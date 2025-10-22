Strumenti di sicurezza indispensabili per gli espatriati

Nessuno ti chiede di partire con un kit di sopravvivenza completo, ma avere a portata di mano alcuni strumenti essenziali può evitarti spiacevoli imprevisti. Come si suol dire, meglio prevenire che curare.

Un kit di primo soccorso

Che tu ti stia trasferendo in modo definitivo o stia solo viaggiando, un kit di pronto soccorso è indispensabile. Le farmacie vendono spesso set da viaggio già pronti, ma crearne uno personalizzato è quasi sempre la scelta migliore. In questo modo puoi includere i farmaci che prendi, prodotti specifici per bambini o altri articoli essenziali in base alle tue esigenze.

Allarme o fischietto

Ti capita di rientrare tardi la sera in una città che ancora non conosci? O di trovarti in una situazione di tensione? Un allarme tascabile o un semplice fischietto possono fare la differenza. Sono piccoli e discreti, si possono tenere in tasca o sotto la maglietta, e in caso di emergenza basta un gesto per mettere in fuga potenziali molestatori. Speriamo che non ti serva mai, ma è bene averne uno.

Torcia elettrica

Le strade poco illuminate sono la normalità in molte parti del mondo. Una torcia potente può aiutarti a orientarti di notte, evitare di perderti e renderti visibile agli altri. È utile anche nella vita quotidiana, ad esempio per recuperare qualcosa finito sotto il letto. Scegli una torcia affidabile e ad alta potenza.

Fermaporta con allarme

Alloggi economici, porte leggere negli ostelli o appartamenti temporanei che non ti fanno sentire del tutto al sicuro? Un fermaporta con allarme può offrirti tranquillità. Una volta attivato, emette un suono potente se qualcuno tenta di entrare, dandoti il tempo di reagire e scoraggiando eventuali intrusi. Ricorda di azionarlo prima di andare a dormire.

Serrature portatili per porte e finestre

Simili ai fermaporta con allarme, le serrature portatili aggiungono un ulteriore livello di sicurezza alla tua abitazione. Sono particolarmente utili per le famiglie con bambini, poiché impediscono ai più piccoli di aprire porte o finestre quando non supervisionati.

Lucchetto

Un lucchetto può sempre tornare utile. Non sottovalutare l'importanza di questo piccolo accessorio, soprattutto quando vivi all'estero. Ti offre una sicurezza in più per custodire i tuoi effetti personali nella camera d'albergo o in un alloggio temporaneo (in attesa di sistemarti definitivamente). È utile anche se sei un nomade digitale e hai in programma più destinazioni. I casi di furti, anche in strutture considerate sicure, non si contano più. Assicura sempre le cose di valore con un lucchetto e, naturalmente, tieni la chiave con te.

Zaino o borsa antifurto

Che tu sia un nomade digitale, un viaggiatore avventuroso o semplicemente ti sposti ogni giorno per lavoro, una borsa antifurto è un investimento che vale la pena fare. Disponibili in versione zaino, tracolla o marsupio, sono realizzate con materiali antitaglio, cerniere nascoste, scomparti antiurto e inserti riflettenti per una maggiore visibilità notturna. Molti modelli includono anche porte USB e prese per cuffie, combinando sicurezza e praticità.

Rilevatore di fumo e monossido di carbonio

In alcuni Paesi, i rilevatori di fumo e di monossido di carbonio sono obbligatori nelle abitazioni. Se la tua nuova casa non ne è dotata, procurati un dispositivo portatile. In caso di incendio o perdita di gas, potrebbe letteralmente salvarti la vita.

App di sicurezza indispensabili per gli espatriati

Non si tratta di trasformarti in un agente segreto. Proprio come gli strumenti pratici di cui abbiamo parlato sopra, queste app sono risorse digitali utili per mantenerti al sicuro e sempre connesso.

Proteggere il telefono e i dati personali

Gli smartphone contengono una grande quantità di informazioni sensibili, il che li rende un bersaglio ideale per gli hacker. Vale la pena investire in un software antivirus affidabile, come Avast, Bitdefender, Malwarebytes, NordVPN o McAfee. Per la navigazione, scegli motori di ricerca orientati alla privacy come Qwant, che non tracciano né rivendono i tuoi dati.

App per la navigazione

Esplorare la tua nuova città fa parte dell'avventura, ma fallo con criterio. Scarica le mappe su Google Maps o, se conosci la lingua, prova le app locali. Un'altra soluzione ingegnosa è what3words, che individua qualsiasi luogo utilizzando solo tre parole uniche. Esistono anche app come MobiCrew, pensate per rendere gli spostamenti più semplici per anziani e persone con disabilità.

Verificare il livello di sicurezza della città

Non sei sicuro di quali quartieri siano più sicuri? App come GeoSure offrono valutazioni sulla sicurezza di città in tutto il mondo, con indicazioni specifiche per donne e comunità LGBTQIA+. Per le viaggiatrici, The Sorority consente di mettersi in contatto con altre utenti nelle vicinanze in caso di emergenza. Un'altra app utile è Hollaback, che aiuta a contrastare eventuali molestie per strada permettendo di segnalare gli episodi in tempo reale.

Contatti di emergenza

Dalla polizia ai vigili del fuoco fino ai servizi medici, assicurati di avere sempre a portata di mano i numeri locali di emergenza. Molte organizzazioni nazionali, come la Croce Rossa, offrono app dedicate ai singoli Paesi (Belgio, Canada, Stati Uniti, ecc.). Travel Oracle fornisce avvisi e informazioni sulla sicurezza in oltre 200 Paesi, mentre Noonlight ti mette in contatto diretto con i soccorsi condividendo la tua posizione precisa. App come LiNote in Francia o Be my Eyes, pensata per le persone ipovedenti, sono anch'esse progettate per offrire assistenza immediata.

Proteggersi in caso di disastro naturale

Alcuni Paesi sono più esposti ai disastri naturali rispetto ad altri. In Giappone, ad esempio, l'app Safety Tips (disponibile in oltre dieci lingue) invia avvisi su terremoti, tsunami e altre catastrofi. Per una copertura a livello globale, Disaster Alert offre segnalazioni in tempo reale e consigli pratici su come comportarsi in caso di emergenza.

Ultimi consigli di sicurezza per gli espatriati

Prima del trasferimento, consulta sempre il portale ufficiale del governo del Paese di destinazione per ottenere informazioni utili sulla sicurezza, numeri di emergenza e contatti locali affidabili.

E soprattutto, affidati al buon senso: evita di girare da solo di notte in zone che non conosci, sii prudente con le nuove conoscenze e non seguire "amici" in situazioni potenzialmente rischiose, rimanda l'esplorazione degli angoli più nascosti della nuova città finché non la conosci meglio. Quando possibile, muoviti in gruppo: è sempre più sicuro. Con gli strumenti giusti, le app adeguate e un po' di cautela, potrai vivere la tua esperienza da espatriato in piena serenità.