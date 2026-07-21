Si tratta più precisamente di una modernizzazione del Programma ontariano per i candidati all'immigrazione (POCI), entrata in vigore il 26 giugno 2026. La riforma ruota attorno a due assi principali: semplificazione e rigore. Sul fronte della semplificazione, gli 8 tradizionali filoni del POCI sono stati ridotti a 4. Sul fronte del rigore, i criteri di ammissione sono stati inaspriti per rispondere meglio alle esigenze del mercato del lavoro. L'inasprimento dei criteri permette di selezionare i lavoratori stranieri qualificati in grado di soddisfare immediatamente le necessità delle aziende. Si tratta di una riforma per un'«immigrazione mirata», come sottolinea David Piccini, il ministro del Lavoro. La modernizzazione del POCI si rivolge in particolare agli stranieri con esperienza consolidata, capaci di integrarsi rapidamente nelle aziende canadesi. Il guadagno in termini di tempi ed efficienza contribuirà a rafforzare l'economia ontariana, tutelando nel contempo i posti di lavoro locali.
3 nuove possibilità per ottenere la residenza permanente in Ontario
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Rispondere alla carenza di manodopera preservando nel contempo i posti di lavoro per i cittadini locali: questo è l'obiettivo del nuovo programma lanciato in Ontario.
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3 nuove possibilità di accedere alla residenza permanente
Il filone «Priorità relative alla forza lavoro in Ontario» rappresenta la prima tappa significativa della riforma. Questo nuovo filone prioritario prevede 3 percorsi d'accesso alla residenza permanente:
- TEER 0-3 (o FEER 0-3): riservato agli espatriati che ricoprono un impiego altamente qualificato (classificato da 0 a 3). Sono richiesti specifici livelli linguistici, di istruzione e di esperienza professionale.
- TEER 4-5: destinato agli espatriati con una qualifica bassa (i requisiti linguistici, di istruzione e di esperienza professionale sono meno elevati rispetto al TEER 0-3).
- Medici indipendenti: percorso riservato ai medici iscritti all'albo e abilitati a emettere fattura secondo i criteri del Regime di assicurazione sanitaria dell'Ontario (Ontario Health Insurance Plan).
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