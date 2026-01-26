Menu
Espatrio in Kuwait: nuove regole sui visti nel 2026

Scritto daAsaël Häzaqil 26 Gennaio 2026

Mentre il Kuwait continua a perseguire la sua politica di nazionalizzazione del lavoro, il Paese sta anche cercando di attrarre investitori e professionisti altamente qualificati. Ecco cosa devi sapere se stai pianificando un trasferimento in Kuwait.

E-service per semplificare le pratiche degli espatriati

Meno burocrazia e procedure più rapide: il Ministero dell'Interno del Kuwait ha lanciato un nuovo servizio elettronico pensato per semplificare le pratiche amministrative per gli espatriati. I permessi di soggiorno possono ora essere rilasciati, rinnovati o trasferiti interamente online, eliminando la necessità di recarsi di persona agli sportelli.

Gli espatriati possono accedere a questi nuovi servizi tramite la piattaforma ufficiale del Ministero dell'Interno.

Riforma dell'immigrazione

In vigore dal 23 dicembre 2025, la riforma dell'immigrazione del Kuwait introduce nuovi permessi di soggiorno di lunga durata, validi da 10 a 15 anni. Sono previste diverse categorie, legate agli investimenti, alla proprietà immobiliare e ai legami familiari.

Ad esempio, gli investitori stranieri possono ottenere un permesso di soggiorno di 15 anni. I cittadini stranieri che possiedono un immobile in Kuwait possono richiedere un permesso di soggiorno fino a 10 anni. Anche i figli di donne kuwaitiane rientreranno in questo tipo di regime.

Il governo ha indicato che ulteriori categorie di richiedenti saranno incluse in questo schema di visto a lungo termine. Tuttavia, il permesso di soggiorno standard per gli espatriati che lavorano nel settore pubblico resta fissato a cinque anni.

Aumento delle tasse sui visti

Il governo ha annunciato aumenti delle tariffe per i permessi di soggiorno (iqama):

  • Le tariffe annuali per il rinnovo del visto sono raddoppiate, passando da 10 dinari kuwaitiani (KWD) a 20 KWD (circa 65,14 dollari USA).
  • Si applicano tariffe più elevate per categorie specifiche: 50 KWD  per investitori e proprietari di immobili, 500 KWD per espatriati con sponsorizzazione propria
  • I visti di visita (familiari, turistici e d'affari) sono ora fissati a 10 KWD (circa 32,57 dollari USA) al mese.

Sponsorizzazione

La sponsorizzazione è disponibile per gli espatriati che percepiscono uno stipendio mensile minimo di 800 dinari kuwaitiani (KWD), pari a circa 2.605,44 dollari USA. Alcune professioni sono esenti da questo requisito.

Sono aumentate anche le tariffe annuali di soggiorno per i familiari a carico:

  • coniugi e figli a carico: 20 KWD (65,14 USD)
  • investitori, proprietari di immobili e operatori religiosi: 40 KW
  • espatriati con sponsorizzazione propria: 100 KWD
  • familiari a carico che non fanno parte del nucleo immediato: 300 KWD

A proposito di

Asaël Häzaq, web editor specializzato in notizie politiche e socioeconomiche, osserva e decifra le tendenze dell'economia internazionale. Grazie alla sua esperienza come espatriata in Giappone, offre consigli e analisi sulla vita da espatriato: scelta del visto, studi, ricerca di lavoro, vita lavorativa, apprendimento della lingua, scoperta del Paese. Titolare di un Master II in Giurisprudenza - Scienze Politiche, ha sperimentato anche la vita da nomade digitale.

Commenti

