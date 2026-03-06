Attraverso un comunicato stampa, il Canada annuncia la creazione di nuove categorie all'interno del programma Express Entry. L'obiettivo: continuare ad attrarre i migliori talenti stranieri, in un mercato del lavoro internazionale sempre più competitivo. Ecco cosa devi sapere.
Express Entry : le nuove categorie
Il Canada sta affinando la sua « Strategia per attrarre talenti internazionali ». Quattro nuove categorie permetteranno agli espatriati altamente qualificati di immigrare in Canada tramite il programma Express Entry:
- I medici stranieri che hanno già lavorato in Canada.
- I professionisti stranieri con esperienza nel settore dei trasporti (in particolare il pilotaggio), nella meccanica aeronautica e nelle attività di ispezione.
- I dirigenti e i ricercatori che vantano almeno un'esperienza professionale in Canada.
- I militari stranieri altamente qualificati che dispongono di un'offerta di lavoro delle Forze armate canadesi per « ricoprire ruoli chiave » (medici, piloti…).
Categorie presenti nel 2025 e rinnovate nel 2026
Queste nuove categorie si aggiungono a quelle già introdotte nel 2025. Il processo di selezione (turni di invito) prosegue quindi per :
- Gli espatriati con un'ottima padronanza del francese.
- I professionisti stranieri che operano in ambito sanitario (medici, infermieri professionali, chiropratici, dentisti, farmacisti, psicologi)
- Gli stranieri con esperienza nelle professioni dell'istruzione.
- I talenti stranieri specializzati in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (STIM)
- Le professioni specializzate e tecniche (carpentiere, idraulico, macchinista…).
Per queste categorie, gli espatriati dovranno d'ora in poi dimostrare almeno un anno di esperienza professionale nel settore richiesto, contro i 6 mesi previsti in precedenza. Il governo giustifica l'inasprimento sostenendo che consentirà di selezionare i profili migliori e di aumentare le probabilità di successo dei talenti stranieri.
Link utili :
Candidarsi al programma Express Entry
Express Entry : verificare la propria esperienza di lavoratore qualificato