Lavorare sodo, diventare un professionista e costruire la propria carriera passo dopo passo sembra un percorso solido e con pochi rischi. Ma c'è una variabile da considerare: il visto. Per molte persone, lo status migratorio influenza in modo decisivo il percorso professionale.
Immaginiamo due giovani neolaureati che terminano l'università nello stesso periodo.
Hanno la stessa laurea, voti simili e persino un'esperienza lavorativa paragonabile. Ricevono offerte di lavoro quasi identiche da un'azienda all'estero. Sulla carta, le loro carriere dovrebbero seguire percorsi molto simili.
Eppure c'è una differenza: il Paese di origine.
Uno dei due possiede un passaporto che gli permette di accedere facilmente a diverse tipologie di visto di lavoro e gli offre un percorso relativamente semplice verso la residenza permanente.
L'altro ha accesso a una sola possibilità di visto, forse. E quella possibilità può prevedere restrizioni, quote, controlli periodici oppure dipendere da un'estrazione a sorte.
Dopo qualche anno, le loro carriere potrebbero essere molto diverse. Non necessariamente perchè uno dei due abbia lavorato di più o abbia maggior talento. La differenza potrebbe dipendere semplicemente dalla libertà che ciascuno ha avuto nel prendere decisioni professionali.
Per un immigrato altamente qualificato, le regole sull'immigrazione possono finire per condizionare profondamente la vita professionale, in un modo difficile da comprendere per chi non ha mai dovuto confrontarsi con questo tipo di vincoli.
"Sono rimasta a Hong Kong per sette anni. Lavoro nel settore dell'ospitalità. Nel tempo ho ricevuto alcune offerte migliori, ma avevo paura di prenderle seriamente in considerazione, perchè ottenere un permesso di lavoro a Hong Kong è davvero difficile, soprattutto per me", racconta Marina, cittadina bielorussa che vive lì. "Avevo paura di fare passi falsi perchè temevo di attirare l'attenzione delle autorità dell'immigrazione e di mettere in discussione il mio permesso di soggiorno."
La nazionalità può influenzare molti aspetti della vita all'estero, dai più importanti a quelli quotidiani. I cittadini di alcuni Paesi possono incontrare difficoltà nell'aprire un conto corrente, ottenere soggiorni più lunghi, viaggiare all'interno di una determinata regione e molto altro. In alcuni casi, eventi completamente indipendenti dalla volontà delle persone possono persino limitarne l'accesso ai sistemi bancari internazionali o alle procedure per ottenere un visto. Un esempio è quello dei cittadini russi dopo l'inizio della guerra tra Russia e Ucraina.
Maksim, un ex espatriato russo in Turchia, racconta: "Ci siamo trasferiti in Turchia nel marzo 2022 e abbiamo subito presentato domanda per la residenza. L'abbiamo ottenuta e abbiamo iniziato a costruirci una vita qui. Sia io che mia moglie abbiamo cominciato a studiare il turco. All'inizio abbiamo avuto qualche difficoltà a trasferire i nostri soldi, ma poi il problema si è risolto. Nel 2024, però, senza alcun preavviso, la residenza non ci è stata rinnovata in quanto titolari di passaporto russo. Mi è sembrato molto ingiusto, anche se riesco a comprenderne la logica. Ma dopo tutto il tempo trascorso in Turchia, i soldi investiti e un affitto pagato per due anni, metà del quale in anticipo, è stato un colpo durissimo. Abbiamo dovuto trasferirci in Georgia con gli ultimi risparmi."
Esistono, allo stesso tempo, passaporti che aprono possibilità precluse ad altri. I cittadini di alcuni Paesi possono trascorrere anni accumulando esperienza internazionale grazie ai programmi Working Holiday e ad altre formule simili. All'interno dell'Unione Europea, milioni di persone possono vivere e lavorare in un altro Paese senza bisogno di un visto. Sono vantaggi professionali concreti, che rendono i cambiamenti di carriera più semplici e meno rischiosi.
Le regole sui visti e le restrizioni relative ai permessi di lavoro incidono direttamente sugli studenti internazionali e sulle loro possibilità di costruire una carriera dopo la laurea.
Uno degli esempi più evidenti riguarda le università americane. Gli Gli studenti internazionali negli Stati Uniti rappresentano una fonte importante di nuovi talenti per le aziende locali, soprattutto nei settori scientifici, tecnologici, ingegneristici e matematici. Le modifiche alle politiche sull'immigrazione incidono però direttamente su questa realtà.
Dopo il calo registrato durante la pandemia, le iscrizioni di studenti internazionali negli Stati Uniti sono tornate a crescere. Nell'anno accademico 2023-2024 gli studenti stranieri erano più di un milione, ma con le attuali politiche sull'immigrazione il loro futuro appare più incerto.
La tendenza verso condizioni più restrittive per i visti studenteschi, i programmi di formazione e i visti di lavoro è evidente. Sono state annunciate, ad esempio, nuove restrizioni all'Optional Practical Training (OPT), il programma che permette agli studenti internazionali di lavorare negli Stati Uniti per un periodo compreso tra uno e tre anni dopo la laurea.
