un tribunal.

Si vous travaillez dans la Confédération helvétique, assurez-vous donc de la politique de votre entreprise en la matière…

Un coût jugé comme non négligeable !

Le débat est loin de ne concerner que la Confédération suisse. Un flux d'articles de presse suggère que de nombreux employeurs du monde entier tentent de limiter les pauses toilettes dans le but d'améliorer la productivité des travailleurs.

Une entreprise basée à Chicago a elle aussi fait la une des journaux lorsqu'un syndicat a déposé une plainte contre elle pour « harcèlement aux toilettes ». L'entreprise, qui avait mis en place des cartes magnétiques pour surveiller l'utilisation des toilettes, avait conseillé à ses employés de ne pas passer plus de six minutes par jour aux toilettes ! Voilà de quoi couper l'envie…

Une société au Royaume-Uni a quant à elle conçu des toilettes dont le siège s'incline vers le bas, à un angle de 13 degrés. L'objectif ? Empêcher les utilisateurs de s'y attarder trop longtemps. Au bout de cinq minutes environ, s'asseoir sur des toilettes inclinées exerce en effet une certaine pression sur les jambes des utilisateurs…

L'idée était que cela permette aux employeurs d'économiser de l'argent car, selon le communiqué de presse de l'entreprise, « les pauses prolongées des employés coûtent à l'industrie et au commerce environ 4 milliards de livres sterling par an » !

Se retenir : des conséquences avérées sur la santé

Les conséquences possibles sur la santé sont pourtant à prendre au sérieux ! C'est ce qu'a montré une étude de Give us a break!

Ne pas aller aux toilettes quand on en a besoin peut entraîner toute une série de problèmes de santé, notamment des difficultés sur le plan digestif et urinaire ainsi que des infections rénales qui peuvent évoluer vers des problèmes de santé plus graves.

Les personnes prenant certains médicaments peuvent par ailleurs avoir besoin d'aller aux toilettes plus fréquemment. Travailler dans le froid (par exemple, sur des chantiers de construction ou dans des entrepôts frigorifiques) augmente également le besoin d'aller se soulager. Les conducteurs sont eux aussi concernés par la question et cela touche d'ailleurs à la sécurité. Conduire avec la vessie pleine et travailler selon des horaires de livraison serrés entraînent une certaine perte de concentration et du stress, ce qui peut avoir des répercussions directes sur soi et les autres (pour les usagers de la route).

Les femmes éprouvent le besoin de se rendre plus fréquemment aux toilettes pendant certaines périodes de leur cycle ou pendant la grossesse et la ménopause, tandis que des problèmes de prostate chez les hommes entraînent un recours plus fréquent aux « lieux d'aisance ». Pensons aussi aux employés comme ceux dans les centres d'appels. Ces derniers sont souvent encouragés à boire régulièrement pour atténuer la fatigue de la voix, mais l'accès aux toilettes n'est pas toujours aussi possible qu'on le souhaiterait quand on doit assurer une disponibilité auprès de clients.

Il s'agit donc bien d'un problème de santé publique même si, en tant qu'expatrié, vous ne serez vraisemblablement pas soumis à ce genre de contrainte.

Tour d'horizon des pratiques de quelques pays sur le sujet

Par rapport à la Suisse, la loi sur les pauses-toilette n'est pas forcément plus claire ailleurs dans le monde. Il n'y a souvent pas de mention explicite du temps qu'on peut y consacrer ni si cela doit être considéré comme une pause ou pas.

Aux États-Unis

Aux États-Unis, l'Agence pour la sécurité et la santé au travail (OSHA) indique que tous les employés doivent disposer de toilettes mais la question reste en suspens quant au temps à « y consacrer ». Une note précise que les travailleurs ne peuvent être limités dans l'accès aux toilettes que si cela est justifié par un motif raisonnable. Tout dépend alors de l'interprétation qu'on fait du « raisonnable »…

En Nouvelle-Zélande

La loi néo-zélandaise sur le travail stipule bien qu'un employé doit bénéficier de pauses. Vous trouverez des indications précises des temps de repos accordés sur le site du gouvernement. Il est par exemple indiqué qu'entre 4 et 6 heures de travail, un employé bénéficie de 10 minutes de pause payées. La question de la pause-toilettes n'est cependant pas mentionnée spécifiquement.

Au Japon

Au pays du Soleil levant, on pourrait presque se croire incité à trôner longtemps sur le siège ! Vous disposez d'un confort inégalé et d'options diverses : jets nettoyants ou massants, petite musique relaxante, siège chauffant... Sans compter la propreté remarquable des lieux. Voilà de quoi prolonger la pause plus que nécessaire ! Les normes culturelles entourant la propreté et la discipline façonnant les politiques relatives aux toilettes sur le lieu de travail font qu'il n'y a pas de restrictions marquées dans ce domaine. Certaines entreprises encouragent même les employés à faire des pauses à des heures déterminées, y compris pour effectuer un peu de « gymnastique de bureau ».

En Inde

En Inde, l'accès à des toilettes hygiéniques reste un défi de santé publique dans certains endroits. Vous trouverez une disparité importante entre les entreprises à normes internationales et celles plus « locales ». Plusieurs rapports ont d'ailleurs été rendus sur la difficulté ou l'interdiction d'accès aux toilettes, par exemple, pour les employés de cet entrepôt de stockage d'une grande entreprise étrangère. Les conditions de pause dans les usines sont aussi un sujet de préoccupation régulier. En tant qu'expatrié, vous pouvez prêter attention à ces problématiques si vous êtes en charge de la production d'une usine. Quoiqu'il en soit, plusieurs pays évoquent la nécessité d'une réglementation beaucoup plus claire dans le domaine, avant qu'un simple besoin physiologique ne devienne une véritable préoccupation de santé.