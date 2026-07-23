Inserita nel programma governativo «International Education Going for Growth», la nuova versione del visto di studio Pathway (PSV) introduce diverse modifiche importantI:
- Ampliamento dei percorsi di studio coperti dal visto: il PSV includerà i percorsi dei livelli da 1 a 4 del NZQCF. Inglobati anche i programmi di lingua inglese, i corsi finalizzati al conseguimento di un diploma professionale e i percorsi preparatori.
- Cambio di indirizzo accademico: gli studenti stranieri potranno cambiare corso senza dover presentare domanda per un nuovo visto studentesco, a condizione di rimanere nello stesso istituto e di ottenere alla medesima qualifica.
- Programma di lingua inglese: gli studenti che ottengono il PSV per la prima volta e si iscrivono a percorsi di livello da 1 a 8 del NZQCF potranno frequentare corsi di inglese per un massimo di 30 settimane prima di iniziare un percorso di laurea o diploma, rispetto alle 20 settimane previste in precedenza.