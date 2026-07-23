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Nuova Zelanda: il visto studente Pathway diventa più flessibile

Notizie di attualità 1 min di lettura
etudier en Nouvelle-Zelande© Unai82 / Envato Elements
Scritto daAsaël Häzaq

La Nuova Zelanda amplia il visto di studio Pathway. In programma: maggiore semplicità e flessibilità, con l'obiettivo di accogliere un numero crescente di studenti stranieri. Il programma è stato lanciato il 20 luglio.

Inserita nel programma governativo «International Education Going for Growth», la nuova versione del visto di studio Pathway (PSV) introduce diverse modifiche importantI:

  • Ampliamento dei percorsi di studio coperti dal visto: il PSV includerà i percorsi dei livelli da 1 a 4 del NZQCF. Inglobati anche i programmi di lingua inglese, i corsi finalizzati al conseguimento di un diploma professionale e i percorsi preparatori.
  • Cambio di indirizzo accademico: gli studenti stranieri potranno cambiare corso senza dover presentare domanda per un nuovo visto studentesco, a condizione di rimanere nello stesso istituto e di ottenere alla medesima qualifica.
  • Programma di lingua inglese: gli studenti che ottengono il PSV per la prima volta e si iscrivono a percorsi di livello da 1 a 8 del NZQCF potranno frequentare corsi di inglese per un massimo di 30 settimane prima di iniziare un percorso di laurea o diploma, rispetto alle 20 settimane previste in precedenza.

Fonti:

Visti
Nuova Zelanda
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Asaël Häzaq
Autore
Asaël Häzaq

Asaël Häzaq, web editor specializzato in notizie politiche e socioeconomiche, osserva e decifra le tendenze dell'economia internazionale. Grazie alla sua esperienza come espatriata in Giappone, offre consigli e analisi sulla vita da espatriato: scelta del visto, studi, ricerca di lavoro, vita lavorativa, apprendimento della lingua, scoperta del Paese. Titolare di un Master II in Giurisprudenza - Scienze Politiche, ha sperimentato anche la vita da nomade digitale.

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