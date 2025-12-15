Carte cadeau pour un service de streaming

Environ 8 € à 150 € et plus

C'est un cadeau classique, sûr et toujours utile. Un excellent moyen de garder le lien avec ses proches restés au pays est de regarder des films et des séries ensemble, puis d'échanger ses impressions. Aujourd'hui, il existe de nombreuses plateformes de streaming, chacune proposant des contenus différents. Ainsi, même si la personne à qui vous pensez est déjà abonnée à Netflix, il existe encore beaucoup d'autres options. En voici quelques-unes :

HBO Max, pour celles et ceux qui suivent les tendances et apprécient les séries dramatiques primées. À partir d'environ 10 € / mois ; 101 € / an.

Shudder, une plateforme spécialisée dans l'horreur, idéale pour les amateurs de thrillers et de films ou séries d'épouvante, populaires ou plus confidentiels. À partir d'environ 8 € / mois ; 83 € / an.

Disney+, parfaite pour les fans de Disney et pour celles et ceux qui aiment la nostalgie. À partir d'environ 11 € / mois ; 147 € / an.

Apple TV+, des séries originales avec une très bonne qualité de production. À partir d'environ 12 € / mois ; 91 € / an.

Amazon Prime Video, un catalogue varié mêlant blockbusters, titres de niche et productions originales. À partir d'environ 14 € / mois ; 128 € / an.

Paramount+, une bonne option pour les amateurs de comédies, de téléréalité et de franchises cultes. À partir d'environ 7 € / mois ; 55 € / an.

Crunchyroll, un vrai plaisir pour les fans d'animés et toute personne intéressée par la culture japonaise.

À partir d'environ 7 € / mois ; 91 € / an.

BritBox, idéale pour les amateurs d'humour britannique, de séries policières et de productions anglaises.

À partir d'environ 10 € / mois ; 101 € / an.

Hayu, un excellent choix pour les amateurs de téléréalité. À partir d'environ 5,50 € / mois ; 73 € / an.

Lors de l'achat d'une carte cadeau ou d'un abonnement, pensez toujours à vérifier que le service est bien disponible dans le pays où il sera utilisé.

Escape game en ligne

Environ 9 € à 46 € et plus par personne

C'est peut-être un cadeau de niche, mais nous connaissons tous quelqu'un qui pourrait vraiment l'apprécier. Les escape games sont rarement ennuyeuses et constituent souvent une expérience ludique et fédératrice. Si vous vivez à l'étranger et que vous ne pouvez pas organiser ce type d'activité sur place, de nombreux services proposent désormais des escape rooms en ligne. Ces plateformes fonctionnent entièrement à distance et permettent de réunir plusieurs participants via Zoom ou d'autres outils de visioconférence populaires.

Abonnement, livre ou crédits pour une application de livres audio

À partir de 11 € jusqu'à un montant illimité (selon le nombre de livres ou de crédits offerts)

Les histoires ont ce pouvoir unique de recréer un univers commun, même lorsque l'on vit à des milliers de kilomètres les uns des autres. Vous ne pouvez peut-être pas partager un petit-déjeuner en famille le dimanche matin ou vous promener dans la même rue, mais vous pouvez écouter le même livre, réagir aux mêmes rebondissements et débattre des motivations des personnages.

Le livre audio est un excellent cadeau, car il permet de partager une expérience très riche. Vous pouvez offrir un titre précis (pourquoi pas un livre qui aiderait vos proches à mieux comprendre votre nouveau pays), envoyer des crédits pour qu'ils choisissent eux-mêmes, ou encore offrir un abonnement complet à une application de livres audio.

Audible (à partir d'environ 14 € / mois) est sans doute la plateforme la plus connue, avec plus de 36 millions d'abonnés. Mais il existe d'autres options : Scribd (environ 11 € / mois), Google Play Livres (prix par livre), Apple Books (prix par livre), et bien d'autres.

Voici quelques titres populaires liés au voyage pour vous inspirer :

The Secret of Secrets (Dan Brown, 2025) ;

Eat, Pray, Love – Mange, prie, aime (Elizabeth Gilbert, 2006) ;

Seven Years in Tibet – Sept ans au Tibet (Heinrich Harrer, 1952) ;

Into the Wild (Jon Krakauer, 1996) ;

The Geography of Bliss (Eric Weiner, 2008) ;

A Walk in the Woods – Promenons-nous dans les bois (Bill Bryson, 1998).

