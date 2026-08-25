Perché tornare a studiare quando si lavora già?
"Abbiamo già percorso questa strada in un senso. Perché dovremmo rifarla al contrario?". È un pensiero comune tra molti lavoratori, per i quali "tornare a scuola" - seguire un corso, studiare, fare esercizi e sostenere delle prove - significa tornare a una fase della vita ormai lontana. L'idea ancora diffusa è semplice: da bambini e ragazzi si studia per acquisire conoscenze e competenze, poi si conclude il percorso scolastico o universitario con un diploma o una laurea e si entra nel mondo del lavoro, nel proprio paese o all'estero. Una volta iniziata la vita professionale, difficilmente si pensa di tornare sui banchi di scuola.
Uno studio di Eurostat pubblicato nel gennaio 2026 mostra che, con l'avanzare dell'età e l'ingresso stabile nel mercato del lavoro, gli europei tendono ad allontanarsi progressivamente dalla formazione. I giovani tra i 20 e i 24 anni sono quelli che più spesso conciliano studio e lavoro, seguiti dalle fasce di età più giovani e da quelle immediatamente successive. Molti studenti lavorano mentre studiano, per necessità o per scelta, anche se un carico di lavoro eccessivo può incidere negativamente sul rendimento. Una volta ottenuto il diploma o la laurea, però, per molti il percorso formativo si considera concluso: si cerca un impiego e si entra nel mercato del lavoro.
Una volta entrati nel mondo del lavoro, sono molti meno i professionisti che decidono di intraprendere un percorso di formazione. Una delle ragioni più comuni è che il lavoro stesso viene considerato una forma di apprendimento e che, quindi, "tornare a studiare" sia superfluo. È vero che molte competenze si acquisiscono direttamente sul campo, all'interno dell'azienda. Ma seguire un corso o riprendere gli studi mentre si lavora significa davvero fare un passo indietro?
L'importanza della formazione continua per costruire una carriera internazionale
La formazione continua è importante anche per chi non ha in programma una carriera all'estero. Non rappresenta soltanto un vantaggio professionale, ma può avere effetti positivi più ampi, soprattutto in un mondo che cambia rapidamente. Continuare a imparare aiuta infatti a mantenere la mente attiva, e numerosi studi ne evidenziano i benefici anche sul piano cognitivo.
Aggiornare le proprie competenze
Le professioni cambiano sempre più rapidamente. Il meccanico di oggi, ad esempio, non lavora più come quello di qualche decennio fa: le auto moderne sono sempre più tecnologiche e richiedono competenze nuove. Per restare competitivi, è quindi necessario aggiornarsi continuamente, soprattutto se si pensa di lavorare all'estero.
Lo stesso vale in molti altri settori: cambiano le tecniche di costruzione, le norme giuridiche, le raccomandazioni in campo alimentare e sanitario. Ciò che funzionava ieri può non essere più adeguato oggi. È difficile immaginare un insegnante, un medico, un elettricista o un avvocato che continui a lavorare senza aggiornare le proprie conoscenze.
Si potrebbe obiettare che alcune professioni sono più esposte di altre al rischio di diventare obsolete. È vero, ma anche i lavori apparentemente meno legati alla tecnologia stanno cambiando. La digitalizzazione, infatti, riguarda ormai quasi tutti i settori, compresi quelli che sembravano più lontani dal mondo digitale, come l'agricoltura.
Restare occupabili
La formazione continua riguarda in realtà tutte le professioni, e diventa ancora più importante per chi punta a una carriera internazionale. Aggiornare le proprie competenze è essenziale per muoversi in un mercato del lavoro globale sempre più competitivo. Ogni anno entrano infatti nuovi professionisti formati sulle tecnologie e sui metodi più recenti, spesso già abituati a ragionare in una prospettiva internazionale.
Molti di loro hanno pianificato il proprio percorso fin dall'università, studiando o facendo esperienza all'estero, e affrontano l'espatrio con maggiore naturalezza rispetto alle generazioni precedenti. Continuare a formarsi permette quindi di restare al passo, mantenere la propria competitività e aumentare le possibilità di crescita professionale.
Lavorare e formarsi allo stesso tempo può avere anche un impatto diretto sul reddito. Le nuove competenze possono infatti aprire l'accesso a ruoli più qualificati e meglio retribuiti. Tornare a studiare, quindi, non significa fare un passo indietro, ma investire concretamente nel proprio futuro professionale.
Padroneggiare le nuove tecnologie
L'intelligenza artificiale affascina e, allo stesso tempo, suscita timori. La sua presenza nella vita quotidiana è sempre più evidente: anche una semplice ricerca online può ormai coinvolgere strumenti basati sull'IA. Più in generale, le tecnologie digitali continuano a evolversi con l'obiettivo di rendere molte attività più semplici e veloci.
