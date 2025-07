Le plan de route présenté par le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi Eddy van Hijum est clair : réduire l'immigration nette et restreindre l'entrée sur le territoire aux migrants les plus qualifiés. Car, d'après le ministre, les entreprises profiteraient des rémunérations plus faibles des jeunes migrants très qualifiés pour les embaucher. En effet, depuis le 1er janvier 2025, le seuil salarial des talents étrangers de plus de 30 ans est de 5 988 euros mensuels (1,3 fois le salaire néerlandais moyen). Mais il n'est que de 4 171 euros mensuels pour les moins de 30 ans.

C'est ce minimum salarial que le ministre entend relever, pour contraindre les entreprises à revoir leurs calculs, et mieux lutter contre les fraudes. Car ces dernières sont censées recruter des étrangers uniquement si elles se trouvent réellement en pénurie de travailleurs. Or, certaines entreprises embaucheraient des étrangers en dehors de ce cadre strict. D'autres les emploieraient pour des emplois dans la restauration, la coiffure ou le ménage – secteurs professionnels dans lesquels le gouvernement veut justement réduire le recours à la main-d'œuvre étrangère.

Pour s'assurer que les entreprises respectent les règles, le plan ministériel envisage des règles et contrôles plus stricts. Le projet doit être débattu avec le Parlement. Les discussions devraient avoir lieu après les vacances d'été.