VPN

Environ 12 € à 185 € et plus (selon la formule)

Voici une autre option un peu moins courante. Vous pouvez offrir à un ami ou à un membre de votre famille un abonnement VPN afin qu'il puisse accéder aux mêmes contenus que vous à l'étranger. Cela peut d'ailleurs constituer un excellent complément à une carte-cadeau pour une plateforme de streaming.

Vivre dans des pays différents signifie aussi être exposé à des musiques, des films ou des livres différents. Un VPN peut aider à réduire cette distance numérique et à rester connecté aux contenus qui vous entourent :

ExpressVPN : environ 12 € / mois, ou 3,20 € / mois avec un abonnement de deux ans ;

NordVPN : environ 12 € / mois, ou 2,75 € / mois avec un abonnement de deux ans ;

Surfshark : environ 14 € / mois, ou 1,80 € / mois avec un abonnement de deux ans ;

Norton VPN : environ 27,50 € pour la première année.

Abonnement à une application d'apprentissage des langues

Environ 6,50 € à 130 € et plus

Après avoir vécu à l'étranger, on mesure pleinement l'utilité de parler une seconde langue. Peut-être avez-vous un ami ou un proche qui prévoit de vous rendre visite, ou qui envisage lui-même de partir vivre ailleurs. Grâce à votre expérience d'expatrié, vous avez sans doute accumulé de nombreux conseils et astuces pour apprendre une langue.

Un abonnement à une application d'apprentissage linguistique peut donc être un cadeau à la fois ludique et très utile. Duolingo (≈ 6,50 € / mois), Babbel (≈ 12,80 € / mois), Memrise (≈ 8,30 € / mois), Busuu (≈ 10 € / mois), Rosetta Stone (≈ 11 € / mois).

Abonnement à une application de méditation ou de bien-être

Environ 12 € à 120 € et plus

Il s'agit ici encore d'une option un peu moins conventionnelle. Pourtant, les outils de méditation, de relaxation et de pleine conscience sont de plus en plus recherchés dans nos vies souvent stressantes. En tant qu'expatrié, vous savez sans doute à quel point le quotidien peut parfois devenir pesant.

Si vous utilisez déjà des outils numériques pour mieux gérer le stress, pourquoi ne pas les partager avec vos proches ? Voici quelques options :

Waking Up (conçue par le neuroscientifique Sam Harris, l'application enseigne les bases de la méditation depuis zéro), 18,50 € / mois ;

Calm (davantage axée sur le sommeil, avec méditations guidées, histoires pour s'endormir, sons de la nature et exercices de respiration), 14 € / mois ;

Headspace (séances guidées faciles à suivre, animations ludiques et parcours structurés pour instaurer une routine de pleine conscience), ≈ 12 € / mois.

Abonnement à une plateforme de développement de compétences

Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui rêve depuis longtemps d'apprendre le piano, de se lancer dans le montage vidéo ou de progresser en cuisine. Vous pouvez l'aider à se rapprocher de ses objectifs grâce à un cadeau simple et efficace : un cours en ligne ou un abonnement à une plateforme de formation.

L'enseignement en ligne est aujourd'hui extrêmement populaire, et les certificats obtenus sont souvent très appréciés sur un CV et reconnus par de nombreux employeurs.

Quelques idées :

Udemy, une immense bibliothèque de cours abordables sur des sujets allant du codage à la calligraphie. Accès à vie au cours acheté. Les prix varient selon les formations.

MasterClass, une collection de cours dispensés par des personnalités reconnues dans leur domaine. À partir de 110 €/an.

Skillshare, une plateforme axée sur les compétences pratiques comme l'illustration, le cinéma ou la photographie. À partir de 13 € / mois.

Pack d'outils d'intelligence artificielle

Nous n'avons pas tous la même opinion sur l'intelligence artificielle et sur l'impact qu'elle peut avoir sur nos vies. Mais une chose est sûre aujourd'hui : comprendre le fonctionnement de l'IA et savoir utiliser les outils les plus populaires peut considérablement améliorer la productivité, au travail comme à la maison.

