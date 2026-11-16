Pour rappel, les visas de travail spéciaux sont réservés aux citoyens d'Ukraine, de Macédoine du Nord, de Géorgie, de Bosnie-Herzégovine et de Moldavie. Ils leur permettent de travailler dans les secteurs d'activité touchés par les pénuries de main-d'œuvre : production animale et végétale, sylviculture, fabrication de boissons et de produits alimentaires. Né en 2019, le programme était initialement prévu pour durer jusqu'au 31 décembre 2026. Le site du gouvernement mentionne d'ailleurs toujours une possibilité de postuler jusqu'à cette date uniquement.

Mais le 19 octobre, l'exécutif a validé le report de cette date limite au 31 décembre 2028. Cette demande de report émane du ministère de l'Agriculture, dont le secteur, au sens large (agriculture, transformation des produits alimentaires, sylviculture), reste fortement affecté par les pénuries de main-d'œuvre. D'après les chiffres de la Chambre agraire de la République tchèque, il manquerait 5 000 travailleurs rien que dans le secteur agricole. Le quota de visas annuel reste cependant inchangé : jusqu'à 2 500 visas de travail spéciaux par an, dont 1 500 pour les citoyens ukrainiens.

Pour postuler, les candidats doivent obligatoirement être inscrits au programme de visas de travail spéciaux du gouvernement tchèque.



