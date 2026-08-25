Perché tornare a studiare quando si lavora già?

"Abbiamo già percorso questa strada in un senso. Perché dovremmo rifarla al contrario?". È un pensiero comune tra molti lavoratori, per i quali "tornare a scuola" - seguire un corso, studiare, fare esercizi e sostenere delle prove - significa tornare a una fase della vita ormai lontana. L'idea ancora diffusa è semplice: da bambini e ragazzi si studia per acquisire conoscenze e competenze, poi si conclude il percorso scolastico o universitario con un diploma o una laurea e si entra nel mondo del lavoro, nel proprio paese o all'estero. Una volta iniziata la vita professionale, difficilmente si pensa di tornare sui banchi di scuola.

Uno studio di Eurostat pubblicato nel gennaio 2026 mostra che, con l'avanzare dell'età e l'ingresso stabile nel mercato del lavoro, gli europei tendono ad allontanarsi progressivamente dalla formazione. I giovani tra i 20 e i 24 anni sono quelli che più spesso conciliano studio e lavoro, seguiti dalle fasce di età più giovani e da quelle immediatamente successive. Molti studenti lavorano mentre studiano, per necessità o per scelta, anche se un carico di lavoro eccessivo può incidere negativamente sul rendimento. Una volta ottenuto il diploma o la laurea, però, per molti il percorso formativo si considera concluso: si cerca un impiego e si entra nel mercato del lavoro.

Una volta entrati nel mondo del lavoro, sono molti meno i professionisti che decidono di intraprendere un percorso di formazione. Una delle ragioni più comuni è che il lavoro stesso viene considerato una forma di apprendimento e che, quindi, "tornare a studiare" sia superfluo. È vero che molte competenze si acquisiscono direttamente sul campo, all'interno dell'azienda. Ma seguire un corso o riprendere gli studi mentre si lavora significa davvero fare un passo indietro?