Si vous connaissez quelqu'un qui s'intéresse à l'IA ou qui cherche de nouvelles façons de gagner en efficacité, pourquoi ne pas lui offrir un abonnement à un ensemble d'outils parmi les plus connus ?

ChatGPT, qui n'a plus besoin d'être présenté, à partir de 18,50 €/mois.

Midjourney, un générateur d'images basé sur l'IA, idéal pour expérimenter visuellement, à partir de 9 €/mois.

Google Gemini, l'IA de Google conçue pour s'intégrer profondément à l'écosystème Google, est particulièrement intéressante pour les utilisateurs de Google Workspace. À partir de 18,50 €/mois.

Veo 4 (Google DeepMind), un puissant outil de création vidéo par IA, capable de générer des dialogues. À partir d'environ 18 €/mois.

Abonnement à une application de fitness

Environ 11 € à 120 € et plus

Adopter un mode de vie plus sain est la résolution du Nouvel An la plus populaire au monde. Mais la principale difficulté reste souvent de se lancer. C'est là que vous pouvez intervenir et aider vos proches à tenir leurs engagements.

Un abonnement à une application de sport peut être un excellent cadeau. Voici quelques plateformes populaires :

Strava, une référence pour les coureurs, cyclistes et sportifs de plein air. À partir de 11 € / mois ; 73 € / an.

MyFitnessPal, idéale pour le suivi nutritionnel et calorique. À partir de 18,50 € / mois ; 73 € / an.

Carb Manager, pour gérer les apports en glucides et suivre les macronutriments. À partir de 7,80 € / mois ; 37 € / an.

Alo Wellness, yoga, pilates, méditation et exercices de respiration. À partir de 12 € / mois ; 120 € / an.

Asana Rebel, là où le fitness rencontre le yoga. À partir de 9 € / mois ; 33 € / an.

Séance de coaching

Très flexible

Les cours en ligne et les abonnements fitness sont très utiles, mais l'apprentissage ne se limite pas toujours à l'accès à l'information. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui bénéficierait réellement d'un accompagnement personnalisé.

Dans ce cas, une séance de coaching individuel peut constituer un cadeau particulièrement précieux. Coaching de vie, coaching professionnel, bien-être, accompagnement créatif… le format peut varier. L'idée principale est que la séance sera entièrement adaptée à la situation et aux objectifs de la personne à qui vous l'offrez. Si quelqu'un de votre entourage cherche un nouveau cap, une séance avec le bon coach peut faire toute la différence.

Carte cadeau gaming

Environ 9 € à 90 € et plus

Même si la sortie de GTA VI a été repoussée, il reste de nombreux excellents jeux. Des jeux que l'un de vos amis attend peut-être avec impatience. Imaginez leur reconnaissance si vous leur offrez la liberté d'ajouter les titres de leur choix à leur bibliothèque.

De plus, jouer ensemble peut être une excellente façon de réduire la distance. Quelques idées :

Carte-cadeau Steam (à partir de 5 €) ;

Carte-cadeau PlayStation (à partir de 9 €) ;

Carte-cadeau Xbox (à partir de 90 €).

Don à une association

Si vous connaissez quelqu'un qui semble déjà avoir tout ce qu'il lui faut, pensez à offrir l'esprit de Noël. Cette période de l'année est propice à la solidarité et au don, et faire un don à une cause chère à un proche peut être un geste très fort.

De nombreuses associations permettent de faire un don en ligne ou de parrainer un projet au nom d'une autre personne. Par exemple, le World Wildlife Fund propose « d'adopter » symboliquement un panda dans le cadre de ses programmes de conservation.

Abonnement à une application de concentration et de productivité

Environ 3,50 € à 10 € et plus

Nous vivons à l'ère des distractions permanentes. Se concentrer sur une seule tâche est devenu plus difficile que jamais, notamment en raison de l'accès quasi illimité à la technologie et du flux constant d'informations.

Mais si la technologie est en partie responsable du problème, elle peut aussi en être la solution. Si vous connaissez quelqu'un qui a du mal à rester concentré (ce qui nous arrive à tous), un abonnement à une application de productivité peut être un cadeau très attentionné.

