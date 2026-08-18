L'effetto passaporto

Immaginiamo due giovani neolaureati che terminano l'università nello stesso periodo.

Hanno la stessa laurea, voti simili e persino un'esperienza lavorativa paragonabile. Ricevono offerte di lavoro quasi identiche da un'azienda all'estero. Sulla carta, le loro carriere dovrebbero seguire percorsi molto simili.

Eppure c'è una differenza: il Paese di origine.

Uno dei due possiede un passaporto che gli permette di accedere facilmente a diverse tipologie di visto di lavoro e gli offre un percorso relativamente semplice verso la residenza permanente.

L'altro ha accesso a una sola possibilità di visto, forse. E quella possibilità può prevedere restrizioni, quote, controlli periodici oppure dipendere da un'estrazione a sorte.

Dopo qualche anno, le loro carriere potrebbero essere molto diverse. Non necessariamente perchè uno dei due abbia lavorato di più o abbia maggior talento. La differenza potrebbe dipendere semplicemente dalla libertà che ciascuno ha avuto nel prendere decisioni professionali.

Per un immigrato altamente qualificato, le regole sull'immigrazione possono finire per condizionare profondamente la vita professionale, in un modo difficile da comprendere per chi non ha mai dovuto confrontarsi con questo tipo di vincoli.

"Sono rimasta a Hong Kong per sette anni. Lavoro nel settore dell'ospitalità. Nel tempo ho ricevuto alcune offerte migliori, ma avevo paura di prenderle seriamente in considerazione, perchè ottenere un permesso di lavoro a Hong Kong è davvero difficile, soprattutto per me", racconta Marina, cittadina bielorussa che vive lì. "Avevo paura di fare passi falsi perchè temevo di attirare l'attenzione delle autorità dell'immigrazione e di mettere in discussione il mio permesso di soggiorno."

La nazionalità può influenzare molti aspetti della vita all'estero, dai più importanti a quelli quotidiani. I cittadini di alcuni Paesi possono incontrare difficoltà nell'aprire un conto corrente, ottenere soggiorni più lunghi, viaggiare all'interno di una determinata regione e molto altro. In alcuni casi, eventi completamente indipendenti dalla volontà delle persone possono persino limitarne l'accesso ai sistemi bancari internazionali o alle procedure per ottenere un visto. Un esempio è quello dei cittadini russi dopo l'inizio della guerra tra Russia e Ucraina.

Maksim, un ex espatriato russo in Turchia, racconta: "Ci siamo trasferiti in Turchia nel marzo 2022 e abbiamo subito presentato domanda per la residenza. L'abbiamo ottenuta e abbiamo iniziato a costruirci una vita qui. Sia io che mia moglie abbiamo cominciato a studiare il turco. All'inizio abbiamo avuto qualche difficoltà a trasferire i nostri soldi, ma poi il problema si è risolto. Nel 2024, però, senza alcun preavviso, la residenza non ci è stata rinnovata in quanto titolari di passaporto russo. Mi è sembrato molto ingiusto, anche se riesco a comprenderne la logica. Ma dopo tutto il tempo trascorso in Turchia, i soldi investiti e un affitto pagato per due anni, metà del quale in anticipo, è stato un colpo durissimo. Abbiamo dovuto trasferirci in Georgia con gli ultimi risparmi."

Esistono, allo stesso tempo, passaporti che aprono possibilità precluse ad altri. I cittadini di alcuni Paesi possono trascorrere anni accumulando esperienza internazionale grazie ai programmi Working Holiday e ad altre formule simili. All'interno dell'Unione Europea, milioni di persone possono vivere e lavorare in un altro Paese senza bisogno di un visto. Sono vantaggi professionali concreti, che rendono i cambiamenti di carriera più semplici e meno rischiosi.