Si registrano inoltre tempi di attesa più lunghi e controlli più severi durante i colloqui per ottenere il visto studentesco. Gli studenti provenienti da alcuni Paesi sottoposti a maggiori controlli possono subire ritardi e verifiche aggiuntive. Il fenomeno ha interessato in particolare gli studenti cinesi attivi nei settori dei semiconduttori e dell'intelligenza artificiale.
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Quando la nazionalità ostacola il lavoro dei sogni
Molti professionisti delle risorse umane riconoscono che, nell'attuale mercato del lavoro, la situazione del visto di un candidato non incide soltanto sui costi di assunzione, ma anche sul rischio che l'azienda deve affrontare. Quando un'impresa deve coprire una posizione, ha bisogno di sapere che il tempo e le risorse investiti nella ricerca del candidato giusto porteranno effettivamente a un'assunzione. Qualsiasi incertezza sulla possibilità di ottenere un permesso di lavoro o un visto può quindi diventare un ostacolo.
"Ho fatto domanda per un posto da insegnante in una scuola internazionale a Singapore. Ho un dottorato in educazione della prima infanzia e avevo già lavorato in una scuola simile e in un ruolo analogo in Cina. Il responsabile degli studi era molto interessato alle mie qualifiche e stavamo procedendo con l'assunzione, ma poi hanno scoperto che sono lituana. Non provenendo da un Paese anglofono come gli Stati Uniti o l'Australia, ottenere l'approvazione del mio permesso di lavoro sarebbe stato più complicato. Hanno quindi deciso di non proseguire. Sono ancora convinta che avrei fatto un ottimo lavoro con loro. È un peccato che il problema fosse qualcosa su cui non avevo alcun controllo", racconta Sofija, un'espatriata lituana in Cina.
Un espatriato racconta su Reddit la propria frustrazione nel vedersi rifiutare candidature negli Stati Uniti nonostante ritenga di avere il profilo giusto: "È davvero frustrante vedere le mie candidature respinte esclusivamente per questioni di sponsorizzazione. Per contestualizzare: ho un visto H1B, anche se il processo per l'I-140 e il PERM non è ancora iniziato, perchè sto cercando di cambiare lavoro e mi sto candidando attraverso diverse piattaforme. Il mio visto è valido da quasi cinque anni, compresa la proroga di tre anni, e l'H1B è stato presentato nel 2023. Adatto il curriculum a ogni posizione per cui mi candido e controllo che contenga tutte le parole chiave necessarie. Anche quando il mio curriculum corrisponde perfettamente al ruolo e soddisfo tutti i requisiti, continuo a ricevere rifiuti nel giro di uno o due giorni. Nessuno di questi annunci specifica che sia richiesta un'autorizzazione a lavorare negli Stati Uniti senza sponsorizzazione o che l'azienda non possa sponsorizzare. Si tratta di grandi aziende tecnologiche, banche e multinazionali. È frustrante pensare che le mie qualifiche e la mia esperienza vengano ignorate semplicemente per questioni legate alla sponsorizzazione."
Quando la residenza condiziona il lavoro da remoto e la retribuzione
Il lavoro da remoto viene spesso considerato uno strumento capace di ampliare l'accesso alle opportunità professionali. Anche in questo ambito, però, i limiti geografici e i requisiti legati sui visti possono ridurre le possibilità disponibili e incidere sulla retribuzione.
Molte posizioni da remoto, pur essendo teoricamente aperte a candidati di diversi Paesi, prevedono infatti l'obbligo di risiedere in una determinata area geografica. Le ragioni possono essere legate al rispetto delle normative, alla protezione dei dati o alla fiscalità. In altri casi, le aziende preferiscono assumere persone che vivono in Paesi nei quali dispongono già di una struttura amministrativa e di un sistema per la gestione degli stipendi.
Di conseguenza, due candidati con competenze equivalenti possono avere accesso a un numero molto diverso di opportunità. Uno sviluppatore di software residente in Germania o in Portogallo potrebbe risultare idoneo per decine di posizioni da remoto che non sarebbero invece accessibili a uno sviluppatore con competenze simili residente in Nepal o in Nigeria.
Anche il Paese di residenza può incidere sulla retribuzione. Molte aziende che lavorano da remoto adottano sistemi salariali basati sulla localizzazione geografica: lo stipendio viene quindi adeguato in base al luogo in cui vive l'impiegato, indipendentemente dalla natura e dalla qualità del lavoro svolto. Una persona che vive a San Francisco, Singapore o Londra potrebbe quindi ricevere una retribuzione più alta rispetto a un collega che svolge lo stesso lavoro da Algeri o Bangkok.
Questo crea un paradosso per molti lavoratori da remoto. Alcuni sarebbero disposti a trasferirsi per accedere a una posizione migliore, ma molti Paesi non prevedono un quadro giuridico che renda possibile questo tipo di trasferimento.
