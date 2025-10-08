Les sports tendance

Padel

Quatre joueurs. Deux binômes. Une petite piste. Des parois. Une balle qui rebondit. Les infrastructures sont plus légères que pour le golf ou le tennis. Les règles du padel sont simples et accessibles aux débutants. Les parties sont vite expédiées (moins de 1h30, quand une partie de golf dure au moins 2h30). Corée du Sud, France, États-Unis, Afrique du Sud, Australie, Canada… les managers, dirigeants et cadres en sont convaincus : le padel est le nouveau sport tendance pour renforcer les liens d'une équipe, rencontrer des partenaires, étendre son réseau. Le sport est simple. Pas besoin de cours magistral pour comprendre les règles. On obtient vite des résultats : exit la frustration du débutant toujours perdant. On joue en équipe sans se marcher sur les pieds. Être en binôme permet de vite créer du lien. Il faut élaborer une stratégie, compter sur l'autre, échanger. Jouer contre un autre binôme crée aussi du lien : on jauge l'adversaire, on étudie son jeu, on repère ses points faibles et ses points forts… Les expats ne s'y sont pas trompés : les stratégies développées au padel servent aussi dans le monde professionnel.

Escalade

En quelques années, les salles d'escalade sont devenues les nouvelles places tendance pour réseauter et même télétravailler. Là encore, pas besoin d'être un grimpeur aguerri. Les salles sont accessibles à tous les publics. Pas besoin de venir en groupe. On trouvera toujours quelqu'un avec qui grimper. Car si concrètement, vous grimpez seul, vous n'êtes pas du tout isolé, bien au contraire. Vous pouvez vous tester avec le voisin ou la voisine d'à côté, alors que les autres, restés au sol, vous encouragent, etc. La glace se brise vite. Les barrières tombent. On parle d'autre chose que du travail, même si l'on vient aussi pour réseauter. Les discussions sont plus directes et plus fluides. L'escalade fait aussi appel au dépassement de soi (on veut arriver en haut), à l'endurance, à la persévérance… là encore, ce sont des qualités recherchées dans le monde de l'entreprise. Les adeptes de ce sport expliquent avoir rencontré leurs futurs partenaires, collègues, associés ou supérieurs hiérarchiques dans une salle d'escalade.

Salles de sport de luxe

Si vous êtes prêt à aligner les billets, rendez-vous dans les salles de sport de luxe. Sans surprise, elles cartonnent dans les grandes villes : New York, Los Angeles, Londres, Dubaï, Paris… Ces salles de sport chic ne sont pas une nouveauté, du moins, du côté des grandes fortunes. La nouveauté, c'est que de nouveaux profils s'y rencontrent. Les jeunes actifs y voient un tremplin pour faire décoller leur carrière internationale. On les comprend : quoi de mieux que d'être inscrit dans la même salle de sport que tel manager d'une grande entreprise ? Les concepteurs de ces salles ont pensé à tout. Comme dans les salles classiques, les salles de luxe offrent des cours collectifs, encadrés par un coach. C'est l'occasion de nouer les premiers contacts, dans la bonne humeur. Les échanges pourront être plus longs lors des séances de relaxation, à la sauna ou au hammam. Bien sûr, inutile de dérouler tout son CV. Il faut comprendre l'ambiance de ces salles de sport de luxe, pour adopter les mêmes pratiques que les habitués. Comme au padel et à l'escalade, la glace se brise vite. On apprend à se connaître autrement que par le CV. Les discussions informelles permettent rapidement de tisser le lien… et de réseauter sans en avoir l'air. Ces salles de sport de luxe proposent également des avantages qui n'existent pas dans les salles classiques : espaces de télétravail, rencontres entre membres du club, soirées DJ, etc., autant d'occasions supplémentaires de nourrir son réseau.

Course ou marche

Ce sont peut-être les sports les plus accessibles, quel que soit son niveau, sa culture… car les règles sont déjà connues de tous. La course et la marche restent des sports tendance, notamment grâce à leur aspect pratique et peu onéreux. Dans tous les pays, on marche et on court. Il sera donc très facile de composer une équipe internationale. Deux possibilités : vous avez le bras long et parvenez à rassembler des coureurs ou marcheurs de tous horizons. Ou alors, vous ne voulez pas vous prendre la tête (on vous comprend) et préférez adhérer à un club sportif. Courir ou marcher en groupe galvanise. Vous avez un but commun. Vous faites tous partie de la même équipe. Si a priori, la marche favorise le réseautage, la course est tout aussi importante. Car l'objectif est ailleurs. Les conversations seront d'ailleurs plus informelles. C'est l'objectif. La course et la marche sont des sports ludiques, qui permettent de nouer des contacts entre groupes professionnels qui ne se connaissent pas. Ne craignez pas de venir seul, ou de marcher seul au milieu du groupe. Tout est fait pour que l'ambiance soit bonne. Les groupes sont généralement réduits pour faciliter les échanges.

Et le tennis ?

Le tennis reste bien entendu dans la course. Les clubs business continuent de se créer à l'international. Ils y accueillent investisseurs, entrepreneurs, cadres internationaux… À l'image des salles de sport de luxe, ces clubs business réservent des avantages à leurs adhérents, notamment en favorisant le réseautage. Le basket et le foot restent aussi des incontournables pour entretenir ses contacts professionnels.

