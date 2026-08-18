L'annuncio del 6 agosto scorso estende il visa Global Talent a oltre 100 aziende britanniche, tra le più innovative nei settori delle scienze, dell'ingegneria e dell'intelligenza artificiale (IA). AstraZeneca, AVS (Added Value Solutions) e Jaguar Land Rover figurano tra le realtà di punta che beneficiano di questo ampliamento: potranno così reclutare ricercatori e ingegneri con maggiore facilità.

Il visa Global Talent è riservato agli espatriati altamente qualificati in settori specifici. In origine, il programma era destinato prevalentemente al mondo accademico, ovvero università e istituti di ricerca. L'estensione del 6 agosto apre ora le porte anche alle aziende con forti legami con l'ambiente della ricerca scientifica. Le imprese britanniche d'avanguardia avevano già segnalato le proprie difficoltà di reclutamento, attribuendole all'inasprimento della politica migratoria nel Regno Unito, in particolare all'aumento del costo del visto.

L'annuncio del governo si inserisce quindi in una più ampia strategia di reindustrializzazione del Paese, che non punta soltanto ad attrarre i migliori talenti stranieri, ma ha come obiettivo anche la creazione di nuovi posti di lavoro per i cittadini britannici. Il governo sta inoltre valutando un programma di visto aggiuntivo, rivolto alle aziende attive nel settore delle tecnologie avanzate.