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Regno Unito: il visto Global Talent si apre alle imprese innovative

Notizie di attualità 1 min di lettura
Visa Global Talent : de nouvelles possibilités pour travailler au Royaume-Uni© Image-Source / Envato Elements
Scritto daAsaël Häzaq

Il 6 agosto, il governo britannico ha annunciato un ampliamento del visto Global Talent con l'obiettivo di attrarre un maggior numero di scienziati e ricercatori internazionali.

L'annuncio del 6 agosto scorso estende il visa Global Talent a oltre 100 aziende britanniche, tra le più innovative nei settori delle scienze, dell'ingegneria e dell'intelligenza artificiale (IA). AstraZeneca, AVS (Added Value Solutions) e Jaguar Land Rover figurano tra le realtà di punta che beneficiano di questo ampliamento: potranno così reclutare ricercatori e ingegneri con maggiore facilità.

Il visa Global Talent è riservato agli espatriati altamente qualificati in settori specifici. In origine, il programma era destinato prevalentemente al mondo accademico, ovvero università e istituti di ricerca. L'estensione del 6 agosto apre ora le porte anche alle aziende con forti legami con l'ambiente della ricerca scientifica. Le imprese britanniche d'avanguardia avevano già segnalato le proprie difficoltà di reclutamento, attribuendole all'inasprimento della politica migratoria nel Regno Unito, in particolare all'aumento del costo del visto.

L'annuncio del governo si inserisce quindi in una più ampia strategia di reindustrializzazione del Paese, che non punta soltanto ad attrarre i migliori talenti stranieri, ma ha come obiettivo anche la creazione di nuovi posti di lavoro per i cittadini britannici. Il governo sta inoltre valutando un programma di visto aggiuntivo, rivolto alle aziende attive nel settore delle tecnologie avanzate.

Fonti:

Visti
Inghilterra
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Asaël Häzaq
Autore
Asaël Häzaq

Asaël Häzaq, web editor specializzato in notizie politiche e socioeconomiche, osserva e decifra le tendenze dell'economia internazionale. Grazie alla sua esperienza come espatriata in Giappone, offre consigli e analisi sulla vita da espatriato: scelta del visto, studi, ricerca di lavoro, vita lavorativa, apprendimento della lingua, scoperta del Paese. Titolare di un Master II in Giurisprudenza - Scienze Politiche, ha sperimentato anche la vita da nomade digitale.

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