Parmi les options possibles :

Forest, une application qui transforme la concentration en jeu en faisant pousser une forêt virtuelle. Achat unique à 3,50 €.

Todoist, un gestionnaire de tâches clair et minimaliste. À partir de 6,50 € / mois.

OmniFocus, un gestionnaire de tâches conçu pour l'écosystème Apple. À partir de 9 € / mois.

Finch, un suivi d'habitudes avec un animal virtuel (« birb ») qui grandit avec la régularité. À partir de 7,30 € / mois.

Un coffret digital personnalisé

Totalement flexible

Pour finir, pourquoi ne pas sélectionner plusieurs produits numériques (abonnements, cartes-cadeaux, crédits) et les regrouper dans un coffret personnalisé ? Par exemple, pour quelqu'un qui poursuit un objectif précis l'année prochaine, vous pourriez combiner une application de concentration, un cours en ligne et une séance de coaching. Ou si l'un de vos proches prévoit de partir vivre à l'étranger, vous pourriez l'aider à démarrer avec une application d'apprentissage des langues et un VPN.

Bonus : idées de cadeaux digitaux gratuits pour Noël et le Nouvel An

Et si vous cherchez des cadeaux plus symboliques, sans aucun budget, voici quelques idées de cadeaux numériques gratuits :

Une carte numérique personnalisée de vos lieux préférés à l'étranger

C'est un très beau cadeau pour un proche avec lequel vous avez un lien fort. Créez une carte numérique où vous indiquez les lieux qui comptent pour vous : cafés préférés, rues marquantes, coins cachés qui vous donnent un sentiment de chez vous. Vous pouvez ajouter des notes et des souvenirs à chaque point.

Voici comment procéder :

Ouvrez Google My Maps (gratuit, accessible avec un compte Google). Créez une nouvelle carte et donnez-lui un nom, par exemple : « Ma vie à Rio de Janeiro ». Ajoutez des repères pour chaque lieu important. Ajoutez des notes ou des souvenirs à chaque point : ce qui s'y est passé, pourquoi ce lieu compte pour vous, une anecdote, etc.

Un enregistrement ASMR personnalisé

La vie ne se résume pas aux images ; il y a aussi les sons. Vous pouvez en jouer en enregistrant une sorte de mixtape sonore de votre quotidien à l'étranger. Le bruit d'un vendeur ambulant le matin, des sonnettes de vélo sur le chemin du travail, le son de la machine à café dans votre café préféré… tout est possible. Un simple montage de sons de votre journée peut être très émouvant pour quelqu'un qui se sent éloigné de votre vie actuelle.

Un mini-documentaire de votre année

Vous pouvez créer une courte vidéo retraçant les moments forts de votre année et partager vos souvenirs. C'est aujourd'hui très facile grâce à de nombreux outils gratuits de montage et d'IA, comme CapCut ou Canva. Ce type de vidéo est encore plus touchant si vous y intégrez à la fois des moments passés au pays avec la personne concernée et des images de votre vie à l'étranger.

Un plan d'évasion numérique personnalisé

La fin d'année peut être éprouvante, et pas seulement pour les expatriés. Mais en tant qu'expatrié, vous avez souvent développé des techniques particulières pour gérer le stress supplémentaire.

Pour un ami qui se sent dépassé, vous pouvez créer un petit guide d'évasion numérique. Cela peut prendre la forme d'un simple PDF d'une page comprenant, par exemple :

Votre playlist YouTube réconfortante ;

Un lien vers votre piste de méditation ou de relaxation préférée ;

Un livestream de nature depuis votre pays d'accueil ;

Une recette que vous utilisez pour vous réconforter ;

Votre exercice d'ancrage préféré, faisable partout ;

Un lien vers une photo ou une vidéo d'un lieu apaisant de votre vie d'expatrié ;

Une liste de « petites actions » qui vous rendent heureux chaque jour ;

Et bien plus encore.

Nous espérons que cette liste vous aura aidé à aborder vos achats de cadeaux plus sereinement cette année.

Et vous, quel est le meilleur cadeau numérique que vous ayez jamais reçu ? N'hésitez pas à le partager dans les commentaires : cela pourrait inspirer d'autres personnes en quête d'idées.