Hobbies : les activités tendances pour réseauter à l'international

Le réseautage à l'international continue hors des salles de sport. Crochet, tricot, cuisine, lecture… cap sur les nouvelles formes de réseautage informel.

Crochet et tricot

Vous avez peut-être suivi le grand retour du tricot et du crochet. Ces dernières années, ces deux activités ont fait la une des réseaux sociaux du monde entier. Le succès n'est pas retombé, bien au contraire. Des clubs physiques se sont créés ou ont regagné des adhérents de toutes générations et de tous horizons. Ces espaces créatifs sont également des lieux d'échanges et de rencontres. Il n'en fallait pas plus pour que le business s'invite. Et contrairement aux idées reçues, le tricot et le crochet ne sont pas réservés aux femmes. Les hommes aussi s'y sont mis. Tous apprécient les vertus quasi thérapeutiques de cette activité : relaxation, décontraction, détente… le terrain est tout trouvé pour échanger de manière informelle.

Cuisine

Tout comme le crochet et le tricot, la cuisine a emballé les réseaux sociaux, et l'engouement est toujours là depuis les années. Le réseautage à l'international est une bonne occasion de découvrir la culture des autres et de partager la vôtre. Vous pouvez intégrer un club de cuisine, participer à des évènements dédiés, proposer l'activité au sein de votre entreprise… Cuisiner ensemble est un moyen ludique de se connaître autrement que par les compétences professionnelles. C'est aussi une façon de travailler en équipe en visant un objectif commun, comme dans une entreprise. On invite des personnes venant d'autres horizons professionnels ; on se découvre sous un nouveau jour. Les discussions un peu froides, à coups de chiffres d'affaires et de prévisions de vente, font face aux débats animés sur les épices et la meilleure façon de découper le poisson. De quoi réseauter en s'amusant.

Sip and Paint (apéro-peinture)

L'activité n'est pas (encore) aussi répandue que le padel, mais gagne en notoriété dans les grandes villes. Si vous voulez épater vos collègues expatriés qui ne connaissent pas le concept, c'est l'occasion. Comme son nom l'indique, l'idée est simple : rassembler, dans un même endroit, la convivialité de l'apéro et la beauté de l'art. On se rassure : pas besoin d'être un peintre dans l'âme, au contraire. L'intérêt du Sip and Paint est ailleurs. Tout comme le sport, qui libère la parole et connecte directement des profils différents, l'apéro-peinture permet de se découvrir sans parler business. L'activité artistique fait appel aux émotions, aux souvenirs… regarder les autres peindre et leur présenter notre art peut donner lieu à de longs débats à bâtons rompus. Certains se surprennent même à parler du sens de la vie, de l'amour, de l'amitié… Autant de sujets qui ne seraient certainement pas abordés lors d'une soirée de réseautage classique.

Soirées enquêtes (et autres jeux de rôle et jeux de société)

Vous voulez encore plus d'originalité ? Pensez à la Murder Party (soirée enquête), aux escape games et autres jeux de rôle. Les jeux de société ont aussi leur place pour réseauter de manière informelle. Tous ces jeux sont en plein boom dans les grandes villes. Les jeux de société ont retrouvé une seconde jeunesse depuis la pandémie. Les jeux de rôle sur fond d'enquête ont été popularisés notamment grâce aux récentes télé-réalités. Ici, tout dépend de vos préférences : plutôt enquêtes, plutôt aventure plus ou moins sportive… les jeux aux règles simples conviendront à un plus grand nombre, surtout si vous venez d'horizons différents. Il n'y aura pas à batailler pour comprendre les règles. Ceci explique le succès des escape games. Mais toutes ces activités présentent les mêmes avantages : sans les artifices des rencontres purement professionnelles, on apprend à se connaître plus directement, plus simplement et plus sincèrement. Car même si l'on vient avec l'idée d'en dévoiler peu, les circonstances du jeu finiront par révéler certains traits de caractère.

Réseauter en toute décontraction

Club de lecture, club de dessin, vélo, randonnée, cuisine, yoga, padel, crochet, tricot, escalade, club de théâtre, course à pied, tennis… Toutes ces activités ont un point commun : elles sont centrées sur un premier objectif autre que le réseautage formel. Car on connaît les congrès et autres séminaires dédiés à la création du réseau. On connaît aussi leurs limites. Difficile parfois de briser la glace dans ces univers un peu guindés. Le sport et les hobbies suppriment cette barrière en pointant les regards sur un objectif qui rassemble : grimper en haut du mur, réaliser un gâteau, une écharpe, gagner la partie, etc. Ces objectifs simples rassemblent et parlent au cœur. On se surprend à rire ensemble et à se raconter des anecdotes personnelles. De plus, ces activités sont bonnes pour le corps et l'esprit. Elles répondent à de vraies questions de société : l'équilibre vie pro/vie perso, la préservation de la santé mentale, le bien-être au travail, la lutte contre les discriminations... Tous les corps de métier, toutes les cultures peuvent se retrouver.

Les expats témoignent : dans les clubs de sports, les escape games ou les ateliers de crochet, ils ont rencontré des personnes qu'ils n'auraient pas vues ailleurs. Nul doute que ces nouveaux lieux de réseautage continueront de faire des émules.