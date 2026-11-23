Une assurance-vie luxembourgeoise est-elle vraiment plus adaptée à votre expatriation qu'un contrat français ? Le Luxembourg offre davantage de choix pour investir et un cadre juridique protecteur. Mais conserver votre contrat, y verser de l'argent ou effectuer un retrait après un déménagement dépend notamment de votre pays de résidence et des conditions de l'assureur. Avant de signer, posez-vous donc une question concrète : qu'apporte une assurance-vie luxembourgeoise par rapport à une assurance-vie française, à un compte-titres ou à une enveloppe fiscale locale (ISA au Royaume-Uni, IRA ou 401(k) aux États-Unis, CELI ou REER au Canada) ?

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Investir à l'étranger : intermédiaires, enveloppes et placements Lorsque vous investissez à l'étranger, que diversifiez-vous réellement : vos placements, vos enveloppes ou vos intermédiaires ? Par exemple, un ETF suivant l'indice MSCI World vous permet d'investir dans plus de 1 200 grandes et moyennes entreprises cotées de 23 pays dits développés, réparties entre les grands secteurs de l'économie. Et vous pouvez détenir cet ETF mondial dans une assurance-vie de droit français, auprès d'un assureur établi en France. Vous avez alors internationalisé vos placements, mais pas l'assureur ni le cadre juridique du contrat. Vous pouvez donc agir sur trois niveaux de diversification : Vos placements : actions, obligations, ETF, immobilier ou autres actifs, selon votre profil d'investisseur.

: actions, obligations, ETF, immobilier ou autres actifs, selon votre profil d'investisseur. Vos enveloppes d'investissement : assurance-vie, compte-titres ordinaire (CTO), plan d'épargne en actions (PEA), contrat de capitalisation ou dispositifs propres à votre pays de résidence…

: assurance-vie, compte-titres ordinaire (CTO), plan d'épargne en actions (PEA), contrat de capitalisation ou dispositifs propres à votre pays de résidence… Vos intermédiaires : assureurs, banques, courtiers, sociétés de gestion et banques dépositaires. Leur rôle, leur solidité et leur juridiction comptent aussi. L'idéal est de diversifier ces trois niveaux en tenant compte de votre pays d'expatriation.

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Les avantages qui peuvent vraiment justifier une assurance-vie luxembourgeoise Choisir un placement précis, investir dans plusieurs devises ou donner votre contrat en garantie d'un crédit : voici ce que l'assurance-vie luxembourgeoise peut vous permettre, selon le contrat et les établissements retenus. Un univers d'investissement plus personnalisé Avec un fonds d'assurance spécialisé (FAS), vous pouvez demander l'intégration d'un placement précis, au-delà d'un catalogue prédéfini, sous réserve de son admissibilité et de l'accord de l'assureur. Prenons l'exemple de l'ETF Avantis Global Equity. Si votre assurance-vie française ne le propose pas, vous pouvez demander son référencement dans votre FAS luxembourgeois. Vous choisissez ainsi le placement que vous souhaitez détenir, plutôt que de vous limiter à une liste déjà établie. Note : vous pouvez aussi investir dans plusieurs devises : euro (EUR), dollar américain (USD), franc suisse (CHF)… Choisir la devise de vos dépenses futures peut limiter les conversions. En revanche, si vous dépensez en euros, détenir des liquidités en dollars vous expose au risque de change (leur valeur en euros augmente ou diminue avec le cours du dollar). Choisir les intermédiaires : banques et assureurs Le nom de l'assureur ne suffit pas, vérifiez aussi quelle banque conserve les actifs et qui transmet vos instructions : Parmi les assureurs présents sur ce marché figurent notamment Vitis Life, Utmost Wealth Solutions (ex-Lombard International), La Mondiale Europartner, Baloise Vie Luxembourg et Wealins .