Una cosa, però, è certa: oggi è sempre più difficile immaginare una carriera internazionale senza aggiornare regolarmente le proprie competenze tecnologiche. Strumenti di marketing, software aziendali e piattaforme digitali cambiano di continuo, e chi lavora all'estero deve anche sapersi adattare alle pratiche del paese ospitante. Se un'offerta di lavoro richiede la conoscenza di un determinato programma, possederla può fare la differenza tra due candidati. Investire nella formazione significa quindi aumentare concretamente le proprie possibilità professionali.
Restare efficaci nel proprio lavoro
Investire nella formazione significa anche restare efficaci nel proprio lavoro e continuare a migliorare. I benefici si vedono rapidamente: chi si forma con continuità si adatta più facilmente ai cambiamenti, amplia la propria prospettiva e sviluppa una maggiore capacità di anticipare le evoluzioni del proprio settore. Questo vale sia per chi resta nella stessa azienda sia per chi decide di cambiare settore o paese.
Essere efficaci sul lavoro, però, non significa solo svolgere meglio le proprie mansioni. Anche percorsi formativi non direttamente legati alla professione possono rivelarsi molto utili. Imparare una nuova lingua, migliorare la scrittura o acquisire maggiore sicurezza nel parlare in pubblico può aiutare a comunicare meglio, adattarsi più facilmente alla cultura del paese ospitante e sviluppare una maggiore flessibilità mentale.
Diversi studi hanno evidenziato i benefici dell'apprendimento linguistico anche sul piano cognitivo. Chi conosce più lingue tende a passare più facilmente da un codice all'altro e ad adattarsi meglio a contesti diversi. Per chi punta a una carriera internazionale, conoscere più lingue, compresa quella del paese ospitante, rappresenta quindi un vantaggio concreto.
Sviluppare le soft skill
Quando si parla di formazione, si pensa soprattutto all'acquisizione di competenze tecniche. In realtà, riprendere a studiare mentre si lavora aiuta anche a sviluppare molte competenze trasversali. Dopo anni lontani dai libri, tornare a seguire corsi, studiare e mettersi alla prova può creare dubbi e insicurezze: riuscirò a farcela? E se i risultati non fossero quelli sperati? In alcuni casi, la formazione può sembrare un vero salto nel vuoto.
La difficoltà aumenta perché la vita adulta ha ritmi molto diversi da quella dello studente. Al lavoro possono aggiungersi una famiglia, dei figli e altri impegni quotidiani, e conciliare tutto con lo studio richiede organizzazione e costanza. Anche la motivazione può diminuire nei periodi più intensi.
Affrontare un percorso formativo in queste condizioni richiede anche una certa umiltà: significa riconoscere ciò che ancora non si sa e accettare di rimettersi in gioco. Ed è proprio in questo processo che si sviluppano competenze preziose come adattabilità, curiosità, disciplina, capacità di mettersi in discussione e voglia di imparare. Qualità utili non solo per crescere professionalmente, ma anche per affrontare meglio una carriera internazionale e, più in generale, i cambiamenti della vita.
Realizzarsi nel lavoro e nella vita
Il lavoro non è tutto, né per chi vive nel paese di nascita né per chi si è trasferito all'estero. La formazione continua non serve solo a far crescere la propria carriera, ma può anche aumentare la fiducia in sé stessi. Affrontare nuove sfide permette di valorizzare le proprie capacità, scoprirne di nuove e ottenere soddisfazioni che possono avere effetti positivi anche sulla vita personale. Si crea così un equilibrio più sano tra crescita professionale e benessere individuale.
Lavorare e formarsi allo stesso tempo è anche un modo efficace per ampliare la propria rete di contatti. Che il corso si svolga online o in presenza, offre l'occasione di conoscere persone nuove e creare relazioni professionali. In un mercato del lavoro in cui molte opportunità non vengono pubblicizzate apertamente, poter contare su una buona rete di contatti può facilitare in modo concreto la crescita professionale.
Investire nel proprio futuro
Per chi lavora all'estero, la formazione è il miglior investimento. Può sembrare uno slogan pubblicitario degli anni '90, ma riassume bene lo spirito con cui si decide di tornare a studiare. Significa continuare a crescere professionalmente e restare al passo, per affrontare meglio i cambiamenti e gli imprevisti. Spesso ci concentriamo prima sugli aspetti negativi, come l'inasprimento delle norme sull'immigrazione o la chiusura di un'azienda. Ma i cambiamenti possono anche aprire nuove opportunità professionali. In entrambi i casi, continuare a formarsi nel corso della vita aiuta ad affrontare con maggiore consapevolezza ciò che riserva il futuro. La conclusione è semplice: investire nella formazione è una delle scelte migliori per costruire una carriera internazionale.