Menu
Expat.com
Rechercher
Magazine
Rechercher

La République tchèque mise sur les travailleurs étrangers jusqu'en 2028

Actualités 1 min de lecture
La République tchèque mise sur les travailleurs étrangers jusqu'en 2028© Givaga / Envato Elements
Écrit parAsaël Häzaq

Frappé par des pénuries chroniques de main-d'œuvre, notamment dans l'agriculture, le gouvernement tchèque a décidé de prolonger les visas de travail spéciaux jusqu'en 2028.

Pour rappel, les visas de travail spéciaux sont réservés aux citoyens d'Ukraine, de Macédoine du Nord, de Géorgie, de Bosnie-Herzégovine et de Moldavie. Ils leur permettent de travailler dans les secteurs d'activité touchés par les pénuries de main-d'œuvre : production animale et végétale, sylviculture, fabrication de boissons et de produits alimentaires. Né en 2019, le programme était initialement prévu pour durer jusqu'au 31 décembre 2026. Le site du gouvernement mentionne d'ailleurs toujours une possibilité de postuler jusqu'à cette date uniquement.

Mais le 19 octobre, l'exécutif a validé le report de cette date limite au 31 décembre 2028. Cette demande de report émane du ministère de l'Agriculture, dont le secteur, au sens large (agriculture, transformation des produits alimentaires, sylviculture), reste fortement affecté par les pénuries de main-d'œuvre. D'après les chiffres de la Chambre agraire de la République tchèque, il manquerait 5 000 travailleurs rien que dans le secteur agricole. Le quota de visas annuel reste cependant inchangé : jusqu'à 2 500 visas de travail spéciaux par an, dont 1 500 pour les citoyens ukrainiens.

Pour postuler, les candidats doivent obligatoirement être inscrits au programme de visas de travail spéciaux du gouvernement tchèque.

 

Sources :

Visas
République Tchèque
Partagez cet articlef𝕏in
Asaël Häzaq
À propos de l'auteur
Asaël Häzaq

Rédactrice web spécialisée en actualité politique et socio-économique, Asaël Häzaq observe et décrypte les tendances de la conjoncture internationale. Forte de son expérience d'expatriée au Japon, elle propose conseils et analyses sur la vie d'expatrié : choix du visa, études, recherche d'emploi, vie de travail, apprentissage de la langue, découverte du pays. Titulaire d'un Master II en Droit - Sciences politiques, elle a également expérimenté la vie de nomade numérique.

Commentaires

Services indispensables pour votre expatriation

Choisissez la meilleure assurance santé
Choisissez la meilleure assurance santé
Protégez votre santé lors de votre nouvelle vie à l'étranger.
Trouvez le bon déménageur
Trouvez le bon déménageur
Facilitez votre installation avec un expert du déménagement international.
Ouvrez un compte bancaire adapté
Ouvrez un compte bancaire adapté
Choisissez une banque adaptée à votre mobilité internationale.
Conseil financier pour les expatriés
Conseil financier pour les expatriés
Optimisez votre patrimoine avec un accompagnement indépendant et personnalisé.

Continuez votre lecture

La Norvège transforme le PVT en expérience « workcation »

S'expatrier sans diplôme : ces pays qui valorisent votre expérience

États, provinces ou régions : à qui s'adresser pour un permis de travail ?

Expatriation en couple : un passeport faible est-il bloquant ?

Où soufflera le vent de l'expatriation en 2026 ?

S'expatrier dans les pays du Golfe : Golden Visa, Green Visa, Premium Residency

Quel visa pour influenceurs et créateurs de contenu ?

Comment suivre son conjoint expatrié

Immigration climatique : comment les pays s'organisent-ils ?

Le guide de l'expatrié à Prague

Mis à jour en 2026, complet et gratuit

À lire sans modération
Prague

Rejoignez la communauté République Tchèque

Recevez régulièrement des conseils pour mieux vivre votre expatriation

Découvrez les derniers guides pays

ArgentineBrésilColombieCosta RicaIle MauriceIndonésiePérouRépublique TchèqueSuède