. Côté banques dépositaires, on retrouve notamment BIL (Banque Internationale à Luxembourg), Edmond de Rothschild, EFG, Quintet et Swissquote. Les associations disponibles dépendent des partenariats de chaque assureur. Avec un même assureur, changer de banque dépositaire peut modifier les frais, les placements accessibles, le traitement des ordres et les possibilités de crédit lombard. Générer de la trésorerie grâce au crédit lombard Selon la banque et le contrat, vous pouvez donner votre assurance-vie luxembourgeoise en garantie pour obtenir une ligne de crédit sans vendre vos placements. Par exemple, avec 2 millions d'euros investis, supposons que la banque accepte un ratio prêt/garantie (LTV) de 80 % : vous obtenez une ligne de crédit non affectée de 1,6 million d'euros, mobilisable selon vos besoins et les conditions du prêt, sans vendre vos placements. Les intérêts portent sur les sommes effectivement empruntées, selon les modalités convenues, auxquels peuvent s'ajouter des frais. Ce ratio de 80 % est une hypothèse illustrative : le montant accordé dépend des placements donnés en garantie et des conditions de la banque. Ces liquidités empruntées peuvent notamment servir à : Investir davantage grâce à l'effet de levier : vous réinvestissez l'argent emprunté pour augmenter votre exposition aux placements. Cela amplifie les gains potentiels, mais aussi les pertes.

: vous réinvestissez l'argent emprunté pour augmenter votre exposition aux placements. Cela amplifie les gains potentiels, mais aussi les pertes. Financer votre train de vie ou vos projets : vous utilisez le crédit pour certaines dépenses, plutôt que de vendre vos placements et de réaliser immédiatement des gains potentiellement imposables. C'est la logique du « buy, borrow, die » : acheter des actifs, emprunter en les donnant en garantie, puis organiser leur transmission au décès. Son traitement fiscal dépend des pays concernés ; la dette ne disparaît pas au décès. Cette trésorerie reste un emprunt, pas un revenu. Vous devez financer les intérêts et prévoir le remboursement. Une baisse des garanties peut aussi conduire la banque à demander un complément ou un remboursement partiel. À lire également 15 ans au Costa Rica : ce que Didier Vergez a appris en recommençant sa vie ailleurs Expatriation : la portabilité existe, mais elle est conditionnelle Une assurance-vie luxembourgeoise peut vous accompagner lors d'un changement de pays de résidence. Les opérations possibles dépendent toutefois des pays dans lesquels l'assureur est autorisé à intervenir, de la réglementation locale et des conditions du contrat. Avant votre départ, demandez à l'assureur de confirmer les modalités applicables dans votre pays d'arrivée : la conservation du contrat ;

les versements complémentaires et les arbitrages ;

les modalités de rachat et de gestion de la clause bénéficiaire. Faites également vérifier la fiscalité des opérations envisagées dans votre nouveau pays de résidence. Ces quelques vérifications permettent de choisir un contrat adapté à votre expatriation et, si vous l'envisagez, à votre retour en France. Fiscalité : ce que la neutralité luxembourgeoise vous apporte Si vous résidez hors du Luxembourg, une assurance-vie luxembourgeoise individuelle classique ne supporte pas de retenue luxembourgeoise lors d'un rachat. Vous évitez ainsi une imposition à la source au Luxembourg et les démarches nécessaires pour en demander la réduction ou le remboursement. Avec une assurance-vie française, un prélèvement peut en revanche s'appliquer aux gains retirés après votre expatriation. La convention fiscale peut le réduire ou l'écarter, avec les justificatifs requis. C'est une différence concrète entre les deux contrats. La neutralité fiscale ne signifie donc pas « zéro impôt » : votre pays de résidence peut imposer les gains du rachat ;

et en cas de décès, la fiscalité doit être étudiée séparément, notamment selon la résidence de l'assuré et des bénéficiaires. Si vous êtes résident fiscal français, les règles françaises restent applicables. Vous devez notamment déclarer chaque année votre contrat luxembourgeois avec votre déclaration de revenus, via le formulaire 3916–3916 bis. À lire également Vous travaillez dans la tech ? Ces pays recherchent des talents étrangers

