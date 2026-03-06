Menu
Nuove categorie nel programma Express Entry Canada

formulaire de visa canadien
Scritto da 06 Marzo 2026

Attraverso un comunicato stampa, il Canada annuncia la creazione di nuove categorie all'interno del programma Express Entry. L'obiettivo: continuare ad attrarre i migliori talenti stranieri, in un mercato del lavoro internazionale sempre più competitivo. Ecco cosa devi sapere.

Express Entry : le nuove categorie

Il Canada sta affinando la sua « Strategia per attrarre talenti internazionali ». Quattro nuove categorie permetteranno agli espatriati altamente qualificati di immigrare in Canada tramite il programma Express Entry:

  • I medici stranieri che hanno già lavorato in Canada.
  • I professionisti stranieri con esperienza nel settore dei trasporti (in particolare il pilotaggio), nella meccanica aeronautica e nelle attività di ispezione.
  • I dirigenti e i ricercatori che vantano almeno un'esperienza professionale in Canada.
  • I militari stranieri altamente qualificati che dispongono di un'offerta di lavoro delle Forze armate canadesi per « ricoprire ruoli chiave » (medici, piloti…).

Categorie presenti nel 2025 e rinnovate nel 2026

Queste nuove categorie si aggiungono a quelle già introdotte nel 2025. Il processo di selezione (turni di invito) prosegue quindi per :  

  • Gli espatriati con un'ottima padronanza del francese.
  • I professionisti stranieri che operano in ambito sanitario (medici, infermieri professionali, chiropratici, dentisti, farmacisti, psicologi)
  • Gli stranieri con esperienza nelle professioni dell'istruzione.
  • I talenti stranieri specializzati in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (STIM)
  • Le professioni specializzate e tecniche (carpentiere, idraulico, macchinista…).

Per queste categorie, gli espatriati dovranno d'ora in poi dimostrare almeno un anno di esperienza professionale nel settore richiesto, contro i 6 mesi previsti in precedenza. Il governo giustifica l'inasprimento sostenendo che consentirà di selezionare i profili migliori e di aumentare le probabilità di successo dei talenti stranieri.