Quando si rimane nello stesso lavoro più a lungo del previsto
Molti permessi di lavoro, visti e programmi di residenza richiedono la sponsorizzazione di un datore di lavoro, che assume il lavoratore e gestisce le procedure necessarie per il trasferimento. Questo lega spesso la permanenza nel Paese a una posizione e a un'azienda specifiche: se il lavoratore lascia l'impresa, il visto può decadere. La logica è comprensibile, perchè è il datore di lavoro a sostenere la richiesta che permette al lavoratore di entrare e rimanere nel Paese.
Per alcuni espatriati, però, questo sistema finisce per tenerli legati alla stessa posizione per anni, rendendo più difficile valutare nuove opportunità professionali.
Alina, un'espatriata ucraina in Cina, racconta: "Ho cambiato lavoro molte volte. Non riuscivo a capire quale carriera volessi davvero seguire. Ogni volta che incontravo altri espatriati, rimanevano molto sorpresi dalla mia storia professionale così movimentata. La maggior parte di loro era rimasta nella stessa azienda per anni, perchè cambiare lavoro non era semplice. Essendo sposata con un cittadino cinese, mi preoccupavo meno della mia situazione legata al visto: avrei sempre potuto passare a un visto familiare. Ho capito solo di recente quanto questa possibilità abbia influito sulla mia carriera."
Quando le restrizioni sul visto costringono a cambiare carriera
Le regole sui visti non incidono soltanto sul luogo in cui si lavora e sulla durata del rapporto di lavoro. In alcuni casi possono persino influenzare la professione che si sceglie.
Alcuni Paesi favoriscono attivamente l'immigrazione qualificata in determinati settori. L'Australia ne è un esempio: esistono diversi programmi rivolti ai lavoratori qualificati per rispondere alla carenza di personale in ambiti come edilizia, sanità, ingegneria e altri ancora. I candidati che possiedono determinate competenze possono quindi avere maggiori possibilità di accesso, tanto che alcuni immigrati scelgono di ottenere qualifiche aggiuntive proprio per rientrare in questi percorsi.
Se in alcuni Paesi esistono programmi chiaramente rivolti a determinate professioni, in altri la preferenza accordata ad alcuni profili è meno evidente.
"Ho una laurea in ingegneria e una in informatica e ho trascorso quasi un anno a candidarmi per diversi lavori a Hong Kong, dove vivevo. Alcune aziende mi hanno risposto, ma quando si arrivava alla questione del visto tutte si tiravano indietro: sarebbe stato troppo complicato dimostrare che avessero bisogno proprio di me, uno straniero, quando a Hong Kong c'erano già molti ingegneri. Alla fine ho fatto domanda per un posto da insegnante e sono riuscito a ottenere i documenti di lavoro in quel modo", racconta Stefan, un espatriato tedesco a Hong Kong.
La necessità di essere eccezionali
Questo porta a un'altra conseguenza delle restrizioni sui visti. Per ottenere alcuni permessi di lavoro, il datore di lavoro deve dimostrare alle autorità di non riuscire a trovare sul mercato locale un professionista con competenze equivalenti. Il candidato straniero si trova quindi in una posizione particolare: deve dimostrare di avere qualcosa che lo distingua nettamente dagli altri.
Lo conferma Kayina, un'espatriata ceca in Francia: "Quando la mia azienda ha presentato la domanda per il mio visto di lavoro, ha utilizzato il mio canale YouTube con 50.000 iscritti per dimostrare che ero esattamente la persona di cui aveva bisogno per quel ruolo, perchè sapevo come gestire un canale YouTube in una nicchia specifica. Altrimenti non credo che avrei ottenuto l'approvazione. In Francia ci sono moltissimi professionisti in ambito marketing."
Quando le restrizioni sul visto diventano opportunità di carriera
A volte gli ostacoli legati ai visti finiscono per trasformarsi in nuove opportunità.
Per molti immigrati, le restrizioni hanno rappresentato una spinta a esplorare strade diverse, portandoli in alcuni casi ad avviare un'attività propria o a scegliere percorsi professionali più ambiziosi. Questo non significa che le barriere legate ai visti siano positive: se potessero scegliere, la maggior parte delle persone preferirebbe certamente procedure di immigrazione più semplici, chiare e prevedibili.
Ciò che emerge, però, è che i percorsi professionali raramente seguono una linea retta, soprattutto quando comportano un trasferimento all'estero.
Quando si parla di carriera e successo si citano spesso talento, formazione, rete di contatti ed esperienza. Per milioni di persone, però, esiste anche un'altra variabile decisiva: le politiche sull'immigrazione. Un'estrazione a sorte per un visto può stabilire se una persona potrà continuare a svolgere il lavoro che ama e per il quale possiede tutte le qualifiche necessarie. Il passaporto può influenzare la disponibilità di un datore di lavoro ad assumere qualcuno, la possibilità di cambiare impiego, il tempo durante il quale si potrà rimanere in un Paese e, in alcuni casi, persino la professione che si finirà per scegliere.