Triangle de sécurité et super-privilège : une protection juridique à comprendre Ces deux mécanismes se complètent : le premier organise la conservation des actifs ; le second fixe votre priorité de remboursement. Le triangle de sécurité : trois acteurs, trois rôles Votre contrat repose sur une organisation associant : l'assureur , qui gère le contrat et doit honorer ses engagements envers vous ;

, qui gère le contrat et doit honorer ses engagements envers vous ; la banque dépositaire , qui conserve les actifs couvrant les contrats, séparément des avoirs propres de l'assureur ;

, qui conserve les actifs couvrant les contrats, séparément des avoirs propres de l'assureur ; le Commissariat aux Assurances (CAA), qui supervise l'assureur et approuve la convention de dépôt avec la banque. Les actifs affectés aux contrats forment ainsi un patrimoine distinct de celui utilisé par l'assureur pour son propre fonctionnement. Le super-privilège : une priorité de remboursement Si l'assureur est liquidé, les assurés et bénéficiaires sont prioritaires sur les autres créanciers de l'assureur pour être remboursés sur ce patrimoine distinct. C'est ce rang de priorité que l'on appelle le super-privilège. Cette protection juridique ne garantit pas la valeur des placements : si un fonds actions de votre contrat baisse de 20 %, vous supportez cette baisse. Le remboursement dépend des actifs disponibles ; il ne repose pas sur une garantie de l'État luxembourgeois. Montant minimum et frais : comparer ce que vous payez réellement Avant de comparer les offres, distinguez leurs conditions d'accès du coût total de vos investissements. Quel montant faut-il investir ? Certaines assurances-vie luxembourgeoises sont accessibles dès 125 000 €, mais le ticket d'entrée varie selon le contrat et les placements choisis. Ce minimum commercial doit être distingué des seuils réglementaires qui déterminent votre catégorie de souscripteur. La circulaire 26/1 du CAA prévoit notamment une catégorie A avec deux conditions cumulatives : au moins 125 000 € investis dans l'ensemble de vos contrats auprès du même assureur et 250 000 € de patrimoine mobilier net déclaré. Ce patrimoine comprend vos instruments financiers, dépôts et contrats d'assurance-vie, après déduction des dettes. Ces seuils de classification ne constituent pas un minimum universel de souscription. Quels frais faut-il additionner ? Demandez un relevé qui distingue deux catégories de frais : Les frais récurrents : frais annuels du contrat, de la banque dépositaire, des placements (fonds, ETF…) et de l'éventuel accompagnement. Vérifiez si la rémunération du courtier est déjà comprise dans les frais annoncés, pour ne pas la compter deux fois.

: frais annuels du contrat, de la banque dépositaire, des placements (fonds, ETF…) et de l'éventuel accompagnement. Vérifiez si la rémunération du courtier est déjà comprise dans les frais annoncés, pour ne pas la compter deux fois. Les frais ponctuels : souscription, versements, achats ou ventes de titres, arbitrages et conversions de devises, lorsqu'ils sont facturés. Demandez le total des frais récurrents en euros et en pourcentage du capital investi, puis une estimation des frais ponctuels pour les opérations que vous prévoyez. Et si vous utilisez un crédit lombard, faites chiffrer séparément ses intérêts et ses frais. Un contrat peu cher peut rester coûteux si les fonds choisis prélèvent des frais élevés. Par exemple, sur un capital constant de 300 000 €, des frais récurrents totaux de 1 % représentent 3 000 € par an, contre 5 400 € à 1,8 %. L'écart de 0,8 point vous coûte donc 2 400 € supplémentaires chaque année, hors frais ponctuels.