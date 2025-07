Territoire canadien du Yukon

Le Yukon est l'une des terres des Premières Nations. La culture des Premières Nations est d'ailleurs très présente, notamment via la langue, les arts et la gastronomie. Au Yukon, la nature, qui occupe près de 80 % du territoire, a toute sa place. Le territoire, niché à l'extrême nord-ouest du pays (entre l'Alaska, la Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest), accueille de grands espaces préservés des effets pervers de l'activité humaine. C'est au Yukon que l'on trouve les plus grands champs de glace non polaire et les plus hautes montagnes du Canada. Le mont Logan, perché dans le parc naturel de Kluane (inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO), culmine à 5 959 m. Les fleuves sont tout aussi impressionnants ; ainsi le fleuve Yukon s'étend sur plus de 3 000 km. Yukon est un lieu rêvé pour profiter du plein air et recharger ses batteries, loin de l'effervescence des grandes cités urbaines. Les expats aventuriers pourront faire halte à Dawson City, ville qui a bâti sa légende à l'époque de la Ruée vers l'or.

S'expatrier à Yukon

Yukon fait partie du Programme des candidats des provinces (PCP). Le PCP est un programme d'immigration permettant aux provinces de recruter des candidats étrangers éligibles. Un nouveau programme pilote a été lancé en 2020 et se poursuit en 2025. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du gouvernement.

Alpes suisses

En été comme en hiver, les Alpes suisses sont une destination de rêve pour les expatriés amoureux de la nature ou en quête de déconnexion. Ici, la nature est reine. Les Alpes suisses sont connues pour abriter les plus beaux parcours de randonnée au monde, comme Le Chemin des Roches ou le Sentier des quatre sources. Situé dans la vallée des Alpes suisses, le village Lauterbrunnen est entouré de cascades ; il en compte plus de 70, dont les célèbres chutes de Staubbach. Grindelwald est un autre village d'exception, lui aussi niché au cœur des Alpes suisses.

S'expatrier en Suisse

Le gouvernement suisse a mis en place différents permis de séjour ou de travail selon que l'on soit ou non ressortissant de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Les ressortissants de l'UE et de l'AELE peuvent circuler librement en Suisse. En revanche, des dispositions spécifiques s'appliquent concernant le droit de séjour et de travail. La disposition vaut pour les citoyens de l'UE.

Abilene, Fort Scott, et les villes du Kansas

Le Kansas, c'est l'Amérique de l'histoire. C'est l'histoire des Amérindiens, premiers habitants du pays. Abilene, Fort Scott, Cottonwood Falls, Lucas ou Topeka, la capitale, sont autant de villes connues pour la richesse de leur histoire et de leurs paysages. Pour profiter du plein air, rendez-vous dans les multiples prairies et champs bucoliques : la prairie de Joseph H. Williams Tallgrass (la plus grande prairie d'herbes hautes au monde), The Flint Hills (prairie d'herbes hautes), Monument Rocks (l'une des 8 merveilles du Kansas, près de la frontière avec le Colorado), Prather Creek Falls (l'une des plus belles chutes d'eau du Kansas). Les expats en quête d'aventure pourront sillonner un bout de la célèbre « route 66 ». La « Mother Road » traverse en effet l'angle sud-est du Kansas.

S'expatrier au Kansas

Les candidats à l'expatriation peuvent espérer obtenir la Green card, la carte de résident permanent. Même si les inscriptions pour la loterie 2026 se sont terminées le 7 novembre 2024, il existe d'autres visas et permis de travail permettant d'immigrer aux États-Unis. Plus d'informations sur le site du département des États-Unis.

Bát Tràng, le village de céramiques de la campagne vietnamienne

Connu pour la qualité de ses poteries et céramiques, le village de Bát Tràng est situé en périphérie de Hanoï, dans le district de Gia Lam. S'expatrier dans la campagne vietnamienne, c'est quitter l'effervescence urbaine pour respirer le grand air et renouer avec la nature. Les Vietnamiens eux-mêmes reviennent s'établir en campagne, pour la vie ou à certains moments clés de l'année (fêtes traditionnelles, vacances, etc.). Si les céramiques de Bát Tràng sont aussi réputées (elles existent au moins depuis le XIVᵉ siècle), c'est qu'elles ont préservé l'artisanat local tout en s'adaptant à l'évolution du temps. Les artisans ouvrent non seulement les portes de leurs ateliers, mais vous permettront aussi de vous essayer à la céramique. Si l'expérience a réveillé votre âme d'artiste, tentez aussi l'expatriation à Hasami, bourg de la préfecture de Nagasaki situé sur l'île de Kyushu, au sud du Japon. Comme Bát Tràng, Hasami est connu pour la qualité de ses céramiques.

S'expatrier au Vietnam ou au Japon

Si le Vietnam ne propose pas encore de visa nomade numérique, le Japon vient de lancer son visa. D'autres types de permis de travail sont bien sûr possibles. Le Vietnam propose également plusieurs types de permis de travail.

Orbetello, village italien de la Toscane

Cette commune paisible donne son nom à la lagune d'Orbetello, importante réserve naturelle de plus de 1 500 hectares. Le village est d'ailleurs situé au cœur du lagon ; il offre une bouffée d'air frais bienvenue et un dépaysement total pour l'expatrié en quête de nature. Situé dans la province de Grosseto, au sud de la région Toscane, Orbetello est certes une destination touristique. La réserve naturelle de Feniglia ravira les passionnés de randonnée. Les expats à l'âme en quête d'aventure historique et archéologique iront explorer l'ancienne ville romaine de Cosa, nichée à Ansedonia, dans le village d'Orbetello.

S'expatrier en Italie

Les ressortissants européens peuvent séjourner et travailler librement en Italie, sans visa ni permis de travail. Les ressortissants non européens doivent obtenir au préalable un permis de travail et de séjour (Carte bleue européenne, permis de travail pour emploi saisonnier, etc.). Plus d'informations sur le site du ministère des Affaires étrangères et sur le site d'information pour les expatriés.

S'expatrier pour profiter du grand air : les conseils en plus

Il existe bien entendu de nombreux autres villages et petites bourgades parfaits pour s'expatrier au grand air. Assurez-vous néanmoins que votre activité professionnelle soit compatible avec votre nouveau cadre de vie. Une bonne connexion Internet est-elle essentielle pour vos activités ? Avez-vous besoin d'un bureau fixe, d'installations particulières ? Pourrez-vous transporter votre matériel ? Avez-vous des réunions régulières ? Pouvez-vous travailler à distance malgré le décalage horaire ?

Si de nombreuses destinations (même reculées) se sont adaptées aux nouveaux modes de vie, il existe encore des zones préservées des ondes : pas d'Internet, et même, pas d'électricité ni d'eau courante. Tout dépend de ce que vous recherchez. Prenez en compte la durée de votre aventure en plein air : comptez-vous vous expatrier quelques mois ou quelques années ? Certains expats misent sur une pause au grand air de quelques semaines par an. D'autres programment une plus longue coupure sur quelques mois, tout en adaptant leur activité professionnelle. Des expats profitent de la popularité du visa nomade numérique pour tester les expatriations courtes dans plusieurs pays. Toutes les options sont possibles. Prenez le temps d'étudier celle qui vous correspondra le mieux.