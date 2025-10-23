Integrarsi senza perdersi

Chi vive all'estero per molti anni si scontra con un paradosso: il desiderio di sentirsi pienamente parte del nuovo Paese senza però cancellare le proprie origini. Impari la lingua, assimili i codici, rispetti le tradizioni, ti adatti. Eppure, resta sempre una sottile distanza. Guardi le cose da due prospettive, e a volte questo viene percepito come un giudizio. "Sono svizzera e vivo a Lisbona da otto anni. Parlo portoghese, lavoro qui, i miei figli vanno a scuola qui. Ma quando dico che certe cose in Svizzera mi sembrano meglio organizzate, ho l'impressione che la gente pensi che sia ingrata. Non è così - è solo che ormai porto dentro di me due modi di vedere il mondo", racconta Nadia, espatriata a Lisbona.

Ed è proprio questa la complessità: non vuoi rinnegare le tue radici, ma neppure restare intrappolato in un'identità fissa. Il problema è che la società spesso non capisce. Ama le categorie nette, le definizioni chiare, le bandiere uniche. Per sua natura, una doppia cultura non rientra in questi schemi. "Voglio integrarmi davvero qui, anche se so che non sarò mai vista come una persona del posto".

Morgane è arrivata a Montréal con un visto vacanza-lavoro, poi è rimasta per lavoro, si è innamorata e oggi ha un figlio che la chiama "maman" con accento quebecchese. "Amo questa città. Sto bene qui. Ma a volte sembra che ci sia un muro di vetro tra me e gli altri. Non sarò mai di qui". Ricorda un episodio semplice al supermercato: "Sono alla cassa, dico Bonjour. La cassiera risponde: Ah, sei francese?, come se fossi una turista. Ma vivo qui da anni, pago le tasse qui, mi lamento dell'inverno come tutti…"

Sono questi piccoli attriti a comporre la quotidianità di chi vive con una doppia cultura. Ti senti a casa, ma non del tutto. Vuoi appartenere pienamente, ma conservare anche un pizzico di diversità. E a volte è stancante dover sempre spiegare dove sei nato, perché ti sei trasferito, da quanto tempo vivi lì.

David, francese, vive in Giappone da undici anni. È sposato con una donna giapponese, ha due figli trilingue e lavora nel settore tecnologico. Con il tempo, ha sentito il peso di portare due mondi sulle spalle. "Ho paura di diventare una caricatura. Voglio che i miei figli conoscano la mia musica, i formaggi puzzolenti, l'ironia. Ma quando condivido queste cose, a volte mi sembra di imporre una cultura che non è del tutto loro". Così cerca di bilanciare: sushi il martedì, crêpe fatte in casa la domenica. Giapponese agli eventi scolastici, videochiamate in francese con la nonna.

Quando due mondi vivono dentro di te

A un certo punto ti rendi conto che la tua mente funziona in due, a volte tre lingue. Imprechi in italiano ma sogni in inglese o francese. Scrivi ancora la lista della spesa nella tua lingua madre, ma leggi le etichette degli ingredienti nell'altra. E tutto ti sembra naturale.

Questa è l'essenza della doppia cultura: un mondo interiore vivace, dove convivono più versioni di te stesso. Bisogna lasciare che le culture si scontrino, dialoghino e si arricchiscano a vicenda. Alcuni giorni tutto scorre con facilità. Altri, invece, metti in dubbio ogni cosa. Ti chiedi perché sei partito, o perché non riesci più a tornare indietro.

Poi arrivano quei giorni in cui tutto si incastra. Passi da una lingua all'altra senza nemmeno accorgertene. Diventi il "traduttore ufficiale" tra gli amici. Ti imbatti in una parola della lingua che hai adottato che riesce a esprimere perfettamente qualcosa che la tua lingua madre non ha mai saputo dire. In quei momenti ti senti davvero fortunato. Sai che questa vita fatta di contrasti e sfumature ti ha reso più flessibile, più aperto. E non la cambieresti per nulla al mondo.

"Mi sono trasferito per sei mesi. Quando torno a casa? Non lo so", racconta Sango, espatriato a Mauritius. Originario di Douala, in Camerun, si è trasferito per uno stage, il suo primo vero passo fuori dal continente. "All'inizio ero spaesato. Sono atterrato con la mia valigia, un po' di ansia e nessun punto di riferimento. Durante le prime settimane mi limitavo a osservare: il modo in cui la gente parlava, i gesti, le abitudini. Mi sentivo come un agente sotto copertura in un mondo parallelo". I primi tempi non sono stati facili. "Socialmente, non mi collocavo da nessuna parte. Non ero francese né britannico, non ero mauriziano, non ero un turista, non ero un espatriato tipico. Ero solo un ragazzo che faceva uno stage, con un accento camerunese".

Poi, lentamente, qualcosa è cambiato. "Ho iniziato a uscire di più, a parlare con la gente - mauriziani, stranieri, commercianti. Ho trovato legami inaspettati. E ho smesso di sforzarmi per integrarmi. Ho semplicemente iniziato a essere me stesso". Ha concluso lo stage, ma non è partito. Gli hanno offerto un lavoro e ha deciso di restare. Tre anni dopo, è ancora a Mauritius. "Quello che amo qui è la mescolanza di culture, origini e lingue. Si festeggiano Natale, il Capodanno cinese, l'Eid e il Ganesh Chaturthi. Ogni giorno imparo qualcosa. E ora parlo creolo fluentemente".

E quando gli chiedono se tornerà mai in Camerun, esita: "Forse. Credo di sì, e se lo farò sarà per portare a casa qualcosa di nuovo. Perché qui ho trovato una parte di me che non sapevo di avere".

Costruire la propria cultura

Vivere tra più culture significa avere più appartenenze, più paesaggi, più ricordi. Si impara a convivere con le contraddizioni. E molti espatriati, col tempo, scoprono come trasformare questa doppia cultura in una forza, non in un percorso a ostacoli. A un certo punto smetti di ossessionarti con l'idea di appartenere. Forse è proprio quella parola il problema. Inizi invece a comporre, a inventare.

Non diventi "un italiano in Senegal", "un inglese in Thailandia" o "un camerunese in Danimarca". Diventi un ponte tra due mondi. Scegli cosa conservare, cosa lasciar andare, cosa trasformare. "Mi sono trasferita in Messico. Ho sposato un messicano e abbiamo due figli. Parlano entrambe le lingue, mangiano croissant al mattino e tacos la sera. Non cerco più di trasmettere la mia cultura. Condivido solo ciò che amo, e lascio che siano loro a farne qualcosa", racconta Claire, espatriata in Messico. Forse è questo il segreto: smettere di voler essere chi eri, e iniziare a costruire qualcosa di nuovo. Un'identità che non ha bisogno di conferme, di una bandiera o di un timbro sul passaporto.

Vivere tra due culture significa saper ascoltare più verità. Significa capire che nulla è universale, che gesti, parole e valori esistono solo dentro un contesto. E questa consapevolezza ti rende più umano. Impari a non giudicare troppo in fretta. A volte a tacere e osservare. A lasciarti sorprendere. A ridere di te stesso. A vedere le assurdità di un sistema senza idealizzarne un altro.

Forse non c'è una risposta definitiva. E forse è proprio questa l'essenza della bellezza. Perché è questa fluidità, questo continuo movimento tra culture, che rende la vita più ricca.

Quindi, se a volte ti senti straniero ovunque, ricordati: non sei senza radici, hai semplicemente più sfaccettature.